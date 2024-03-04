https://crimea.ria.ru/20240304/steviya-kak-prirodnyy-zamenitel-sakhara-ekspert-o-zaprete-pischevoy-dobavki-1135381557.html

Стевия как природный заменитель сахара: эксперт о запрете пищевой добавки

Стевия как природный заменитель сахара: эксперт о запрете пищевой добавки - РИА Новости Крым, 04.03.2024

Стевия как природный заменитель сахара: эксперт о запрете пищевой добавки

Произведенный в Крыму природный заменитель сахара – стевия – является эксклюзивным для России продуктом, поскольку нигде, кроме полуострова, не выращивается, и... РИА Новости Крым, 04.03.2024

2024-03-04T08:32

2024-03-04T08:32

2024-03-04T08:32

александр брежнев

радио "спутник в крыму"

мнения

заменитель сахара

правильное питание

здоровье

здоровое питание

крым

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Александр Брежнев о пользе стевии Александр Брежнев о пользе стевии audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 мар – РИА Новости Крым. Произведенный в Крыму природный заменитель сахара – стевия – является эксклюзивным для России продуктом, поскольку нигде, кроме полуострова, не выращивается, и имеет большие перспективы на рынке. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил учредитель группы компаний "Крымская стевия" Александр Брежнев, разъясняя введенный в России запрет на стевию, которого на самом деле нет. Ребрендинг стевии в РФС 27 февраля в России, как и в других государствах-членах Евразийского экономического союза (ЕАЭС), запретили использовать в пищевой промышленности 19 пищевых добавок, включая популярный подсластитель стевию. В основу решения легла проведенная работа "по оценке возможных рисков здоровью населения отдельных пищевых добавок", которая затянулась на 8 лет.По словам Брежнева, о запрете стевии как таковой в документе речи не идет. Произойдет своего рода ребрендинг продукта.Называться иначе стевия будет теперь в продуктах ее переработки, в частности, в экстрактах и сиропах, уточнил он. А вот фиточая со стевией изменения не коснутся.Уникальная крымская стевияПо словам Брежнева, на рынке России сегодня можно наблюдать засилье китайской и индийской стевии под названием ребаудиозид, стевиазид и прочее. Доля такой продукции составляет 90-92%.И это при том, что существует крымская стевия, о которой в России до сих пор мало знают, а ведь Крым – единственное место в стране, где она выращивается, отметил эксперт.Крымская стевия вдвое дороже китайской или индийской. Это связано с тем, что урожай этого теплолюбивого и влаголюбивого растения в Крыму собирают только один раз – осенью. Тогда как в Азии и на своей родине, в Латинской Америке, многолетняя стевия дает 3-4 урожая в год благодаря климату. Разумеется, это влияет на себестоимость: она там существенно ниже, объясняет Брежнев.Тем не менее, выращенная в Крыму экологическая чистая стевия несравнимо лучше, утверждает специалист.О пользе стевииБолее эффективного природного заменителя сахара, чем стевия, по словам Брежнева, не существует. При этом ее пользу трудно переоценить.Добавлять стевию можно везде, где необходимо подсластить пищу, при этом противопоказаний к ее употреблению нет. Особенно полезна стевия для диабетиков. Но использовать ее могут все, кто хочет уменьшить вес или ведет здоровый образ жизни и предпочитает питание "без грамма химии".Ранее в Евразийской экономической комиссии разъяснили, что в список запрещенных попала только одна из разновидностей стевии – подсластитель без индекса, Е960 в него не попал. Такими образом производители могут использовать ее в своих продуктах, но с допустимой концентрацией в рамках обновленного документа.Читайте также на РИА Новости Крым:Подсластитель вызывает рак: правда или фэйк Как навсегда исключить из рациона вредные продукты - советы нутрициолога От виноградной косточки до сакской грязи: чем уникальна косметика Крыма

https://crimea.ria.ru/20240207/rannie-ovoschi-i-frukty-v-krymu-otkuda-ikh-vezut-i-naskolko-oni-bezopasny-1134721036.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр брежнев, мнения, заменитель сахара, правильное питание, здоровье, здоровое питание, крым