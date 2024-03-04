https://crimea.ria.ru/20240304/steviya-kak-prirodnyy-zamenitel-sakhara-ekspert-o-zaprete-pischevoy-dobavki-1135381557.html
Стевия как природный заменитель сахара: эксперт о запрете пищевой добавки
Стевия как природный заменитель сахара: эксперт о запрете пищевой добавки - РИА Новости Крым, 04.03.2024
Стевия как природный заменитель сахара: эксперт о запрете пищевой добавки
Произведенный в Крыму природный заменитель сахара – стевия – является эксклюзивным для России продуктом, поскольку нигде, кроме полуострова, не выращивается, и... РИА Новости Крым, 04.03.2024
2024-03-04T08:32
2024-03-04T08:32
2024-03-04T08:32
александр брежнев
радио "спутник в крыму"
мнения
заменитель сахара
правильное питание
здоровье
здоровое питание
крым
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Александр Брежнев о пользе стевии
Александр Брежнев о пользе стевии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Произведенный в Крыму природный заменитель сахара – стевия – является эксклюзивным для России продуктом, поскольку нигде, кроме полуострова, не выращивается, и имеет большие перспективы на рынке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил учредитель группы компаний "Крымская стевия" Александр Брежнев, разъясняя введенный в России запрет на стевию, которого на самом деле нет. Ребрендинг стевии в РФС 27 февраля в России, как и в других государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запретили использовать в пищевой промышленности 19 пищевых добавок, включая популярный подсластитель стевию. В основу решения легла проведенная работа "по оценке возможных рисков здоровью населения отдельных пищевых добавок", которая затянулась на 8 лет.По словам Брежнева, о запрете стевии как таковой в документе речи не идет. Произойдет своего рода ребрендинг продукта.Называться иначе стевия будет теперь в продуктах ее переработки, в частности, в экстрактах и сиропах, уточнил он. А вот фиточая со стевией изменения не коснутся.Уникальная крымская стевияПо словам Брежнева, на рынке России сегодня можно наблюдать засилье китайской и индийской стевии под названием ребаудиозид, стевиазид и прочее. Доля такой продукции составляет 90-92%.И это при том, что существует крымская стевия, о которой в России до сих пор мало знают, а ведь Крым – единственное место в стране, где она выращивается, отметил эксперт.Крымская стевия вдвое дороже китайской или индийской. Это связано с тем, что урожай этого теплолюбивого и влаголюбивого растения в Крыму собирают только один раз – осенью. Тогда как в Азии и на своей родине, в Латинской Америке, многолетняя стевия дает 3-4 урожая в год благодаря климату. Разумеется, это влияет на себестоимость: она там существенно ниже, объясняет Брежнев.Тем не менее, выращенная в Крыму экологическая чистая стевия несравнимо лучше, утверждает специалист.О пользе стевииБолее эффективного природного заменителя сахара, чем стевия, по словам Брежнева, не существует. При этом ее пользу трудно переоценить.Добавлять стевию можно везде, где необходимо подсластить пищу, при этом противопоказаний к ее употреблению нет. Особенно полезна стевия для диабетиков. Но использовать ее могут все, кто хочет уменьшить вес или ведет здоровый образ жизни и предпочитает питание "без грамма химии".Ранее в Евразийской экономической комиссии разъяснили, что в список запрещенных попала только одна из разновидностей стевии – подсластитель без индекса, Е960 в него не попал. Такими образом производители могут использовать ее в своих продуктах, но с допустимой концентрацией в рамках обновленного документа.Читайте также на РИА Новости Крым:Подсластитель вызывает рак: правда или фэйк Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма
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РИА Новости Крым
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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александр брежнев, мнения, заменитель сахара, правильное питание, здоровье, здоровое питание, крым
Стевия как природный заменитель сахара: эксперт о запрете пищевой добавки
Стевия из Крыма является самым эффективным природным заменителем сахара – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым.
