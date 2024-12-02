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В Севастополе установили уже 60 боновых заграждений - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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В Севастополе установили уже 60 боновых заграждений
В Севастополе установили уже 60 боновых заграждений - РИА Новости Крым, 02.12.2024
В Севастополе установили уже 60 боновых заграждений
Из 230 боновых заграждений, которые планировалось установить в Севастополе, 60 уже спущены на воду. Об этом в ходе аппаратного совещания проинформировал... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T20:48
2024-12-02T20:48
севастополь
новости
боновые заграждения
безопасность республики крым и севастополя
черное море
безопасность
укрытия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Из 230 боновых заграждений, которые планировалось установить в Севастополе, 60 уже спущены на воду. Об этом в ходе аппаратного совещания проинформировал директор Департамента общественной безопасности города Севастополя Алексей Краснокутский."Из 230 боновых сооружений уже 60 спущены на воду, к седьмому декабря эта работа будет завершена", – сказал он.Кроме того, в Севастополе завершили установку бетонных укрытий и оклейку стекол в учреждениях образования специальной защитной пленкой."По комплексному плану у нас было запланировано 628 укрытий, все они поставлены. 31 юридическое и физическое лицо оказывает содействие в наведении порядка и обеспечении санитарного состояния", – отрапортовал директор департамента.В 153-х учреждениях образования оклеены защитной пленкой окна в 191-м здании. Мероприятия, предусмотренные Комплексным планом гражданской обороны, выполнены в полном объёме."Также у нас к 78 оконечным устройствам системы оповещения добавилось уже 72, и мы эту работу до конца года завершим. Интегрировано было 25 локальных систем оповещения, которые существуют", – подытожил Краснокутский.23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также было принято решение улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная атака ВСУ на Севастополь: средства ПВО сбили две целиВ России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угрозСистемы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма
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РИА Новости Крым
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севастополь, новости, боновые заграждения, безопасность республики крым и севастополя, черное море, безопасность, укрытия
В Севастополе установили уже 60 боновых заграждений

В Севастопольской бухте устанавливают защитные боновые заграждения

20:48 02.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Павлишак / Перейти в фотобанкПамятник затопленным кораблям в Севастополе
Памятник затопленным кораблям в Севастополе - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Алексей Павлишак
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Из 230 боновых заграждений, которые планировалось установить в Севастополе, 60 уже спущены на воду. Об этом в ходе аппаратного совещания проинформировал директор Департамента общественной безопасности города Севастополя Алексей Краснокутский.
"Из 230 боновых сооружений уже 60 спущены на воду, к седьмому декабря эта работа будет завершена", – сказал он.
Кроме того, в Севастополе завершили установку бетонных укрытий и оклейку стекол в учреждениях образования специальной защитной пленкой.
"По комплексному плану у нас было запланировано 628 укрытий, все они поставлены. 31 юридическое и физическое лицо оказывает содействие в наведении порядка и обеспечении санитарного состояния", – отрапортовал директор департамента.
В 153-х учреждениях образования оклеены защитной пленкой окна в 191-м здании. Мероприятия, предусмотренные Комплексным планом гражданской обороны, выполнены в полном объёме.
"Также у нас к 78 оконечным устройствам системы оповещения добавилось уже 72, и мы эту работу до конца года завершим. Интегрировано было 25 локальных систем оповещения, которые существуют", – подытожил Краснокутский.
23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также было принято решение улучшить систему оповещения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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СевастопольНовостиБоновые загражденияБезопасность Республики Крым и СевастополяЧерное мореБезопасностьУкрытия
 
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