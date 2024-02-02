https://crimea.ria.ru/20240202/zhiteli-kryma-stali-chasche-ispolzovat-virtualnye-karty-1134655131.html
Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты
Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты
В январе текущего года владельцы виртуальных карт РНКБ совершили около 515 тысяч операций по виртуальным картам на сумму около одного миллиарда рублей, сообщает РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T17:58
2024-02-02T17:58
2024-02-02T17:58
крым
общество
банк
рнкб (пао)
финансы
деньги
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127265609_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_54e3ed6765ce880d61caeb0450a0c121.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В январе текущего года владельцы виртуальных карт РНКБ совершили около 515 тысяч операций по виртуальным картам на сумму около одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Этот показатель на 50% больше, чем в январе 2023 года как по количеству операций (342 тысячи штук), так и по объему платежей (614 миллионов рублей). Средний чек по платежу составил 1796 рублей. Чаще всего такой картой пользуются девушки (58% от общего количества владельцев виртуальных карт), а средний возраст пользователей виртуальных карт составляет 36 лет.В 2023 году клиенты банка оформили свыше 103 тысяч виртуальных карт, что на 23% больше, чем в 2022 году. Чаще всего такие карты используются для расчетов на крупных маркетплейсах, а также для совершения платежей в адрес поставщиков коммунальных услуг и переводов физическим лицам.Более шести миллионов рублей владельцы виртуальных карт сняли в банкоматах в январе. Это примерно в 2,5 раза больше, чем сумма снятия наличных в январе 2023 года, при этом количество таких операций в месяц увеличилось вдвое.
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/02/1c/1127265609_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_dd84d975677aef7a1daaf9d1f0dfd5c5.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крым, общество, банк, рнкб (пао), финансы, деньги
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В январе текущего года владельцы виртуальных карт РНКБ совершили около 515 тысяч операций по виртуальным картам на сумму около одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Этот показатель на 50% больше, чем в январе 2023 года как по количеству операций (342 тысячи штук), так и по объему платежей (614 миллионов рублей). Средний чек по платежу составил 1796 рублей. Чаще всего такой картой пользуются девушки (58% от общего количества владельцев виртуальных карт), а средний возраст пользователей виртуальных карт составляет 36 лет.
В 2023 году клиенты банка оформили свыше 103 тысяч виртуальных карт, что на 23% больше, чем в 2022 году. Чаще всего такие карты используются для расчетов на крупных маркетплейсах, а также для совершения платежей в адрес поставщиков коммунальных услуг и переводов физическим лицам.
Более шести миллионов рублей владельцы виртуальных карт сняли в банкоматах в январе. Это примерно в 2,5 раза больше, чем сумма снятия наличных в январе 2023 года, при этом количество таких операций в месяц увеличилось вдвое.