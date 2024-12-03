https://crimea.ria.ru/20241203/aziatskiy-antitsiklon-v-krymu-chego-zhdat-ot-pogody-vo-vtornik-1142301511.html

Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник - РИА Новости Крым, 03.12.2024

Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник

Во вторник благодаря влиянию Азиатского антициклона в Крыму без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском... РИА Новости Крым, 03.12.2024

2024-12-03T00:01

2024-12-03T00:01

2024-12-03T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 дек – РИА Новости Крым. Во вторник благодаря влиянию Азиатского антициклона в Крыму без осадков, ночью и утром в отдельных районах ожидается туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 градуса, днем +5...+7.В Севастополе облачно с прояснениями. Без осадков. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4, днем +8...+10 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. В ночные часы столбики термометров покажут от 0 до +5 градусов, днем от +3 до +9.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241202/na-ay-petri-na-zimu-zakryvayut-turisticheskuyu-stoyanku-i-eko-marshrut-1142301055.html

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севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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