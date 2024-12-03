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Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 03.12.2024
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Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 03.12.2024
Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
Во вторник благодаря влиянию Азиатского антициклона в Крыму без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 03.12.2024
2024-12-03T00:01
2024-12-03T00:01
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Во вторник благодаря влиянию Азиатского антициклона в Крыму без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +5...+7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +8...+10 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, днем от +3 до +9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

В Крыму во вторник без осадков и в отдельных районах туман

00:01 03.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевДождь в Симферополе
Дождь в Симферополе - РИА Новости, 1920, 03.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Во вторник благодаря влиянию Азиатского антициклона в Крыму без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

"Ветер северо-восточный, восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -3…+2 градуса, на южном побережье до +6, днем +4…+9 градусов, в горах +1…+3", – сказано в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +5...+7.
В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +8...+10 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, днем от +3 до +9.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Погода в КрымуКрымская погодаСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 3 декабря
23:02Территориальные уступки Украины и инвестиции в Крым: главное за день
22:48Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма
22:30Как в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды
22:15Новые требования к глэмпингам и пляжам
21:52Продажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенников
21:31В Крыму и Севастополе за неделю заболели коронавирусом еще 200 человек
21:16Психологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получить
21:01В Феодосии устранили опасную ситуацию с газоснабжением
20:48В Севастополе установили уже 60 боновых заграждений
20:33Бюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит Крым
20:05Ударом БПЛА ранены шестеро спасателей при тушении пожара в Токмаке
19:51В Феодосии девушка пострадала при пожаре в автомобиле
19:45Шубы для севера и юга: как меха из Крыма покорили россиян
19:31Дом с рухнувшим лифтом в Севастополе: замгубернатора озвучил подробности
19:10Орешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе
18:48На финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП – Путин
18:34В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек
18:27ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области
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