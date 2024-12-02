https://crimea.ria.ru/20241202/kak-idet-stroitelstvo-ekotekhnoparka-v-belogorskom-rayone-kryma-1142314500.html

Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма

Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма

В Белогорском районе продолжается строительство экотехнопарка. На какой стадии сейчас работы, сообщили в правительстве Республики Крым. РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T22:48

2024-12-02T22:48

2024-12-02T22:48

белогорский район

строительство экотехнопарков в крыму

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экология

совет министров рк

сакский район

ленинский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. В Белогорском районе продолжается строительство экотехнопарка. На какой стадии сейчас работы, сообщили в правительстве Республики Крым.По информации правительства РК, на данный момент ведутся работы по благоустройству территории объекта, армированию днища резервуара ливневой канализации. Также на площадках технологических линий осуществляется монтаж конвейеров.В июле текущего года председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк сообщил, что темпы строительства экотехнопарка в Белогорском района поручено ускорить.В апреле прокуратура республики заявила, что строительство экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах Крыма велось с нарушениями. Это выяснилось в ходе инспекции природоохранной прокуратуры на объекты.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Еще пять мусорных полигонов в Крыму готовят к рекультивацииПод Симферополем убирают стихийную свалку на берегу водохранилищаВопросом микропластика в Черном море надо заниматься уже сейчас – мнение

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2024

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