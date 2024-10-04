https://crimea.ria.ru/20241004/rospotrebnadzor-sdelal-zayavlenie-po-likhoradke-marburg-v-rossii-1140843722.html

Роспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в России

Роспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в России - РИА Новости Крым, 04.10.2024

Роспотребнадзор сделал заявление по лихорадке Марбург в России

Распространения лихорадки Марбург в России гарантированно не будет. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости Крым, 04.10.2024

2024-10-04T12:42

2024-10-04T12:42

2024-10-04T12:42

россия

роспотребнадзор

анна попова

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 окт - РИА Новости Крым. Распространения лихорадки Марбург в России гарантированно не будет. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее во Всемирной организации здравоохранения заявили, что в мире может вспыхнуть эпидемия смертельно-опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек. По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания.Риск заражения вирусом Марбург в Крыму очень низкий, однако полностью исключать его завоза в республику нельзя, сообщала ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского Минздрава Татьяна Одинец.Вирус Марбург поражает определенные клетки-"мишени", чаще всего это сосудистые клетки. Поэтому в этой лихорадке ведущим симптомом является интоксикация и геморрагические проявления. Также могут быть диарея, рвота, при тяжелых течениях - поражение печени, почек, сердца и центральной нервной системы.Заражение человека может произойти при соприкосновении с кровью или иными выделениями больного человека. Также возможен воздушно-капельный путь, иногда - инъекционный, при использовании необработанных шприцев, и очень редко - половой.Среди распространенных симптомов – ломота в теле, боль в мышцах и суставах, высокая температура, головная боль, головокружение. Через четыре дня с момента начала болезни может проявиться мелкоточечная красная сыпь, конъюнктивит, боли в животе и жидкий стул.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ортонайровирус обнаружили в Китае - есть ли опасность для россиянНовые штаммы коронавируса умеют обходить иммунитетВ России ищут антитела от вирусов-мутантов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, роспотребнадзор, анна попова, вирус марбург, общество, здравоохранение в россии, здоровье, новости