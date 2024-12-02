https://crimea.ria.ru/20241202/shuby-dlya-severa-i-yuga-kak-mekha-iz-kryma-pokorili-rossiyan-1142315573.html

Шубы для севера и юга: как меха из Крыма покорили россиян

Шубы для севера и юга: как меха из Крыма покорили россиян - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Шубы для севера и юга: как меха из Крыма покорили россиян

Фрукты, ягоды, вино и шубы – в этом ряду нет ничего лишнего, потому что все это настоящий крымский продукт. Удивительно, но именно на южном полуострове шьют... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T19:45

2024-12-02T19:45

2024-12-02T19:45

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Фрукты, ягоды, вино и шубы – в этом ряду нет ничего лишнего, потому что все это настоящий крымский продукт. Удивительно, но именно на южном полуострове шьют меховые изделия, которые с удовольствием носят не только в Москве и в Питере, но и в северных регионах – Якутии, Тюмени, Ханты-Мансийском автономном округе.Соболь, норка, рысь – и все с "крымской" пропиской. Натуральный мех пользуется спросом также в Крыму и Краснодарском крае. Это не удивительно, ведь манто или полушубок можно носить даже в теплую зиму, когда за окном плюсовая температура. Показательно, что 50% всего объема произведенной в Крыму меховой продукции продается на жарком юге.Как работает экзотический для Крыма бизнес, на что обратить внимание при покупке шуб и шапок, как правильно ухаживать за дорогой меховой вещью – расскажем в статье.Готовь шубу летомШубы в Крыму шьют уже более 30 лет. Сегодня это верхняя одежда из баргузинского соболя, норки, канадской рыси, лисы, песца, а также из каракуля и каракульчи. В пошиве шуб задействованы около 70 человек, рассказывает нам представитель местной меховой фабрики Мемет Ахтем оглы Топуз.Создание одежды из натурального меха – круглогодичный цикл. Сейчас, на старте зимы, в Крыму второй пик продаж. А первый, как это ни удивительно, приходится на лето – во время курортного сезона крымские меха активно скупают туристы. Говорят, здесь они дешевле, чем, например, в Москве или в Питере. Цены разные, все зависит от модели, длины и меха.Если говорить о моделях, то у крымчанок в тренде короткие шубки с рукавом три четверти, их часто носят нараспашку при +10. А вот на севере, рассказывает Мемет, женщины по понятным причинам предпочитают длинные шубы с капюшоном. Интересно, что капюшон составляет почти половину стоимости всей шубы, потому что у него мех как снаружи, так и изнутри.Как делают шубыБольшинство процессов на крымском производстве выполняется вручную – это делает товар уникальным и повышает его качество. Первым делом мех попадает в цех к скорнякам – это люди не просто редкой, а очень редкой в Крыму профессии. Их нигде не учат – все сотрудники освоили ремесло здесь.Как это ни странно, но лучше всего оттенки цветов меха определяют мужчины, говорит Мемет, поэтому скорняжное дело здесь – чисто мужской труд. Зато в пошивочном цехе работают женщины. Здесь сшитые по выкройке изделия покрывают подкладом, пришивают капюшоны, карманы и воротники. Готовые изделия помещают на хранение, для них искусственно поддерживают нужные условия.– Сами-то вы шубы носите? – спрашиваю у работающих дам.– А как же, прямо на пляж, – шутит кто-то. Но это не такая уж и шутка: зимой в Крыму сезон штормов, и на пляжах и набережных часто бывает морозно, влажно, ветрено и по-настоящему холодно.Как выбрать качественную шубуОказывается, выбрать хорошую шубу – это настоящее искусство. Для этого ее надо "раскрыть": через непрошитую часть подкладки вывернуть до самых плечевых швов. Если подкладка пришита полностью, покупатель имеет право потребовать, чтобы ее аккуратно распороли и после просмотра зашили снова.Если на изнанке видно множество швов, значит, шуба сделана из обрезков. Бывает, что такие изделия продают под видом дорогих шуб, но в этом случае покупатель платит не за мех, а фактически за нитки. Шуба из кусочков должна стоить гораздо дешевле хороших качественных моделей."На что еще мы должны обратить внимание, когда смотрим изделие изнутри – это стрейчевость меха. То есть можно взять руками и попробовать его на вытяжку, – показывает Мемет. – Если она дубовая, значит, производитель размочил мех, допустим, в содовом растворе, и растянул его"В этом случае меха затрачивается в разы меньше, значит, на конечном продукте сэкономили. Чревато это тем, что при растяжке кожи неизбежно ворсинки с поврежденными луковицами начнут выпадать, и у вашей шубы начнется "линька".Холодильник для шубВыбрать качественное меховое изделие – это только полдела. За ним еще надо правильно ухаживать. Во-первых, рассказывает нам специалист, шуба ни в коем случае не должна промокать насквозь, и уж тем более ее нельзя стирать, как обычную одежду.А вот летом меховые вещи лучше хранить… в холодильнике. Но ни в коем случае не в обычном кухонном, где высокая влажность, а в специальном."Есть специализированный меховой холодильник, с соответственным температурным режимом, куда можно сдать шубы на лето. По технологии, несколько раз за период хранения изделия подвергаются шоковой заморозке. Ну, а если положить в такой холодильник нет возможности, то шубу следует хранить в специальном чехле и бросить туда противомолевую таблетку без запаха", – порекомендовал специалист.Натуральное вместо "эко"Большинство современных пуховиков и шуб из искусственного меха – это фактически тот же пластик, говорит представитель предприятия. В Крыму в изготовлении верхней одежды такие материалы не используются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбрать зимнюю обувь – советы ортопедаКак отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейсЭксперты назвали самую модную одежду на зиму

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2024

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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Ирина Камышева https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg

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