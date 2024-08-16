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В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа
В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа - РИА Новости Крым, 16.08.2024
В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа
В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа, бесплатные прививки можно будет сделать в любой поликлинике полуострова. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 16.08.2024
2024-08-16T09:49
2024-08-16T09:49
2024-08-16T09:49
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа, бесплатные прививки можно будет сделать в любой поликлинике полуострова. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.Уточняется, что обязательную иммунизацию должны пройти дети в возрасте от шести месяцев, школьники и студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, а также беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.В ведомстве напоминают, что прививки снижают риск заболеть, и приводят статистику, по которой ежегодно в мире заболевают гриппом более пяти миллионов человек. Бывают серьезные осложнения и даже летальные исходы. Те, кто получил прививку, имеют больше шансов не болеть или же перенести заболевание в легкой форме и без осложнений.В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому осенью желательно комплексно прививаться от гриппа, коронавируса и пневмококка, а также избегать стрессов и правильно питаться, подчеркивал ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института имени Георгиевского КФУ Имени Вернадского Искандер Каримов.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько человек вакцинированы от клещевого энцефалита – РоспотребнадзорПлюсы и минусы БЦЖ: медики рассказали о свойствах вакциныГрозит ли России пандемия холеры – Онищенко
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крым, новости крыма, роспотребнадзор, грипп, вакцинация, здравоохранение в крыму и севастополе
В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа
Кампания иммунизации против гриппа начнется в Крыму в сентябре - Роспотребнадзор
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости Крым. В сентябре в Крыму стартует кампания иммунизации против гриппа, бесплатные прививки можно будет сделать в любой поликлинике полуострова. Об этом сообщает пресс-служба межрегионального управления Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.
"С сентября все медорганизации полуострова будут обеспечены вакцинами для профилактики гриппа и каждый желающий в поликлинике по месту жительства сможет получить соответствующую иммунизацию на бесплатной основе", - сказано в сообщении.
Уточняется, что обязательную иммунизацию должны пройти дети в возрасте от шести месяцев, школьники и студенты, работники медицинских и образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы, а также беременные женщины, пожилые люди и люди с хроническими заболеваниями.
В ведомстве напоминают, что прививки снижают риск заболеть, и приводят статистику, по которой ежегодно в мире заболевают гриппом более пяти миллионов человек. Бывают серьезные осложнения и даже летальные исходы. Те, кто получил прививку, имеют больше шансов не болеть или же перенести заболевание в легкой форме и без осложнений.
"Для выработки иммунного ответа после прививки необходимо от двух до трех недель. Защитный эффект после вакцинации сохраняется до 12 месяцев. Установлено, что эффективность вакцинации увеличивается при регулярной ежегодной вакцинации", - напоминают в Роспотребнадзоре.
В условиях межсезонья и среднесуточного перепада температур иммунитет особенно подвержен вирусной угрозе, поэтому осенью желательно комплексно прививаться
от гриппа, коронавируса и пневмококка, а также избегать стрессов и правильно питаться, подчеркивал ранее заведующий кафедрой инфекционных болезней Медицинского института имени Георгиевского КФУ Имени Вернадского Искандер Каримов.
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