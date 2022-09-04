https://crimea.ria.ru/20220904/chem-nakormit-shkolnika-i-kak-vybrat-pravilnyy-perekus--1124373250.html

Чем накормить школьника и как выбрать правильный перекус

Чем накормить школьника и как выбрать правильный перекус - РИА Новости Крым, 04.09.2022

Чем накормить школьника и как выбрать правильный перекус

Поддержать иммунитет школьника поможет здоровое меню, в том числе правильными должны быть школьные перекусы. О том, как подобрать грамотный рацион для ребенка в РИА Новости Крым, 04.09.2022

2022-09-04T08:47

2022-09-04T08:47

2022-09-04T08:47

радио "спутник в крыму"

совет эксперта

здоровье

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Поддержать иммунитет школьника поможет здоровое меню, в том числе правильными должны быть школьные перекусы. О том, как подобрать грамотный рацион для ребенка в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург."К сожалению, часто родители делают упор на батончики. Этот упор не случаен: сахар и жир - человек инстинктивно настроен на эту ударную гамму. Заменить их можно бутылочкой несладкого, натурального йогурта. Можно дать с собой ребенку в школу красивый контейнер, чтобы он мог съесть мюсли с молоком. Хороший перекус - фрукты. Сами по себе они не насыщают, но в качестве полезного десерта работают хорошо. Неплохим вариантом могут быть орехи, но только не засахаренные, а в натуральном виде", - советует Гинзбург.Самый лучший завтрак перед школой - овсянка, в которую можно добавить немного сливочного масла, мед, фрукты или ягоды. Также хороши кисломолочные напитки, творог, уместны вареные яйца.Также доктор советует следить за статусом витамина D, уровень которого осенью может снизиться из-за недостатка солнца. Поднимать его можно с помощью морепродуктов и аптечных витаминных комплексов.Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Макиша рассказала о вреде мармеладных витаминов для детей: их частое употребление может вызвать привыкание к сладкому и нарушить нормальные пищевые приоритеты.

https://crimea.ria.ru/20220824/kakim-dolzhno-byt-besplatnoe-shkolnoe-pitanie--gosduma-1124271580.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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