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Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на треть
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на треть - РИА Новости Крым, 27.08.2024
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на треть
Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России вырос на 33,3% за прошедшую неделю, количество госпитализаций увеличилось почти на 38%. Об этом... РИА Новости Крым, 27.08.2024
2024-08-27T11:57
2024-08-27T11:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России вырос на 33,3% за прошедшую неделю, количество госпитализаций увеличилось почти на 38%. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19. Рост заболеваемости отмечен в 75 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране. С 19 по 25 августа в целом по стране госпитализированы 1 943 человека, что на 37,9% больше, чем неделей ранее. Увеличение числа госпитализаций произошло в 51 субъекте РФ, в том числе в 21 регионе увеличение более чем в среднем по России. Выздоровели почти 13 тысяч человек, или на 23% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю 17 пациентов. Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе В Крыму за неделю выявлено 219 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, что на 28% больше, чем неделей ранее. Госпитализированы 15 человек, выздоровели 134. В Севастополе заболеваемость также увеличилась. COVID-19 обнаружен у 226 человек (неделей ранее было 146 случаев). Госпитализированы девять пациентов, выздоровели 129. Летальных случаев в обоих субъектах не было.Читайте также на РИА Новости Крым:Можно ли одновременно прививаться от гриппа и Covid-19В России ищут антитела от вирусов-мутантовБольше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – Роспотребнадзор
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распространение коронавируса в рф, коронавирус в крыму, коронавирус, здоровье, здравоохранение в россии, общество, новости, россия
Заболеваемость COVID-19 в России за неделю выросла на треть
Заболеваемость коронавирусом в России за неделю увеличилась на 33%
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 авг – РИА Новости Крым. Уровень заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России вырос на 33,3% за прошедшую неделю, количество госпитализаций увеличилось почти на 38%. Об этом сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
"Показатель заболеваемости новой коронавирусной инфекцией за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 12,28 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 33,3%", - говорится в сообщении.
Рост заболеваемости отмечен в 75 субъектах РФ, в том числе в 18 регионах более чем в среднем по стране.
С 19 по 25 августа в целом по стране госпитализированы 1 943 человека, что на 37,9% больше, чем неделей ранее. Увеличение числа госпитализаций произошло в 51 субъекте РФ, в том числе в 21 регионе увеличение более чем в среднем по России.
Выздоровели почти 13 тысяч человек, или на 23% больше в сравнении с предыдущей неделей. Умерли за неделю 17 пациентов.
Ситуация с COVID-19 в Крыму и Севастополе
В Крыму за неделю выявлено 219 случаев заболеваний новой коронавирусной инфекцией, что на 28% больше, чем неделей ранее. Госпитализированы 15 человек, выздоровели 134.
В Севастополе заболеваемость также увеличилась. COVID-19 обнаружен у 226 человек (неделей ранее было 146 случаев). Госпитализированы девять пациентов, выздоровели 129. Летальных случаев в обоих субъектах не было.
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