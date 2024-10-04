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Роспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в России - РИА Новости Крым, 04.10.2024
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Роспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в России
Роспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в России - РИА Новости Крым, 04.10.2024
Роспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в России
Распространения лихорадки Марбург в России гарантированно не будет. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 04.10.2024
2024-10-04T12:42
2024-10-04T12:42
россия
роспотребнадзор
анна попова
вирус марбург
общество
здравоохранение в россии
здоровье
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Распространения лихорадки Марбург в России гарантированно не будет. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире может вспыхнуть эпидемия смертельно-опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек. По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания.Риск заражения вирусом Марбург в Крыму очень низкий, однако полностью исключать его завоза в республику нельзя, сообщала ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского Минздрава Татьяна Одинец.Вирус Марбург поражает определенные клетки-"мишени", чаще всего это сосудистые клетки. Поэтому в этой лихорадке ведущим симптомом является интоксикация и геморрагические проявления. Также могут быть диарея, рвота, при тяжелых течениях - поражение печени, почек, сердца и центральной нервной системы.Заражение человека может произойти при соприкосновении с кровью или иными выделениями больного человека. Также возможен воздушно-капельный путь, иногда - инъекционный, при использовании необработанных шприцев, и очень редко - половой.Среди распространенных симптомов – ломота в теле, боль в мышцах и суставах, высокая температура, головная боль, головокружение. Через четыре дня с момента начала болезни может проявиться мелкоточечная красная сыпь, конъюнктивит, боли в животе и жидкий стул.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянНовые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитетВ России ищут антитела от вирусов-мутантов
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россия, роспотребнадзор, анна попова, вирус марбург, общество, здравоохранение в россии, здоровье, новости
Роспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в России

Распространения лихорадки Марбург в России не произойдет – Попова

12:42 04.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Распространения лихорадки Марбург в России гарантированно не будет. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Завоз, безусловно, всегда может быть любого заболевания, мы делаем все, чтобы этого не случилось, но распространения в Российской Федерации гарантированно не произойдет, это я вам могу обещать", - цитирует Попову РИА Новости.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире может вспыхнуть эпидемия смертельно-опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек. По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания.
Риск заражения вирусом Марбург в Крыму очень низкий, однако полностью исключать его завоза в республику нельзя, сообщала ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского Минздрава Татьяна Одинец.
Вирус Марбург поражает определенные клетки-"мишени", чаще всего это сосудистые клетки. Поэтому в этой лихорадке ведущим симптомом является интоксикация и геморрагические проявления. Также могут быть диарея, рвота, при тяжелых течениях - поражение печени, почек, сердца и центральной нервной системы.
Заражение человека может произойти при соприкосновении с кровью или иными выделениями больного человека. Также возможен воздушно-капельный путь, иногда - инъекционный, при использовании необработанных шприцев, и очень редко - половой.
Среди распространенных симптомов – ломота в теле, боль в мышцах и суставах, высокая температура, головная боль, головокружение. Через четыре дня с момента начала болезни может проявиться мелкоточечная красная сыпь, конъюнктивит, боли в животе и жидкий стул.
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РоссияРоспотребнадзорАнна ПоповаВирус МарбургОбществоЗдравоохранение в РоссииЗдоровьеНовости
 
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