https://crimea.ria.ru/20231029/kak-pravilno-vybrat-zimnyuyu-obuv--sovety-ortopeda-1132315550.html

Как правильно выбрать зимнюю обувь – советы ортопеда

Как правильно выбрать зимнюю обувь – советы ортопеда - РИА Новости Крым, 29.10.2023

Как правильно выбрать зимнюю обувь – советы ортопеда

Выбирая обувь, надо руководствоваться пятью основными правилами, что гарантирует удобство, комфорт и безопасность. Это важно всегда и особенно важно зимой,... РИА Новости Крым, 29.10.2023

2023-10-29T18:44

2023-10-29T18:44

2023-10-29T18:44

совет эксперта

радио "спутник в крыму"

кфу (крымский федеральный университет)

юрий кобец

обувь

зима

здоровье

мнения

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Доцент кафедры травматологии и ортопедии КФУ имени Вернадского Юрий Кобец о том, как правильно выбрать зимнюю обувь Доцент кафедры травматологии и ортопедии КФУ имени Вернадского Юрий Кобец о том, как правильно выбрать зимнюю обувь audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости Крым. Выбирая обувь, надо руководствоваться пятью основными правилами, что гарантирует удобство, комфорт и безопасность. Это важно всегда и особенно важно зимой, когда есть много рисков оступиться, поскользнуться и перемерзнуть. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" сообщил доцент кафедры травматологии и ортопедии КФУ имени Вернадского Юрий Кобец.По словам эксперта, два правила касаются подошвы.Помимо этого, подошва должна иметь определенные механические свойства. Чтобы проверить, подходящий ли это вариант, эксперт советует провести простой тест.Третий важный момент – задник, он должен быть достаточно жестким.Четвертое правило касается стелек. Сейчас в обуви они, как правило, "простые, плоские и не имеют никакой формы", отмечает специалист. В идеале же стелька должна быть если не ортопедической, то хотя бы физиологической.При использовании ортопедических стелек можно избежать серьезных деформаций стопы и, как следствие, операционного вмешательства тем людям, у которых развивается плоскостопие и начинает "нарастать" косточка в области фалангового сустава большого пальца, добавил он. Подбирать подходящие стельки Кобец рекомендует в медучреждениях, либо в магазинах медтехники, где такие товары качественные.И наконец, последний фактор – шнуровка, которая позволяет регулировать полноту обуви, что тоже очень важно, сказал ортопед.Специалист также рекомендует выбирать обувь из дышащих материалов, желательно натуральных, и обращать внимание на то, насколько плотно и как именно прилегает обувь к ноге. Важно, чтобы не было грубых внутренних швов, которые потом могут давить или натирать ногу, вызывать дискомфорт и в дальнейшем заболевания.Людям с артрозом сосудов он настойчиво рекомендует использовать только теплую обувь зимой, так как в случае перемерзания стоп кровоток будет все более ухудшаться и заболевание усугубится.Едиными для всех рекомендациями по выбору обуви подходящего размера, чтобы чувствовать комфорт и уверенность, Кобец называет следующие:Читайте также на РИА Новости Крым:Победить боль в спине - советы эксперта по профилактике и лечению Как не падать в гололед или падать правильно — травматолог Какой спорт противопоказан при подростковой сутулости

https://crimea.ria.ru/20231022/bez-antibiotikov-chem-lechit-prostudy-i-orvi---sovety-vracha-1132172657.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

совет эксперта, кфу (крымский федеральный университет), юрий кобец, обувь, зима, здоровье, мнения