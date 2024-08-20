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Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 20.08.2024
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Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – Роспотребнадзор
Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – Роспотребнадзор - РИА Новости Крым, 20.08.2024
Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – Роспотребнадзор
Ежегодно в Крыму в рамках традиционной кампании иммунизации против гриппа прививки получают более миллиона человек. Об этом в комментарии РИА Новости Крым... РИА Новости Крым, 20.08.2024
2024-08-20T16:03
2024-08-20T16:07
роспотребнадзор
светлана листопад
крым
здоровье
здравоохранение в крыму и севастополе
вакцинация
грипп
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Ежегодно в Крыму в рамках традиционной кампании иммунизации против гриппа прививки получают более миллиона человек. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Светлана Листопад.Сделают уколы миллиону человек"Количество людей, которых планируется привить (в рамках кампании иммунизации против гриппа – ред.) примерно одинаково в последние годы. По постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в план войдет порядка 60% от населения. В Крыму получается обычно чуть больше миллиона человек", – сказала Листопад.При этом информации о штаммах гриппа, которые ожидаются в этом эпидемиологическом сезоне в Крыму, еще нет, рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе профильного ведомства.Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что в первых числах сентября в регионе начнется кампания иммунизации против гриппа – бесплатные прививки можно будет сделать в любой поликлинике полуострова.Кому нужна прививка от гриппаЛюдям в возрасте, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями или по работе сталкивается с большим потоком людей, прививка от гриппа нужна в первую очередь. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Крыма, главврач ГБУЗ РК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Владимир Мещеряков.По его словам, как правило, вакцинация в Крыму начинается в начале осени, когда спадает сильная жара. А вот в жаркую погоду вакцинироваться в плановом порядке не стоит.Обычно иммунизация продолжается до конца осени, но каждый год эти сроки разные, поскольку "сезон сезону рознь", уточнил врач.Вирус гриппа уже давно и хорошо изучен, и никто не ждет от него сюрпризов, таких, которые нельзя проконтролировать или купировать, но даже при этом необходима иммунная защита большой прослойки населения, поскольку грипп остается достаточно коварным заболеваниям и опасен своими осложнениями. В числе последних – вирусная пневмония, которая очень тяжело лечится, уточнил главврач.Вакцинация от гриппа в первую очередь необходима пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, а также тем, кто перенес инфаркты, инсульты, перечислил собеседник. По его словам, эти заболевания отнимают внимание иммунной системы и могут повлечь за собой серьезные осложнения.Также прививаться следует тем категориям граждан, которые по своим профессиональным функциям сталкиваются с большим количеством людей. Это социальные и медицинские работники, правоохранители и работники транспорта."Вакцинация, которая предшествовала эпизоду заражения, может защитить от инфекции, или же способствовать тому, что болезнь пройдет в легкой форме и не вызовет тяжелых осложнений, которые могут надолго сделать человека нетрудоспособным или даже инвалидизировать", – сказал Мещеряков.Грипп относится к инфекциям, которые передаются воздушно-капельным путем. В случае болезни нужно постараться не распространять инфекцию, а обратиться в поликлинику по месту жительства, получить больничный и находиться дома, в относительной изоляции, чтобы не заражать окружающих, напомнил специалистВ условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому осенью желательно комплексно прививаться от гриппа, коронавируса и пневмококка, а также избегать стрессов и правильно питаться, подчеркивал ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института имени Георгиевского КФУ Им. В.И. Вернадского Искандер Каримов.Читайте также на РИА Новости Крым:Лечение ОРВИ без антибиотиков - врач оценил новый стандарт МинздраваСколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорПлюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакцины
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роспотребнадзор, светлана листопад, крым, здоровье, здравоохранение в крыму и севастополе, вакцинация, грипп
Больше миллиона крымчан получат прививку от гриппа – Роспотребнадзор

В Крыму вакцинация от гриппа коснется более миллиона человек – Роспотребнадзор

16:03 20.08.2024 (обновлено: 16:07 20.08.2024)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкУказатель на одном из пунктов вакцинации
Указатель на одном из пунктов вакцинации - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 авг - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. Ежегодно в Крыму в рамках традиционной кампании иммунизации против гриппа прививки получают более миллиона человек. Об этом в комментарии РИА Новости Крым сказала начальник отдела эпидемиологического надзора межрегионального управления Роспотребнадзора по РК и городу Севастополю Светлана Листопад.

Сделают уколы миллиону человек

"Количество людей, которых планируется привить (в рамках кампании иммунизации против гриппа – ред.) примерно одинаково в последние годы. По постановлению главного государственного санитарного врача Российской Федерации, в план войдет порядка 60% от населения. В Крыму получается обычно чуть больше миллиона человек", – сказала Листопад.
При этом информации о штаммах гриппа, которые ожидаются в этом эпидемиологическом сезоне в Крыму, еще нет, рассказали РИА Новости Крым в пресс-службе профильного ведомства.
Ранее в межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю сообщили, что в первых числах сентября в регионе начнется кампания иммунизации против гриппа – бесплатные прививки можно будет сделать в любой поликлинике полуострова.

Кому нужна прививка от гриппа

Людям в возрасте, а также тем, кто страдает хроническими заболеваниями или по работе сталкивается с большим потоком людей, прививка от гриппа нужна в первую очередь. Об этом РИА Новости Крым рассказал главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Крыма, главврач ГБУЗ РК "Центр общественного здоровья и медицинской профилактики" Владимир Мещеряков.
По его словам, как правило, вакцинация в Крыму начинается в начале осени, когда спадает сильная жара. А вот в жаркую погоду вакцинироваться в плановом порядке не стоит.
Обычно иммунизация продолжается до конца осени, но каждый год эти сроки разные, поскольку "сезон сезону рознь", уточнил врач.

"Вакцинация предполагает еще в доэпидемический период провести иммунизацию основной части населения – как взрослой, так и детской для того, чтобы создать коллективный иммунитет к вирусу гриппа", – сказал Владимир Мещеряков.

Вирус гриппа уже давно и хорошо изучен, и никто не ждет от него сюрпризов, таких, которые нельзя проконтролировать или купировать, но даже при этом необходима иммунная защита большой прослойки населения, поскольку грипп остается достаточно коварным заболеваниям и опасен своими осложнениями. В числе последних – вирусная пневмония, которая очень тяжело лечится, уточнил главврач.
Вакцинация от гриппа в первую очередь необходима пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой и бронхолегочной систем, гипертонической болезнью, ишемической болезнью сердца, бронхиальной астмой, сахарным диабетом, а также тем, кто перенес инфаркты, инсульты, перечислил собеседник. По его словам, эти заболевания отнимают внимание иммунной системы и могут повлечь за собой серьезные осложнения.
Также прививаться следует тем категориям граждан, которые по своим профессиональным функциям сталкиваются с большим количеством людей. Это социальные и медицинские работники, правоохранители и работники транспорта.
"Вакцинация, которая предшествовала эпизоду заражения, может защитить от инфекции, или же способствовать тому, что болезнь пройдет в легкой форме и не вызовет тяжелых осложнений, которые могут надолго сделать человека нетрудоспособным или даже инвалидизировать", – сказал Мещеряков.
Грипп относится к инфекциям, которые передаются воздушно-капельным путем. В случае болезни нужно постараться не распространять инфекцию, а обратиться в поликлинику по месту жительства, получить больничный и находиться дома, в относительной изоляции, чтобы не заражать окружающих, напомнил специалист

"Ежегодно, несмотря на то, что вроде бы уже все известно о гриппе и есть вакцины, которые абсолютно бесплатно предоставляет государство всем гражданам, и врачи знают, как лечить это состояние, тем не менее, ежегодно от гриппа люди умирают, поэтому иммунизация населения очень нужна", – подытожил эксперт.

В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому осенью желательно комплексно прививаться от гриппа, коронавируса и пневмококка, а также избегать стрессов и правильно питаться, подчеркивал ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института имени Георгиевского КФУ Им. В.И. Вернадского Искандер Каримов.
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