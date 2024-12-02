https://crimea.ria.ru/20241202/shuby-dlya-severa-i-yuga-kak-mekha-iz-kryma-pokorili-rossiyan-1142315573.html
Шубы для севера и юга: как меха из Крыма покорили россиян
Шубы для севера и юга: как меха из Крыма покорили россиян - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Шубы для севера и юга: как меха из Крыма покорили россиян
Фрукты, ягоды, вино и шубы – в этом ряду нет ничего лишнего, потому что все это настоящий крымский продукт. Удивительно, но именно на южном полуострове шьют... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T19:45
2024-12-02T19:45
2024-12-02T19:45
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Фрукты, ягоды, вино и шубы – в этом ряду нет ничего лишнего, потому что все это настоящий крымский продукт. Удивительно, но именно на южном полуострове шьют меховые изделия, которые с удовольствием носят не только в Москве и в Питере, но и в северных регионах – Якутии, Тюмени, Ханты-Мансийском автономном округе.Соболь, норка, рысь – и все с "крымской" пропиской. Натуральный мех пользуется спросом также в Крыму и Краснодарском крае. Это не удивительно, ведь манто или полушубок можно носить даже в теплую зиму, когда за окном плюсовая температура. Показательно, что 50% всего объема произведенной в Крыму меховой продукции продается на жарком юге.Как работает экзотический для Крыма бизнес, на что обратить внимание при покупке шуб и шапок, как правильно ухаживать за дорогой меховой вещью – расскажем в статье.Готовь шубу летомШубы в Крыму шьют уже более 30 лет. Сегодня это верхняя одежда из баргузинского соболя, норки, канадской рыси, лисы, песца, а также из каракуля и каракульчи. В пошиве шуб задействованы около 70 человек, рассказывает нам представитель местной меховой фабрики Мемет Ахтем оглы Топуз.Создание одежды из натурального меха – круглогодичный цикл. Сейчас, на старте зимы, в Крыму второй пик продаж. А первый, как это ни удивительно, приходится на лето – во время курортного сезона крымские меха активно скупают туристы. Говорят, здесь они дешевле, чем, например, в Москве или в Питере. Цены разные, все зависит от модели, длины и меха.Если говорить о моделях, то у крымчанок в тренде короткие шубки с рукавом три четверти, их часто носят нараспашку при +10. А вот на севере, рассказывает Мемет, женщины по понятным причинам предпочитают длинные шубы с капюшоном. Интересно, что капюшон составляет почти половину стоимости всей шубы, потому что у него мех как снаружи, так и изнутри.Как делают шубыБольшинство процессов на крымском производстве выполняется вручную – это делает товар уникальным и повышает его качество. Первым делом мех попадает в цех к скорнякам – это люди не просто редкой, а очень редкой в Крыму профессии. Их нигде не учат – все сотрудники освоили ремесло здесь.Как это ни странно, но лучше всего оттенки цветов меха определяют мужчины, говорит Мемет, поэтому скорняжное дело здесь – чисто мужской труд. Зато в пошивочном цехе работают женщины. Здесь сшитые по выкройке изделия покрывают подкладом, пришивают капюшоны, карманы и воротники. Готовые изделия помещают на хранение, для них искусственно поддерживают нужные условия.– Сами-то вы шубы носите? – спрашиваю у работающих дам.– А как же, прямо на пляж, – шутит кто-то. Но это не такая уж и шутка: зимой в Крыму сезон штормов, и на пляжах и набережных часто бывает морозно, влажно, ветрено и по-настоящему холодно.Как выбрать качественную шубуОказывается, выбрать хорошую шубу – это настоящее искусство. Для этого ее надо "раскрыть": через непрошитую часть подкладки вывернуть до самых плечевых швов. Если подкладка пришита полностью, покупатель имеет право потребовать, чтобы ее аккуратно распороли и после просмотра зашили снова.Если на изнанке видно множество швов, значит, шуба сделана из обрезков. Бывает, что такие изделия продают под видом дорогих шуб, но в этом случае покупатель платит не за мех, а фактически за нитки. Шуба из кусочков должна стоить гораздо дешевле хороших качественных моделей."