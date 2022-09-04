Рейтинг@Mail.ru
Чем накормить школьника и как выбрать правильный перекус - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20220904/chem-nakormit-shkolnika-i-kak-vybrat-pravilnyy-perekus--1124373250.html
Чем накормить школьника и как выбрать правильный перекус
Чем накормить школьника и как выбрать правильный перекус - РИА Новости Крым, 04.09.2022
Чем накормить школьника и как выбрать правильный перекус
Поддержать иммунитет школьника поможет здоровое меню, в том числе правильными должны быть школьные перекусы. О том, как подобрать грамотный рацион для ребенка в РИА Новости Крым, 04.09.2022
2022-09-04T08:47
2022-09-04T08:47
радио "спутник в крыму"
совет эксперта
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/73/1117867335_0:99:3292:1951_1920x0_80_0_0_c4a0698671a43be63d8547edefd714a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Поддержать иммунитет школьника поможет здоровое меню, в том числе правильными должны быть школьные перекусы. О том, как подобрать грамотный рацион для ребенка в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург."К сожалению, часто родители делают упор на батончики. Этот упор не случаен: сахар и жир - человек инстинктивно настроен на эту ударную гамму. Заменить их можно бутылочкой несладкого, натурального йогурта. Можно дать с собой ребенку в школу красивый контейнер, чтобы он мог съесть мюсли с молоком. Хороший перекус - фрукты. Сами по себе они не насыщают, но в качестве полезного десерта работают хорошо. Неплохим вариантом могут быть орехи, но только не засахаренные, а в натуральном виде", - советует Гинзбург.Самый лучший завтрак перед школой - овсянка, в которую можно добавить немного сливочного масла, мед, фрукты или ягоды. Также хороши кисломолочные напитки, творог, уместны вареные яйца.Также доктор советует следить за статусом витамина D, уровень которого осенью может снизиться из-за недостатка солнца. Поднимать его можно с помощью морепродуктов и аптечных витаминных комплексов.Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Макиша рассказала о вреде мармеладных витаминов для детей: их частое употребление может вызвать привыкание к сладкому и нарушить нормальные пищевые приоритеты.
https://crimea.ria.ru/20220824/kakim-dolzhno-byt-besplatnoe-shkolnoe-pitanie--gosduma-1124271580.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111786/73/1117867335_281:0:3012:2048_1920x0_80_0_0_48a36855c9d9860ac86637edc69bf05a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
совет эксперта, здоровье
Чем накормить школьника и как выбрать правильный перекус

Доктор Гинзбург назвал продукты для правильного рациона школьника

08:47 04.09.2022
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкШкольная столовая. Архивное фото
Школьная столовая. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.09.2022
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен - РИА Новости Крым. Поддержать иммунитет школьника поможет здоровое меню, в том числе правильными должны быть школьные перекусы. О том, как подобрать грамотный рацион для ребенка в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доктор медицинских наук, диетолог Михаил Гинзбург.
"К сожалению, часто родители делают упор на батончики. Этот упор не случаен: сахар и жир - человек инстинктивно настроен на эту ударную гамму. Заменить их можно бутылочкой несладкого, натурального йогурта. Можно дать с собой ребенку в школу красивый контейнер, чтобы он мог съесть мюсли с молоком. Хороший перекус - фрукты. Сами по себе они не насыщают, но в качестве полезного десерта работают хорошо. Неплохим вариантом могут быть орехи, но только не засахаренные, а в натуральном виде", - советует Гинзбург.
Самый лучший завтрак перед школой - овсянка, в которую можно добавить немного сливочного масла, мед, фрукты или ягоды. Также хороши кисломолочные напитки, творог, уместны вареные яйца.
"В течение дня в рационе ребенка обязательно должна быть горячая еда. Мясо должно быть обязательно, даже мягкое вегетарианство в детском возрасте вредно и абсолютно недопустимо. При этом лучше чаще выбирать птицу, и обязательно до пяти порций жирной морской рыбы в неделю", - настаивает специалист.
Также доктор советует следить за статусом витамина D, уровень которого осенью может снизиться из-за недостатка солнца. Поднимать его можно с помощью морепродуктов и аптечных витаминных комплексов.
Ранее врач-диетолог и гастроэнтеролог Марина Макиша рассказала о вреде мармеладных витаминов для детей: их частое употребление может вызвать привыкание к сладкому и нарушить нормальные пищевые приоритеты.
Организация питания в школах - РИА Новости, 1920, 24.08.2022
24 августа, 21:18
Каким должно быть бесплатное школьное питание – Госдума
 
Радио "Спутник в Крыму"Совет экспертаЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:41Число погибших на Каматке туристов выросло до 6, к выжившим летит Ми-8
09:20На сколько лет России хватит запасов нефти и газа
08:47Чем накормить школьника и как выбрать правильный перекус
08:24Врач объяснил неожиданную пользу натурального кофе
08:02Как новый закон в России защищает права потребителей – эксперт
03:31ВСУ изменили тактику и пытаются запугать Крым: генерал авиации о ходе СВО
00:01Какой будет погода в Крыму в воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 4 сентября
20:01Главные события и заявления дня: 3 сентября
19:54Ученые назвали неожиданный фактор быстрого старения
19:28Севастополь: красивый маршрут и способ сэкономить на морской прогулке 7:08
19:21Успеть все: как "не зашиться" на работе и дома - советы женщинам
18:55Херсонская область готовится к зиме: пенсионерам обещают помочь с углем
18:38В Чернигове на выставке оружия при взрыве боеприпаса пострадали дети
18:07"Мое время пришло": Кадыров заявил, что засиделся на посту главы Чечни
17:45Прощание с Горбачевым и преступление "Кракена": топ новостей недели
17:03Киев запросил "Байрактары" с устройством распыления химикатов
16:52Ракетный удар ВСУ по жилому кварталу Херсона – что известно
16:02Германия не резиновая: мест для беженцев с Украины больше нет
15:44"Мы ждали этого долго": Херсонские школы переходят на российские учебники
Лента новостейМолния