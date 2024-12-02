https://crimea.ria.ru/20241202/v-sevastopole-ustanovili-uzhe-60-bonovykh-zagrazhdeniy-1142320133.html

В Севастополе установили уже 60 боновых заграждений

В Севастополе установили уже 60 боновых заграждений - РИА Новости Крым, 02.12.2024

В Севастополе установили уже 60 боновых заграждений

Из 230 боновых заграждений, которые планировалось установить в Севастополе, 60 уже спущены на воду. Об этом в ходе аппаратного совещания проинформировал... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T20:48

2024-12-02T20:48

2024-12-02T20:48

севастополь

новости

боновые заграждения

безопасность республики крым и севастополя

черное море

безопасность

укрытия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111853/98/1118539834_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a2890d65e96d5bfb6b4f422536491b8c.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Из 230 боновых заграждений, которые планировалось установить в Севастополе, 60 уже спущены на воду. Об этом в ходе аппаратного совещания проинформировал директор Департамента общественной безопасности города Севастополя Алексей Краснокутский."Из 230 боновых сооружений уже 60 спущены на воду, к седьмому декабря эта работа будет завершена", – сказал он.Кроме того, в Севастополе завершили установку бетонных укрытий и оклейку стекол в учреждениях образования специальной защитной пленкой."По комплексному плану у нас было запланировано 628 укрытий, все они поставлены. 31 юридическое и физическое лицо оказывает содействие в наведении порядка и обеспечении санитарного состояния", – отрапортовал директор департамента.В 153-х учреждениях образования оклеены защитной пленкой окна в 191-м здании. Мероприятия, предусмотренные Комплексным планом гражданской обороны, выполнены в полном объёме."Также у нас к 78 оконечным устройствам системы оповещения добавилось уже 72, и мы эту работу до конца года завершим. Интегрировано было 25 локальных систем оповещения, которые существуют", – подытожил Краснокутский.23 сентября в ходе аппаратного совещания губернатор Михаил Развожаев поручил пересмотреть в Севастополе схему размещения бетонных укрытий, которые установили в городе после августовских атак ВСУ ракетами ATACMS. Также было принято решение улучшить систему оповещения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Воздушная атака ВСУ на Севастополь: средства ПВО сбили две целиВ России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угрозСистемы оповещения установят в селах Бахчисарайского района Крыма

севастополь

черное море

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости, боновые заграждения, безопасность республики крым и севастополя, черное море, безопасность, укрытия