https://crimea.ria.ru/20220928/eksperty-nazvali-samuyu-modnuyu-odezhdu-na-zimu-1124643874.html
Эксперты назвали самую модную одежду на зиму
Эксперты назвали самую модную одежду на зиму - РИА Новости Крым, 27.09.2022
Эксперты назвали самую модную одежду на зиму
Самым актуальным предметом гардероба грядущей зимой станут шубы из искусственного меха. Об этом и других зимних трендах рассказали эксперты журнала Grazia. РИА Новости Крым, 27.09.2022
2022-09-28T08:32
2022-09-28T08:32
2022-09-27T18:25
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Самым актуальным предметом гардероба грядущей зимой станут шубы из искусственного меха. Об этом и других зимних трендах рассказали эксперты журнала Grazia.Еще два варианта модной верхней одежды - дубленки, которые не обязательно должны быть пошиты из натуральной кожи, но непременно должны быть теплыми, и пуховики-халаты.Следующий тренд - уютные шерстяные юбки-макси, плотно прилегающие к фигуре, и теплые трикотажные платья-миди. Также стилисты советуют присмотреться к вещам из кожи и эко-кожи, свитерам в клетку, которые следует сочетать с массивными ботинками на шнуровке и кожаной юбкой-миди, а также не игнорировать темные пиджаки в светлую полоску.Ранее стилисты назвали неожиданный модный тренд на осень: самыми актуальными головными уборами в наступившем осеннем сезоне стали плюшевые панамки и меховые наушники.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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общество
Эксперты назвали самую модную одежду на зиму
Эксперты журнала Grazia: тренд зимнего сезона - шубы из искусственного меха
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Самым актуальным предметом гардероба грядущей зимой станут шубы из искусственного меха. Об этом и других зимних трендах рассказали эксперты журнала Grazia.
"Зимний маст-хэв — шуба из искусственного меха. Выбирайте варианты с коротким прямым ворсом, ведь именно они считаются самыми модными зимой 2022 года. Оттенки могут быть самые разные — от натуральных бежево-серых до пастельных. Главное, обойтись без кричащих вариантов", - сказано на официальном сайте модного издания.
Еще два варианта модной верхней одежды - дубленки, которые не обязательно должны быть пошиты из натуральной кожи, но непременно должны быть теплыми, и пуховики-халаты.
Следующий тренд - уютные шерстяные юбки-макси, плотно прилегающие к фигуре, и теплые трикотажные платья-миди. Также стилисты советуют присмотреться к вещам из кожи и эко-кожи, свитерам в клетку, которые следует сочетать с массивными ботинками на шнуровке и кожаной юбкой-миди, а также не игнорировать темные пиджаки в светлую полоску.
Ранее стилисты назвали неожиданный модный тренд на осень: самыми актуальными головными уборами в наступившем осеннем сезоне стали плюшевые панамки и меховые наушники
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