На что еще мы должны обратить внимание, когда смотрим изделие изнутри – это стрейчевость меха. То есть можно взять руками и попробовать его на вытяжку, – показывает Мемет. – Если она дубовая, значит, производитель размочил мех, допустим, в содовом растворе, и растянул его"В этом случае меха затрачивается в разы меньше, значит, на конечном продукте сэкономили. Чревато это тем, что при растяжке кожи неизбежно ворсинки с поврежденными луковицами начнут выпадать, и у вашей шубы начнется "линька".Холодильник для шубВыбрать качественное меховое изделие – это только полдела. За ним еще надо правильно ухаживать. Во-первых, рассказывает нам специалист, шуба ни в коем случае не должна промокать насквозь, и уж тем более ее нельзя стирать, как обычную одежду.А вот летом меховые вещи лучше хранить… в холодильнике. Но ни в коем случае не в обычном кухонном, где высокая влажность, а в специальном."Есть специализированный меховой холодильник, с соответственным температурным режимом, куда можно сдать шубы на лето. По технологии, несколько раз за период хранения изделия подвергаются шоковой заморозке. Ну, а если положить в такой холодильник нет возможности, то шубу следует хранить в специальном чехле и бросить туда противомолевую таблетку без запаха", – порекомендовал специалист.Натуральное вместо "эко"Большинство современных пуховиков и шуб из искусственного меха – это фактически тот же пластик, говорит представитель предприятия. В Крыму в изготовлении верхней одежды такие материалы не используются.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как правильно выбрать зимнюю обувь – советы ортопедаКак отличить оригинальную вещь от подделки при покупке через маркетплейсЭксперты назвали самую модную одежду на зиму
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Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Ирина Камышева
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/04/0e/1128179565_557:0:2605:2048_100x100_80_0_0_78d96b82085e7dfa72d80a933f64db37.jpg
новости крыма, крым, зима, одежда, шуба
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Фрукты, ягоды, вино и шубы – в этом ряду нет ничего лишнего, потому что все это настоящий крымский продукт. Удивительно, но именно на южном полуострове шьют меховые изделия, которые с удовольствием носят не только в Москве и в Питере, но и в северных регионах – Якутии, Тюмени, Ханты-Мансийском автономном округе.
Соболь, норка, рысь – и все с "крымской" пропиской. Натуральный мех пользуется спросом также в Крыму и Краснодарском крае. Это не удивительно, ведь манто или полушубок можно носить даже в теплую зиму, когда за окном плюсовая температура. Показательно, что 50% всего объема произведенной в Крыму меховой продукции продается на жарком юге.
Как работает экзотический для Крыма бизнес, на что обратить внимание при покупке шуб и шапок, как правильно ухаживать за дорогой меховой вещью – расскажем в статье.
Готовь шубу летом
Шубы в Крыму шьют уже более 30 лет. Сегодня это верхняя одежда из баргузинского соболя, норки, канадской рыси, лисы, песца, а также из каракуля и каракульчи. В пошиве шуб задействованы около 70 человек, рассказывает нам представитель местной меховой фабрики Мемет Ахтем оглы Топуз.
Создание одежды из натурального меха – круглогодичный цикл. Сейчас, на старте зимы, в Крыму второй пик продаж. А первый, как это ни удивительно, приходится на лето – во время курортного сезона крымские меха активно скупают туристы. Говорят, здесь они дешевле, чем, например, в Москве или в Питере. Цены разные, все зависит от модели, длины и меха.
Если говорить о моделях, то у крымчанок в тренде короткие шубки с рукавом три четверти, их часто носят нараспашку при +10. А вот на севере, рассказывает Мемет, женщины по понятным причинам предпочитают длинные шубы с капюшоном. Интересно, что капюшон составляет почти половину стоимости всей шубы, потому что у него мех как снаружи, так и изнутри.
"Наш технолог лично испытала в Якутии шубу при -50 и не замерзла, – улыбается Мемет Ахтем оглы Топуз. – На севере предпочитают качественные изделия, а какой именно мех это будет – зависит от финансовых возможностей покупателя".
Как делают шубы
Большинство процессов на крымском производстве выполняется вручную – это делает товар уникальным и повышает его качество. Первым делом мех попадает в цех к скорнякам – это люди не просто редкой, а очень редкой в Крыму профессии. Их нигде не учат – все сотрудники освоили ремесло здесь.