Произведенный в Крыму природный заменитель сахара – стевия – является эксклюзивным для России продуктом, поскольку нигде, кроме полуострова, не выращивается, и имеет большие перспективы на рынке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил учредитель группы компаний "Крымская стевия" Александр Брежнев, разъясняя введенный в России запрет на стевию, которого на самом деле нет.
Ребрендинг стевии в РФ
С 27 февраля в России, как и в других государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запретили использовать в пищевой промышленности 19 пищевых добавок, включая популярный подсластитель стевию. В основу решения легла проведенная работа "по оценке возможных рисков здоровью населения отдельных пищевых добавок", которая затянулась на 8 лет.
По словам Брежнева, о запрете стевии как таковой в документе речи не идет. Произойдет своего рода ребрендинг продукта.
"Разрешено использование всего этого под другим названием. То есть идет ребрендиг стевии. Будет теперь называться Е960 стевиолгликозид. Это точно такой же экстракт стевии – ничего не поменялось. Просто в регламенте устранили дублирование в пользу позиции с более ясными характеристиками качества и безопасности этой пищевой добавки", – сказал Брежнев.
Называться иначе стевия будет теперь в продуктах ее переработки, в частности, в экстрактах и сиропах, уточнил он. А вот фиточая со стевией изменения не коснутся.
Уникальная крымская стевия
По словам Брежнева, на рынке России сегодня можно наблюдать засилье китайской и индийской стевии под названием ребаудиозид, стевиазид и прочее. Доля такой продукции составляет 90-92%.
И это при том, что существует крымская стевия, о которой в России до сих пор мало знают, а ведь Крым – единственное место в стране, где она выращивается, отметил эксперт.
"Больше стевия в России нигде не производится. В 1984 году, когда ее завозили в Советский Союз, определили два региона для выращивания. Первый – Крым, Бахчисарайский и Красногвардейский районы, и второй – Тернополь. Потом были попытки в других регионах, пробовали выращивать стевию в Краснодарском крае, Адыгее, Ставрополе. Но ничего не вышло", – рассказал Брежнев.
Крымская стевия вдвое дороже китайской или индийской. Это связано с тем, что урожай этого теплолюбивого и влаголюбивого растения в Крыму собирают только один раз – осенью. Тогда как в Азии и на своей родине, в Латинской Америке, многолетняя стевия дает 3-4 урожая в год благодаря климату. Разумеется, это влияет на себестоимость: она там существенно ниже, объясняет Брежнев.
Тем не менее, выращенная в Крыму экологическая чистая стевия несравнимо лучше, утверждает специалист.
"Есть то, что присуще только Крыму с его природными и целебными вещами, с его почвами и солнцем. И я могу уверенно сказать, что лучше крымской стевии нет. Она даже по структуре гораздо интереснее. Она пахнет Крымом", – сказал Брежнев.
О пользе стевии
Более эффективного природного заменителя сахара, чем стевия, по словам Брежнева, не существует. При этом ее пользу трудно переоценить.
"Сахар очень калорийный продукт, а стевия бескалорийная. И она обладает очень сильными целебными свойствами. Даже в чистом виде, как листочки, это растение при добавлении в напитки или другие продукты делает доступной сладкое для диабетиков. Кладезь полезных элементов содержится в стевии, и мы ее рекомендуем вместе с эхинацеей, как продукт, который укрепляет иммунитет. Кроме того, она выступает как консервант. Если это хлеб со стевией – то срок его хранения в 1,5 раза увеличивается. Если это йогурт со стевией – то же самое", – рассказал Брежнев.
Добавлять стевию можно везде, где необходимо подсластить пищу, при этом противопоказаний к ее употреблению нет. Особенно полезна стевия для диабетиков. Но использовать ее могут все, кто хочет уменьшить вес или ведет здоровый образ жизни и предпочитает питание "без грамма химии".
Ранее в Евразийской экономической комиссии разъяснили, что в список запрещенных попала только одна из разновидностей стевии – подсластитель без индекса, Е960 в него не попал. Такими образом производители могут использовать ее в своих продуктах, но с допустимой концентрацией в рамках обновленного документа.
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