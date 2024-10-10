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Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразу

Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразу - РИА Новости Крым, 10.10.2024

Где в Севастополе можно привиться от ковида и гриппа сразу

Привиться в Севастополе от коронавируса и гриппа одновременно можно только в поликлинике по месту жительства – в пунктах временной вакцинации от COVID-19 не... РИА Новости Крым, 10.10.2024

2024-10-10T07:48

2024-10-10T07:48

2024-10-10T07:48

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 окт – РИА Новости Крым. Привиться в Севастополе от коронавируса и гриппа одновременно можно только в поликлинике по месту жительства – в пунктах временной вакцинации от COVID-19 не прививают, это связано с условиями хранения вакцины и процессом ее введения. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения города, отметив, что с начало года от ковида привилось менее 8 тысяч человек.От ковида в Севастополе прививают вакциной "Конвасэл" (первая в мире зарегистрированная вакцина против COVID-19 на основе нуклекапсидного белка вируса SARS-CoV-2, на который и направлено его действие).Она есть в наличии во всех поликлиниках города. Привиться от коронавируса во временных пунктах вакцинации теперь не получится.В отличие от периода пандемии, люди сейчас обращаются за антиковидной вакциной нечасто. При этом одна ампула рассчитана на несколько человек, и у нее особые условия хранения, объяснили в депздраве.Здесь уточнили, что с начала текущего года по 9 октября от коронавируса в Севастополе привились 7 тысяч 815 человек.А вот от гриппа можно привиться везде: и в основных, и во временных пунктах вакцинации, а также в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях.По данным севастопольского депздрава, на сегодняшний день от гриппа привиты 120 331 человек. Из них 80 875 – взрослые и 39 456 – дети.В середине сентября, с началом массовой вакцинации, директор департамента здравоохранения Севастополя Виталий Денисов сообщал, что по плану для достижения коллективного иммунитета предстоит провакцинировать 329 304 человека, из них 72 384 ребенка.Следовательно, на данный момент привиты более трети необходимого количества севастопольцев, детей - более половины.При этом вакцинация проходит также в коллективах, в том числе в школах в соответствии с графиком, который составляет департамент образования, отметили в депздраве. Если по какой-то причине вакцинироваться не удалось (ребенок отсутствовал, имелись признаки простуды и пр.) привиться можно в любом пункте.Ранее сообщалось, что среди доступных вакцин от гриппа в Севастополе "Совигрипп", "Ультрикс Квадри" и "Гриппол Квадривалент".Завершится кампания 1 декабря.Ранее председатель комитета Госсовета Крыма по здравоохранению Анна Рубель сообщала, что крымские больницы готовы к наплыву пациентов в случае осложнения ситуации с COVID-19 и гриппом грядущей зимой, при этом подчеркнула, что на сегодняшний день в Крыму практически не осталось тяжелых форм COVID-19.Новая волна ковида и гриппа: готова ли к ней медицина Крыма >>Медик отмечала, что прививку от коронавируса и гриппа можно делать одновременно. Кроме того, с прививкой от гриппа можно сделать прививку от пневмококка, которая делается один раз в пять лет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на треть Как Россия спасла Крым от эпидемий гриппа Роспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в России

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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