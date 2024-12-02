https://crimea.ria.ru/20241202/v-krymu-i-sevastopole-za-nedelyu-zaboleli-koronavirusom-esche-200-chelovek-1142315995.html
В Крыму и Севастополе за неделю заболели коронавирусом еще 200 человек
В Крыму и Севастополе за неделю заболели коронавирусом еще 200 человек - РИА Новости Крым, 02.12.2024
В Крыму и Севастополе за неделю заболели коронавирусом еще 200 человек
В Крыму и Севастополе за неделю коронавирусом заболели 214 человек, сообщает в понедельник пресс-служба Межрегионального управлением Роспотребнадзора. РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T21:31
2024-12-02T21:31
2024-12-02T21:31
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе за неделю коронавирусом заболели 214 человек, сообщает в понедельник пресс-служба Межрегионального управлением Роспотребнадзора.По данным ведомства, эти показатели ниже предыдущей недели на 33%. При этом жителям полуострова, особенно пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями, рекомендуется использовать средства индивидуальной защиты в общественных местах, на объектах транспорта, при посещении медицинских организаций.За период с 18 по 24 ноября в Республике Крым было зарегистрировано 148 случаев коронавирусной инфекции, в Севастополе – 174 случая, сообщалось ранее.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:45 случаев заражения новым вариантом ковида XEC выявлены в РоссииЭпидемия гриппа 2024 – когда ждать пика заболеваемости в РоссииГде в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразу
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В Крыму и Севастополе за неделю заболели коронавирусом еще 200 человек
Более 200 человек в Крыму и Севастополе заболели коронавирусом за неделю – Роспотребнадзор