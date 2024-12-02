https://crimea.ria.ru/20241202/bankomaty-i-lekarstva-stanut-dostupnee-v-selakh-kryma-1142314337.html

Банкоматы и лекарства станут доступнее в селах Крыма

Банкоматы и лекарства станут доступнее в селах Крыма - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Банкоматы и лекарства станут доступнее в селах Крыма

В сельских районах Крыма установят дополнительные банкоматы, а также сделают доступнее процесс приобретения лекарственных препаратов. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T18:10

2024-12-02T18:10

2024-12-02T18:10

сергей аксенов

белогорский район

новости крыма

лекарства

банк

общество

фап

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102003/81/1020038167_0:121:2534:1546_1920x0_80_0_0_b2521a5a706c395e39f525e98b80067e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В сельских районах Крыма установят дополнительные банкоматы, а также сделают доступнее процесс приобретения лекарственных препаратов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Белогорский район.Также он сообщил о договоренностях по вопросу установки банкоматов в сельских населенных пунктах.Работу мобильных аптек в населенных пунктах, где нет возможности организовать обеспечение лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа глава республики уже анонсировал в октябре. Особые трудности испытывают жители отдаленных сел, отметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел КрымаКуда пойдут миллиарды от национализации в КрымуЖители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты

белогорский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, белогорский район, новости крыма, лекарства, банк, общество, фап, крым