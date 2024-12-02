Новые требования к глэмпингам и пляжам
К чему обязывает глэмпинги и пляжи новый закон о "звездности"
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, обязывающий все средства размещения туристов иметь квалификацию и вносить информацию о себе в специальный реестр. Что это значит для собственников глэмпингов и пляжей, РИА Новости Крым рассказала руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, член Общественного совета Валентина Марнопольская.
"И глэмпинги, и пляжи подлежат сейчас классификации. С января 2025 года вводится Единый реестр объектов туристический инфраструктуры. Туда входят средства размещения, к которым будут относиться глэмпинги и пляжи", – пояснила Марнопольская.
Она уточнила, что сведения о средстве рамещения туристов в новый реестр предприниматели должны будут вносить самостоятельно. После регистрации на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) собственник создает личный кабинет, скачивает приложение "Мобильный инспектор" и через него вносит о себе сведения в этот реестр.
"В Едином реестре каждому объекту размещения присваивается автоматически код. При отсутствии сведений в нем без этого кода давать о себе рекламу в СМИ будет невозможно", – подчеркнула руководитель Гостинично-туристской ассоциации.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: