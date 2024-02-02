https://crimea.ria.ru/20240202/zhiteli-kryma-stali-chasche-ispolzovat-virtualnye-karty-1134655131.html

Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты

Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты - РИА Новости Крым, 02.02.2024

Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты

В январе текущего года владельцы виртуальных карт РНКБ совершили около 515 тысяч операций по виртуальным картам на сумму около одного миллиарда рублей, сообщает РИА Новости Крым, 02.02.2024

2024-02-02T17:58

2024-02-02T17:58

2024-02-02T17:58

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В январе текущего года владельцы виртуальных карт РНКБ совершили около 515 тысяч операций по виртуальным картам на сумму около одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Этот показатель на 50% больше, чем в январе 2023 года как по количеству операций (342 тысячи штук), так и по объему платежей (614 миллионов рублей). Средний чек по платежу составил 1796 рублей. Чаще всего такой картой пользуются девушки (58% от общего количества владельцев виртуальных карт), а средний возраст пользователей виртуальных карт составляет 36 лет.В 2023 году клиенты банка оформили свыше 103 тысяч виртуальных карт, что на 23% больше, чем в 2022 году. Чаще всего такие карты используются для расчетов на крупных маркетплейсах, а также для совершения платежей в адрес поставщиков коммунальных услуг и переводов физическим лицам.Более шести миллионов рублей владельцы виртуальных карт сняли в банкоматах в январе. Это примерно в 2,5 раза больше, чем сумма снятия наличных в январе 2023 года, при этом количество таких операций в месяц увеличилось вдвое.

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, общество, банк, рнкб (пао), финансы, деньги