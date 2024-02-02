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Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты - РИА Новости Крым, 02.02.2024
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Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты
Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты - РИА Новости Крым, 02.02.2024
Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты
В январе текущего года владельцы виртуальных карт РНКБ совершили около 515 тысяч операций по виртуальным картам на сумму около одного миллиарда рублей, сообщает РИА Новости Крым, 02.02.2024
2024-02-02T17:58
2024-02-02T17:58
крым
общество
банк
рнкб (пао)
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В январе текущего года владельцы виртуальных карт РНКБ совершили около 515 тысяч операций по виртуальным картам на сумму около одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.Этот показатель на 50% больше, чем в январе 2023 года как по количеству операций (342 тысячи штук), так и по объему платежей (614 миллионов рублей). Средний чек по платежу составил 1796 рублей. Чаще всего такой картой пользуются девушки (58% от общего количества владельцев виртуальных карт), а средний возраст пользователей виртуальных карт составляет 36 лет.В 2023 году клиенты банка оформили свыше 103 тысяч виртуальных карт, что на 23% больше, чем в 2022 году. Чаще всего такие карты используются для расчетов на крупных маркетплейсах, а также для совершения платежей в адрес поставщиков коммунальных услуг и переводов физическим лицам.Более шести миллионов рублей владельцы виртуальных карт сняли в банкоматах в январе. Это примерно в 2,5 раза больше, чем сумма снятия наличных в январе 2023 года, при этом количество таких операций в месяц увеличилось вдвое.
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РИА Новости Крым
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крым, общество, банк, рнкб (пао), финансы, деньги

Жители Крыма стали чаще использовать виртуальные карты

17:58 02.02.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДевушка с телефоном
Девушка с телефоном - РИА Новости, 1920, 02.02.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 фев – РИА Новости Крым. В январе текущего года владельцы виртуальных карт РНКБ совершили около 515 тысяч операций по виртуальным картам на сумму около одного миллиарда рублей, сообщает пресс-служба кредитной организации.
Этот показатель на 50% больше, чем в январе 2023 года как по количеству операций (342 тысячи штук), так и по объему платежей (614 миллионов рублей). Средний чек по платежу составил 1796 рублей. Чаще всего такой картой пользуются девушки (58% от общего количества владельцев виртуальных карт), а средний возраст пользователей виртуальных карт составляет 36 лет.
В 2023 году клиенты банка оформили свыше 103 тысяч виртуальных карт, что на 23% больше, чем в 2022 году. Чаще всего такие карты используются для расчетов на крупных маркетплейсах, а также для совершения платежей в адрес поставщиков коммунальных услуг и переводов физическим лицам.
Более шести миллионов рублей владельцы виртуальных карт сняли в банкоматах в январе. Это примерно в 2,5 раза больше, чем сумма снятия наличных в январе 2023 года, при этом количество таких операций в месяц увеличилось вдвое.
 
КрымОбществоБанкРНКБ (ПАО)ФинансыДеньги
 
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