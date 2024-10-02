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Миру угрожает новая эпидемия

Миру угрожает новая эпидемия - РИА Новости Крым, 02.10.2024

Миру угрожает новая эпидемия

В мире может вспыхнуть эпидемия смертельно опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек. Об этом со ссылкой на заявление Всемирной... РИА Новости Крым, 02.10.2024

2024-10-02T22:25

2024-10-02T22:25

2024-10-02T22:25

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В мире может вспыхнуть эпидемия смертельно опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек. Об этом со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения пишет РИА Новости.По оценке ВОЗ, случаи заболевания были зарегистрированы в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзания и Угандой, что повышает риск распространения вируса в соседние страны. Кроме того, один из тех, кто контактировал с зараженным, ездил в Бельгию.При этом, по оценке ВОЗ, риск вспышки эпидемии очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. По данным Всемирной организации здравоохранения, есть риск распространения вспышки на соседние страны."В настоящее время не существует ни лечения, ни вакцины от вируса", - отмечают во Всемирной организации здравоохранения.Человеку вирус Марбург передается от фруктовых летучих мышей. Он распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Основные симптомы: сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта.Чтобы повысить показатели выживаемости пациентов, применяют поддерживающую терапию (пероральную или внутривенную регидратацию) и симптоматическое лечение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного НилаВ Крыму выявили случаи лихорадки Западного НилаКомары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

воз, эпидемия, вирусы, в мире, происшествия, новости