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Миру угрожает новая эпидемия
Миру угрожает новая эпидемия - РИА Новости Крым, 02.10.2024
Миру угрожает новая эпидемия
В мире может вспыхнуть эпидемия смертельно опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек. Об этом со ссылкой на заявление Всемирной... РИА Новости Крым, 02.10.2024
2024-10-02T22:25
2024-10-02T22:25
2024-10-02T22:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В мире может вспыхнуть эпидемия смертельно опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек. Об этом со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения пишет РИА Новости.По оценке ВОЗ, случаи заболевания были зарегистрированы в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзания и Угандой, что повышает риск распространения вируса в соседние страны. Кроме того, один из тех, кто контактировал с зараженным, ездил в Бельгию.При этом, по оценке ВОЗ, риск вспышки эпидемии очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. По данным Всемирной организации здравоохранения, есть риск распространения вспышки на соседние страны."В настоящее время не существует ни лечения, ни вакцины от вируса", - отмечают во Всемирной организации здравоохранения.Человеку вирус Марбург передается от фруктовых летучих мышей. Он распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Основные симптомы: сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта.Чтобы повысить показатели выживаемости пациентов, применяют поддерживающую терапию (пероральную или внутривенную регидратацию) и симптоматическое лечение.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В 22 регионах России зарегистрировали лихорадку Западного НилаВ Крыму выявили случаи лихорадки Западного НилаКомары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в Крыму
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воз, эпидемия, вирусы, в мире, происшествия, новости
Миру угрожает новая эпидемия
Смертельно опасный вирус Марбург угрожает человечеству – ВОЗ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 окт – РИА Новости Крым. В мире может вспыхнуть эпидемия смертельно опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек. Об этом со ссылкой на заявление Всемирной организации здравоохранения пишет РИА Новости.
"По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания, включая восемь смертей. Случаи заболевания зарегистрированы в семи из 30 округов страны (Руанда)", - говорится в заявлении.
По оценке ВОЗ, случаи заболевания были зарегистрированы в районах, расположенных на границе с Демократической Республикой Конго, Объединенной Республикой Танзания и Угандой, что повышает риск распространения вируса в соседние страны. Кроме того, один из тех, кто контактировал с зараженным, ездил в Бельгию.
"Высок риск международного распространения, поскольку подтвержденные случаи заболевания были зарегистрированы в столице страны, где находится международный аэропорт и дорожная сеть с несколькими городами в Восточной Африке", - отмечается в сообщении.
При этом, по оценке ВОЗ, риск вспышки эпидемии очень высокий на национальном уровне, высокий на региональном уровне и низкий на глобальном уровне. По данным Всемирной организации здравоохранения, есть риск распространения вспышки на соседние страны.
"В настоящее время не существует ни лечения, ни вакцины от вируса", - отмечают во Всемирной организации здравоохранения.
Человеку вирус Марбург передается от фруктовых летучих мышей. Он распространяется среди людей при непосредственном контакте с биологическими жидкостями инфицированных, а также поверхностями и материалами. Основные симптомы: сильная головная боль, боль в животе, кровотечение из носа и рта.
Чтобы повысить показатели выживаемости пациентов, применяют поддерживающую терапию (пероральную или внутривенную регидратацию) и симптоматическое лечение.
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