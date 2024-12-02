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Новые требования к глэмпингам и пляжам - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Новые требования к глэмпингам и пляжам
Новые требования к глэмпингам и пляжам - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Новые требования к глэмпингам и пляжам
Госдума приняла закон, обязывающий все средства размещения туристов иметь квалификацию и вносить информацию о себе в специальный реестр. Что это значит для... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T22:15
2024-12-02T22:15
глэмпинг
валентина марнопольская
пляжи
новости
закон и право
туризм
государственная дума рф
росаккредитация
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, обязывающий все средства размещения туристов иметь квалификацию и вносить информацию о себе в специальный реестр. Что это значит для собственников глэмпингов и пляжей, РИА Новости Крым рассказала руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, член Общественного совета Валентина Марнопольская.Она уточнила, что сведения о средстве рамещения туристов в новый реестр предприниматели должны будут вносить самостоятельно. После регистрации на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) собственник создает личный кабинет, скачивает приложение "Мобильный инспектор" и через него вносит о себе сведения в этот реестр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Купить звезду: эксперт оценила честность классификации отелей КрымаЗачем Крыму новая концепция гостеприимстваОколо двухсот крымских гостиниц получили "звезды" – власти
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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96
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глэмпинг, валентина марнопольская, пляжи, новости, закон и право, туризм, государственная дума рф, росаккредитация
Новые требования к глэмпингам и пляжам

К чему обязывает глэмпинги и пляжи новый закон о "звездности"

22:15 02.12.2024
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкГлэмпинг
Глэмпинг - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Госдума приняла закон, обязывающий все средства размещения туристов иметь квалификацию и вносить информацию о себе в специальный реестр. Что это значит для собственников глэмпингов и пляжей, РИА Новости Крым рассказала руководитель Гостинично-туристской ассоциации в Крыму, член Общественного совета Валентина Марнопольская.

"И глэмпинги, и пляжи подлежат сейчас классификации. С января 2025 года вводится Единый реестр объектов туристический инфраструктуры. Туда входят средства размещения, к которым будут относиться глэмпинги и пляжи", пояснила Марнопольская.

Она уточнила, что сведения о средстве рамещения туристов в новый реестр предприниматели должны будут вносить самостоятельно. После регистрации на сайте Федеральной службы по аккредитации (Росаккредитации) собственник создает личный кабинет, скачивает приложение "Мобильный инспектор" и через него вносит о себе сведения в этот реестр.

"В Едином реестре каждому объекту размещения присваивается автоматически код. При отсутствии сведений в нем без этого кода давать о себе рекламу в СМИ будет невозможно", – подчеркнула руководитель Гостинично-туристской ассоциации.

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