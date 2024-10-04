https://crimea.ria.ru/20241004/v-otdalennye-sela-kryma-budut-priezzhat-apteki-na-kolesakh-1140854175.html

В отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах"

В отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах" - РИА Новости Крым, 04.10.2024

В отдаленные села Крыма будут приезжать "аптеки на колесах"

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить мобильные аптеки в населенные пункты, где нет возможности организовать обеспечение людей лекарствами на базе... РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T17:33

2024-10-04T17:33

2024-10-04T17:33

сергей аксенов

лекарства

ситуация с дефицитом лекарств в крыму

крым

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

фап

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт – РИА Новости Крым. Глава Крыма Сергей Аксенов поручил запустить мобильные аптеки в населенные пункты, где нет возможности организовать обеспечение людей лекарствами на базе врачебной амбулатории или ФАПа. Об этом глава республики сообщил по итогам рабочего выезда в Белогорский район.По словам Аксенова, задача по обеспечению доступа крымчан к лекарствам выполнена на сегодняшний день "не в полном объеме". Медицинские организации заключили договоры с предприятием "Крым-Фармация" о реализации медикаментов в 372 обособленных подразделениях, но аптечных пунктов все равно пока не хватает.Комментируя итоги выезда в Белогорский район, глава республики сообщил, что в селе Зыбины в ближайшее время продажа лекарств и выдача льготных препаратов будут проводиться на базе местного ФАПа."Профильное министерство должно активизировать работу по данному направлению, применять такую практику во всех муниципальных образованиях республики", - добавил он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:70% жалоб на медучреждения в Крыму обоснованны – эксперт"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарствГде купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, лекарства, ситуация с дефицитом лекарств в крыму, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе, фап