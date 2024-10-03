https://crimea.ria.ru/20241003/opasnyy-virus-marburg---mozhet-li-on-priyti-v-krym-i-kakovy-simptomy-1140826742.html

Опасный вирус Марбург - может ли он прийти в Крым и каковы симптомы

Опасный вирус Марбург - может ли он прийти в Крым и каковы симптомы - РИА Новости Крым, 03.10.2024

Опасный вирус Марбург - может ли он прийти в Крым и каковы симптомы

Риск заражения вирусом Марбург в Крыму очень низкий, однако полностью исключать его завоза в республику нельзя. Вероятность распространения заболевания на... РИА Новости Крым, 03.10.2024

2024-10-03T16:41

2024-10-03T16:41

2024-10-03T17:02

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 окт - РИА Новости Крым, Галина Оленева. Риск заражения вирусом Марбург в Крыму очень низкий, однако полностью исключать его завоза в республику нельзя. Вероятность распространения заболевания на полуострове в беседе с РИА Новости Крым оценила главный внештатный специалист по инфекционным болезням республиканского Минздрава Татьяна Одинец, а также рассказала о симптомах болезни.В мире может вспыхнуть эпидемия смертельно-опасного вируса Марбург, от которого в Африке уже умерли восемь человек, заявили ранее во Всемирной организации здравоохранения. По состоянию на 29 сентября 2024 года было зарегистрировано в общей сложности 26 подтвержденных случаев заболевания."Вирус Марбург известен давно - он открыт еще в 1967 году. Особенность его в том, что он поражает определенные клетки - "мишени". В большинстве случаев - сосудистые клетки. Поэтому в этой лихорадке ведущим симптомом является интоксикация и геморрагические проявления. Также могут быть диарея, рвота, при тяжелых течениях - поражение печени, почек, сердца и центральной нервной системы" , - говорит Одинец.Изначально источником вируса являются завезенные из Африки зеленые мартышки, продолжает эксперт. Однако, с проникновением вируса в человеческую популяцию, заражение может произойти при соприкосновении с кровью или иными выделениями больного человека. Также возможен воздушно-капельный путь, иногда - инъекционный, при использовании необработанных шприцев, и очень редко - половой.В этой связи доктор советует все же проявлять бдительность, обращать внимание на собственное самочувствие и перечисляет симптомы, которые должны насторожить."Ломота в теле, боль в мышцах и суставах, высокая температура, головная боль, головокружение - это основные симптомы интоксикации. Через четыре дня с момента начала болезни может проявиться мелкоточечная красная сыпь, конъюнктивит, боли в животе и жидкий стул. В любом случае, при плохом самочувствии следует немедленно обращаться к врачу и не заниматься самолечением", - настаивает доктор.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Комары распространяют в Европе лихорадку денге: есть ли угроза в КрымуКлещи-переносчики конго-крымской лихорадки в Европе – эксперт о рискахВ Крыму выявили случаи лихорадки Западного Нила

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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