https://crimea.ria.ru/20230925/pobedit-bol-v-spine---sovety-eksperta-po-profilaktike-i-lecheniyu-1131552783.html

Победить боль в спине - советы эксперта по профилактике и лечению

Победить боль в спине - советы эксперта по профилактике и лечению - РИА Новости Крым, 24.09.2023

Победить боль в спине - советы эксперта по профилактике и лечению

Боли в спине все чаще беспокоят молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет. С чем это связано и как избавится от симптома, в эфире радио "Спутник в Крыму"... РИА Новости Крым, 24.09.2023

2023-09-25T07:53

2023-09-25T07:53

2023-09-24T21:48

радио "спутник в крыму"

здоровье

совет эксперта

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павел федуличев

общество

минздрав крыма

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Доктор Федуличев научил лечить боли в спине Доктор Федуличев научил лечить боли в спине audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 сен - РИА Новости Крым. Боли в спине все чаще беспокоят молодых людей в возрасте от 20 до 40 лет. С чем это связано и как избавится от симптома, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал главный внештатный травматолог-ортопед министерства здравоохранения Республики Крым Павел Федуличев.Медицинская статистика"Боль в спине - очень частое проявление, и в последние лет 50 оно встречается примерно у трети населения от 20 до 40 лет. Если раньше это были в основном старики, то сейчас симптом молодеет. Это происходит по нескольким причинам. Первое - уменьшение физической активности. Втрое - неправильная осанка", - констатирует Федуличев.Кроме того, боли в спине могут быть вызваны заболеваниями внутренних органов - желчного пузыря, мочевыводящих путей, женских половых органов и так далее. Чтобы поставить правильный диагноз, необходимо обратиться к врачу.Меры профилактикиНе допустить проблем со спиной поможет здоровый образ жизни, при этом важно начинать с самого детства, поэтому родителям рекомендовано уделить вопросу особенное внимание.Также доктор советует выбирать правильный твердый матрас. Однако, если вы всегда спали на мягком, резкая смена жесткости тоже может спровоцировать боли в спине. В этом случае лучше выбрать ортопедический матрас средней жесткости.Что делать при болях в спинеПо словам специалиста, часто боли в спине начинаются после физических нагрузок у людей, которые обычно с ними не сталкиваются: "Например, переставил диван или вскопал огород бабушки", - поясняет доктор.В этом случае расслабить напряженные мышцы помогут массаж или аппликатор Кузнецова. Горячая ванна в остром периоде не рекомендуется, лучше - контрастный душ. Можно использовать противовоспалительные мази."При этом на дорогие мази можно не тратиться. Возьмите что-то попроще. Если это не помогает, то и дорогая поможет вряд ли", - констатирует врач.Также при болях в спине, по словам Федуличева, могу помочь остеопаты, но только профессиональные сертифицированные и с предварительным обследованием.Читайте также на РИА Новости Крым:Боли в спине: поясница или почки – пояснения врачаЭксперты перечислили позы для сна от болей в спине"Женские дни" и боли в спине: как решить проблему

https://crimea.ria.ru/20220601/vrach-nazval-prostye-testy-na-zdorove-spiny-1123403265.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье, совет эксперта, крым, павел федуличев, общество, минздрав крыма