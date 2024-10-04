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В отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах" - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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В отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах"
В отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах" - РИА Новости Крым, 04.10.2024
В отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах"
Глава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить мобильные аптеки в населенные пункты, где нет возможности организовать обеспечение людей лекарствами на базе... РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T17:33
2024-10-04T17:33
сергей аксенов
лекарства
ситуация с дефицитом лекарств в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить мобильные аптеки в населенные пункты, где нет возможности организовать обеспечение людей лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа. Об этом глава республики сообщил по итогам рабочего выезда в Белогорский район.По словам Аксенова, задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день "не в полном объеме". Медицинские организации заключили договоры с предприятием "Крым-Фармация" о реализации медикаментов в 372 обособленных подразделениях, но аптечных пунктов все равно пока не хватает.Комментируя итоги выезда в Белогорский район, глава республики сообщил, что в селе Зыбины в ближайшее время продажа лекарств и выдача льготных препаратов будут проводиться на базе местного ФАПа."Профильное министерство должно активизировать работу по данному направлению, применять такую практику во всех муниципальных образованиях республики", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:70% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – эксперт"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарствГде купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма
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РИА Новости Крым
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60
сергей аксенов, лекарства, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, фап
В отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах"

Аксенов поручил запустить передвижные аптеки в отдаленные села Крыма

17:33 04.10.2024
 
© РИА Новости . Денис Абрамов / Перейти в фотобанкТаблетки. Архивное фото
Таблетки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 04.10.2024
© РИА Новости . Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить мобильные аптеки в населенные пункты, где нет возможности организовать обеспечение людей лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа. Об этом глава республики сообщил по итогам рабочего выезда в Белогорский район.
По словам Аксенова, задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день "не в полном объеме". Медицинские организации заключили договоры с предприятием "Крым-Фармация" о реализации медикаментов в 372 обособленных подразделениях, но аптечных пунктов все равно пока не хватает.
"Особые трудности испытывают жители отдаленных сел. Если нет возможности организовать обеспечение населения медикаментами на базе ФАПа или врачебной амбулатории, в поселение по четкому графику, составленному по заявкам граждан, должна приезжать мобильная аптека", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Комментируя итоги выезда в Белогорский район, глава республики сообщил, что в селе Зыбины в ближайшее время продажа лекарств и выдача льготных препаратов будут проводиться на базе местного ФАПа.
"Профильное министерство должно активизировать работу по данному направлению, применять такую практику во всех муниципальных образованиях республики", - добавил он.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
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Сергей АксеновЛекарстваСитуация с дефицитом лекарств в КрымуКрымНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и СевастополеФАП
 
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