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Банкоматы и лекарства станут доступнее в селах Крыма
Банкоматы и лекарства станут доступнее в селах Крыма - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Банкоматы и лекарства станут доступнее в селах Крыма
В сельских районах Крыма установят дополнительные банкоматы, а также сделают доступнее процесс приобретения лекарственных препаратов. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T18:10
2024-12-02T18:10
2024-12-02T18:10
сергей аксенов
белогорский район
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лекарства
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фап
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В сельских районах Крыма установят дополнительные банкоматы, а также сделают доступнее процесс приобретения лекарственных препаратов. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в Белогорский район.Также он сообщил о договоренностях по вопросу установки банкоматов в сельских населенных пунктах.Работу мобильных аптек в населенных пунктах, где нет возможности организовать обеспечение лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа глава республики уже анонсировал в октябре. Особые трудности испытывают жители отдаленных сел, отметил он.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел КрымаКуда пойдут миллиарды от национализации в КрымуЖители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты
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сергей аксенов, белогорский район, новости крыма, лекарства, банк, общество, фап, крым
Банкоматы и лекарства станут доступнее в селах Крыма
В селах Крыма увеличат количество банкоматов и организуют выездные аптечные пункты