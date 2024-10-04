https://crimea.ria.ru/20241004/v-otdalennye-sela-kryma-budut-priezzhat-apteki-na-kolesakh-1140854175.html
В отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах"
В отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах" - РИА Новости Крым, 04.10.2024
В отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах"
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить мобильные аптеки в населенные пункты, где нет возможности организовать обеспечение людей лекарствами на базе... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T17:33
2024-10-04T17:33
2024-10-04T17:33
сергей аксенов
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ситуация с дефицитом лекарств в крыму
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фап
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить мобильные аптеки в населенные пункты, где нет возможности организовать обеспечение людей лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа. Об этом глава республики сообщил по итогам рабочего выезда в Белогорский район.По словам Аксенова, задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день "не в полном объеме". Медицинские организации заключили договоры с предприятием "Крым-Фармация" о реализации медикаментов в 372 обособленных подразделениях, но аптечных пунктов все равно пока не хватает.Комментируя итоги выезда в Белогорский район, глава республики сообщил, что в селе Зыбины в ближайшее время продажа лекарств и выдача льготных препаратов будут проводиться на базе местного ФАПа."Профильное министерство должно активизировать работу по данному направлению, применять такую практику во всех муниципальных образованиях республики", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:70% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – эксперт"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарствГде купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма
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РИА Новости Крым
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сергей аксенов, лекарства, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, фап
В отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах"
Аксенов поручил запустить передвижные аптеки в отдаленные села Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить мобильные аптеки в населенные пункты, где нет возможности организовать обеспечение людей лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа. Об этом глава республики сообщил по итогам рабочего выезда в Белогорский район.
По словам Аксенова, задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день "не в полном объеме". Медицинские организации заключили договоры с предприятием "Крым-Фармация" о реализации медикаментов в 372 обособленных подразделениях, но аптечных пунктов все равно пока не хватает.
"Особые трудности испытывают жители отдаленных сел. Если нет возможности организовать обеспечение населения медикаментами на базе ФАПа или врачебной амбулатории, в поселение по четкому графику, составленному по заявкам граждан, должна приезжать мобильная аптека", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Комментируя итоги выезда в Белогорский район, глава республики сообщил, что в селе Зыбины в ближайшее время продажа лекарств и выдача льготных препаратов будут проводиться на базе местного ФАПа.
"Профильное министерство должно активизировать работу по данному направлению, применять такую практику во всех муниципальных образованиях республики", - добавил он.
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