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"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарств - РИА Новости Крым, 10.09.2024
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"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарств
"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарств - РИА Новости Крым, 10.09.2024
"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарств
В Крыму удалось выйти из пика проблемной ситуации с нехваткой льготных лекарств, однако предстоит еще очень большая плановая работа. Об этом в эфире радио... РИА Новости Крым, 10.09.2024
2024-09-10T21:56
2024-09-10T21:56
радио "спутник в крыму"
новости
алексей натаров
лекарства
крым
новости крыма
здравоохранение в крыму и севастополе
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СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму удалось выйти из пика проблемной ситуации с нехваткой льготных лекарств, однако предстоит еще очень большая плановая работа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.По его словам, многие связанные с проблемой процессы не зависят от Минздрава, и требуется отладить все звенья."Это работа всей системы здравоохранения, не только по закупке. Это правильность отбора групп и установления инвалидности, назначений, соблюдений рекомендаций клинических. И кто-то привозит же эти таблетки, и у них тоже бывают сбои в транспортировке, в наличии этих препаратов, в их должном количестве. Не все целиком и полностью зависит от минздрава", – прокомментировал Натаров.При этом он отметил, что минздрав РК принимает "целый ряд мероприятий, чтобы постараться максимально обеспечить наших граждан льготными лекарствами".Ранее в сентябре руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов объяснил отсутствие некоторых льготных препаратов процедурой их закупки, которая уже пересмотрена.В мае текущего года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отсутствие жизненно важных лекарств недопустимо, отметив, что схема поступления льготных препаратов в республике будет изменена. По его словам, процесс доставки лекарств на место ускорят и дадут возможность производить замену препарата на аналог. Читайте также на РИА Новости Крым:"Крым сделал рывок": глава минздрава рассказал о ремонте медучреждений Где купить лекарства жителям самых отдаленных сел Крыма Вакцина против рака в России прошла доклинические испытания
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РИА Новости Крым
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новости, алексей натаров, лекарства, крым, новости крыма, здравоохранение в крыму и севастополе
"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарств

Глава минздрава Крыма Натаров прокомментировал нехватку льготных лекарств

21:56 10.09.2024
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкРабота государственной аптеки. Архивное фото
Работа государственной аптеки. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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СИМФЕРОПОЛЬ 10 сен – РИА Новости Крым. В Крыму удалось выйти из пика проблемной ситуации с нехваткой льготных лекарств, однако предстоит еще очень большая плановая работа. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил министр здравоохранения Крыма Алексей Натаров.

"Из пиковой ситуации мы вышли. Но предстоит очень большая плановая работа для того, чтобы привести это направление к определенному достаточно стабильному уровню", – сказал Натаров.

По его словам, многие связанные с проблемой процессы не зависят от Минздрава, и требуется отладить все звенья.
"Это работа всей системы здравоохранения, не только по закупке. Это правильность отбора групп и установления инвалидности, назначений, соблюдений рекомендаций клинических. И кто-то привозит же эти таблетки, и у них тоже бывают сбои в транспортировке, в наличии этих препаратов, в их должном количестве. Не все целиком и полностью зависит от минздрава", – прокомментировал Натаров.
При этом он отметил, что минздрав РК принимает "целый ряд мероприятий, чтобы постараться максимально обеспечить наших граждан льготными лекарствами".

"Чтобы не было сбоев, нужно посмотреть на месте в процессе реализации", – заключил глава ведомства.

Ранее в сентябре руководитель территориального органа Росздравнадзора по Республике Крым, городу Севастополю, Запорожской и Херсонской областям Василий Климов объяснил отсутствие некоторых льготных препаратов процедурой их закупки, которая уже пересмотрена.
В мае текущего года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что отсутствие жизненно важных лекарств недопустимо, отметив, что схема поступления льготных препаратов в республике будет изменена. По его словам, процесс доставки лекарств на место ускорят и дадут возможность производить замену препарата на аналог.
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Радио "Спутник в Крыму"НовостиАлексей НатаровЛекарстваКрымНовости КрымаЗдравоохранение в Крыму и Севастополе
 
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Заголовок открываемого материала
22:22Главные новости Крыма: 10 сентября
21:56"Из пиковой ситуации вышли" – минздрав Крыма о нехватке льготных лекарств
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21:33Мошенничество с полисами ОМС - крымчан предупредили о новой схеме
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