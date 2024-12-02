https://crimea.ria.ru/20241202/novye-trebovaniya-k-glempingam-i-plyazham-1142314802.html

Новые требования к глэмпингам и пляжам

Новые требования к глэмпингам и пляжам - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Новые требования к глэмпингам и пляжам

Госдума приняла закон, обязывающий все средства размещения туристов иметь квалификацию и вносить информацию о себе в специальный реестр. Что это значит для... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T22:15

2024-12-02T22:15

2024-12-02T22:15

глэмпинг

валентина марнопольская

пляжи

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закон и право

туризм

государственная дума рф

росаккредитация

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, обязывающий все средства размещения туристов иметь квалификацию и вносить информацию о себе в специальный реестр. Что это значит для собственников глэмпингов и пляжей, РИА Новости Крым рассказала руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, член Общественного совета Валентина Марнопольская.Она уточнила, что сведения о средстве рамещения туристов в новый реестр предприниматели должны будут вносить самостоятельно. После регистрации на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) собственник создает личный кабинет, скачивает приложение "Мобильный инспектор" и через него вносит о себе сведения в этот реестр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купить звезду: эксперт оценила честность классификации отелей КрымаЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваОколо двухсот крымских гостиниц получили "звезды" – власти

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глэмпинг, валентина марнопольская, пляжи, новости, закон и право, туризм, государственная дума рф, росаккредитация