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Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Во вторник благодаря влиянию Азиатского антициклона в Крыму без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T00:01
2024-12-03T00:01
2024-12-03T00:01
погода в крыму
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ялта
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евпатория
судак
феодосия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Во вторник благодаря влиянию Азиатского антициклона в Крыму без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +5...+7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +8...+10 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, днем от +3 до +9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
В Крыму во вторник без осадков и в отдельных районах туман
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Во вторник благодаря влиянию Азиатского антициклона в Крыму без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, на южном побережье до +6, днем +4…+9 градусов, в горах +1…+3", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +5...+7.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +8...+10 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, днем от +3 до +9.
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