Как это ни странно, но лучше всего оттенки цветов меха определяют мужчины, говорит Мемет, поэтому скорняжное дело здесь – чисто мужской труд. Зато в пошивочном цехе работают женщины. Здесь сшитые по выкройке изделия покрывают подкладом, пришивают капюшоны, карманы и воротники. Готовые изделия помещают на хранение, для них искусственно поддерживают нужные условия.
– Сами-то вы шубы носите? – спрашиваю у работающих дам.
– А как же, прямо на пляж, – шутит кто-то. Но это не такая уж и шутка: зимой в Крыму сезон штормов, и на пляжах и набережных часто бывает морозно, влажно, ветрено и по-настоящему холодно.
Как выбрать качественную шубу
Оказывается, выбрать хорошую шубу – это настоящее искусство. Для этого ее надо "раскрыть": через непрошитую часть подкладки вывернуть до самых плечевых швов. Если подкладка пришита полностью, покупатель имеет право потребовать, чтобы ее аккуратно распороли и после просмотра зашили снова.
"Надо рассмотреть все части изделия, включая подмышки, где обычно производители грешат. Там часто используют кусочки, чтобы экономить на мехе, – показывает нам представитель фабрики. – Качественное изделие должно быть выполнено из цельных частей. Большое количество зашивок снижает качество".
Если на изнанке видно множество швов, значит, шуба сделана из обрезков. Бывает, что такие изделия продают под видом дорогих шуб, но в этом случае покупатель платит не за мех, а фактически за нитки. Шуба из кусочков должна стоить гораздо дешевле хороших качественных моделей.
"На что еще мы должны обратить внимание, когда смотрим изделие изнутри – это стрейчевость меха. То есть можно взять руками и попробовать его на вытяжку, – показывает Мемет. – Если она дубовая, значит, производитель размочил мех, допустим, в содовом растворе, и растянул его"
В этом случае меха затрачивается в разы меньше, значит, на конечном продукте сэкономили. Чревато это тем, что при растяжке кожи неизбежно ворсинки с поврежденными луковицами начнут выпадать, и у вашей шубы начнется "линька".
"Также стоит обратить внимание на плотность меха и на длину ворса. Чем ниже ворс в натуральном, не стриженном виде, тем он ценнее и дороже. Это ошибочное мнение, что длинный мех теплее. Бывает длинноворсовые, средневорсовые и коротковорсовые шкурки, но "теплота" шубы зависит не от длины ворсинок, а от их плотности. Потому что греет не мех, а подпуш", – объясняет Мемет.
Холодильник для шуб
Выбрать качественное меховое изделие – это только полдела. За ним еще надо правильно ухаживать. Во-первых, рассказывает нам специалист, шуба ни в коем случае не должна промокать насквозь, и уж тем более ее нельзя стирать, как обычную одежду.
"Если она насквозь промокнет, кожевая ее часть опять станет дубовая, какой была до выделки. Небольшой дождь или снег для нее не страшен, но мех нельзя сушить возле батареи. Нужно повесить шубу при обычной комнатной температуре, она отвиснет и высохнет", – отметил специалист.
А вот летом меховые вещи лучше хранить… в холодильнике. Но ни в коем случае не в обычном кухонном, где высокая влажность, а в специальном.
"Есть специализированный меховой холодильник, с соответственным температурным режимом, куда можно сдать шубы на лето. По технологии, несколько раз за период хранения изделия подвергаются шоковой заморозке. Ну, а если положить в такой холодильник нет возможности, то шубу следует хранить в специальном чехле и бросить туда противомолевую таблетку без запаха", – порекомендовал специалист.
Натуральное вместо "эко"
Большинство современных пуховиков и шуб из искусственного меха – это фактически тот же пластик, говорит представитель предприятия. В Крыму в изготовлении верхней одежды такие материалы не используются.
"Мы принципиально не работаем с так называемым эко-мехом, искусственным мехом. Откуда вообще пошла приставка "эко" – это от слова "эконом", а не от слова "экология", как многие думают. Если мы возьмем изделие из эко-меха, то это фактически тот же пластик с огромным периодом распада. А вещь из натурального сырья разлагается естественным образом", – отметил эксперт.
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