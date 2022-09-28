https://crimea.ria.ru/20220928/eksperty-nazvali-samuyu-modnuyu-odezhdu-na-zimu-1124643874.html

Эксперты назвали самую модную одежду на зиму

Эксперты назвали самую модную одежду на зиму - РИА Новости Крым, 27.09.2022

Эксперты назвали самую модную одежду на зиму

Самым актуальным предметом гардероба грядущей зимой станут шубы из искусственного меха. Об этом и других зимних трендах рассказали эксперты журнала Grazia. РИА Новости Крым, 27.09.2022

2022-09-28T08:32

2022-09-28T08:32

2022-09-27T18:25

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 сен - РИА Новости Крым. Самым актуальным предметом гардероба грядущей зимой станут шубы из искусственного меха. Об этом и других зимних трендах рассказали эксперты журнала Grazia.Еще два варианта модной верхней одежды - дубленки, которые не обязательно должны быть пошиты из натуральной кожи, но непременно должны быть теплыми, и пуховики-халаты.Следующий тренд - уютные шерстяные юбки-макси, плотно прилегающие к фигуре, и теплые трикотажные платья-миди. Также стилисты советуют присмотреться к вещам из кожи и эко-кожи, свитерам в клетку, которые следует сочетать с массивными ботинками на шнуровке и кожаной юбкой-миди, а также не игнорировать темные пиджаки в светлую полоску.Ранее стилисты назвали неожиданный модный тренд на осень: самыми актуальными головными уборами в наступившем осеннем сезоне стали плюшевые панамки и меховые наушники.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество