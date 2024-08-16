https://crimea.ria.ru/20240816/v-sentyabre-v-krymu-startuet-kampaniya-immunizatsii-protiv-grippa-1139641471.html

В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа

В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа - РИА Новости Крым, 16.08.2024

В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа

В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа, бесплатные прививки можно будет сделать в любой поликлинике полуострова. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.08.2024

2024-08-16T09:49

2024-08-16T09:49

2024-08-16T09:49

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа, бесплатные прививки можно будет сделать в любой поликлинике полуострова. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Уточняется, что обязательную иммунизацию должны пройти дети в возрасте от шести месяцев, школьники и студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, а также беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.В ведомстве напоминают, что прививки снижают риск заболеть, и приводят статистику, по которой ежегодно в мире заболевают гриппом более пяти миллионов человек. Бывают серьезные осложнения и даже летальные исходы. Те, кто получил прививку, имеют больше шансов не болеть или же перенести заболевание в легкой форме и без осложнений.В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому осенью желательно комплексно прививаться от гриппа, коронавируса и пневмококка, а также избегать стрессов и правильно питаться, подчеркивал ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института имени Георгиевского КФУ Имени Вернадского Искандер Каримов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорПлюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакциныГрозит ли России пандемия холеры – Онищенко

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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