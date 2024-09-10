https://crimea.ria.ru/20240910/iz-pikovoy-situatsii-vyshli--minzdrav-kryma-o-nekhvatke-lgotnykh-lekarstv-1140259846.html

"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарств

"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарств - РИА Новости Крым, 10.09.2024

"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарств

В Крыму удалось выйти из пика проблемной ситуации с нехваткой льготных лекарств, однако предстоит еще очень большая плановая работа. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 10.09.2024

2024-09-10T21:56

2024-09-10T21:56

2024-09-10T21:56

радио "спутник в крыму"

новости

алексей натаров

лекарства

крым

новости крыма

здравоохранение в крыму и севастополе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/102003/81/1020038167_0:121:2534:1546_1920x0_80_0_0_b2521a5a706c395e39f525e98b80067e.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму удалось выйти из пика проблемной ситуации с нехваткой льготных лекарств, однако предстоит еще очень большая плановая работа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.По его словам, многие связанные с проблемой процессы не зависят от Минздрава, и требуется отладить все звенья."Это работа всей системы здравоохранения, не только по закупке. Это правильность отбора групп и установления инвалидности, назначений, соблюдений рекомендаций клинических. И кто-то привозит же эти таблетки, и у них тоже бывают сбои в транспортировке, в наличии этих препаратов, в их должном количестве. Не все целиком и полностью зависит от минздрава", – прокомментировал Натаров.При этом он отметил, что минздрав РК принимает "целый ряд мероприятий, чтобы постараться максимально обеспечить наших граждан льготными лекарствами".Ранее в сентябре руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов объяснил отсутствие некоторых льготных препаратов процедурой их закупки, которая уже пересмотрена.В мае текущего года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отсутствие жизненно важных лекарств недопустимо, отметив, что схема поступления льготных препаратов в республике будет изменена. По его словам, процесс доставки лекарств на место ускорят и дадут возможность производить замену препарата на аналог. Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма Вакцина против рака в России прошла доклинические испытания

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, алексей натаров, лекарства, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе