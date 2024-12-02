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Территориальные уступки Украины и инвестиции в Крым: главное за день - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Территориальные уступки Украины и инвестиции в Крым: главное за день
Территориальные уступки Украины и инвестиции в Крым: главное за день - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Территориальные уступки Украины и инвестиции в Крым: главное за день
Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность вернуть Крым, а генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил территориальные уступки со стороны Украины РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T23:02
2024-12-02T23:02
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность вернуть Крым, а генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности. Армия России отражала атаки украинских беспилотников на регионы России и уничтожила еще более 1500 боевиков ВСУ в зоне спецоперации. Канцлер Германии Олаф Шольц первые за два с половиной года прибыл с визитом в Киев. В Тбилиси продолжаются акции протеста. Власти Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей. Более 5,8 млн туристов посетили Крым с начала года.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Территориальные уступки УкраиныУкраинской армии не хватает сил для "возвращения" военным путем потерянных территорий, включая Крым, поэтому нужно "находить дипломатические решения". Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны допустил территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности, сообщило в понедельник немецкое издание Tagesschau.Успехи армии РоссииАрмия России ликвидировала еще более 1500 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружение, в том числе британское, американское и французское. Авиационными, артиллерийскими, ракетными ударами и беспилотными летательными аппаратами поражены военные аэродромы, объекты энергетики и предприятия оборонного значения на Украине. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом.Шольц в КиевеКанцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, это его первая за два с половиной года поездка в украинскую столицу. Шольц заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским и объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 650 миллионов евро. СМИ опубликовали видео встречи германского лидера на железнодорожном вокзале в Киеве.Протесты в ГрузииВ Тбилиси, где продолжаются акции протеста, после очередного митинга оппозиции госпитализировали 37 человек. Из них 12 пострадавших – сотрудники полиции, сообщил в понедельник глава Минздрава страны Михаила Сарджвеладзе. Более 200 человек задержаны после ночного митинга, среди которых лидер оппозиции Зураб Джапардизе. Несмотря на опасность, президент страны Саломе Зурабишвили призвала к участию в массовых акциях протеста школы.Инвестиции в КрымВласти Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Соглашения охватывают широкий спектр проектов, направленных на развитие Крыма и улучшение его инфраструктуры. Среди запланированных инициатив – строительство многофункционального комплекса, создание туристических объектов, которые помогут привлечь больше гостей и улучшить экономическую ситуацию в регионе.Рост турпотокаБолее 5,8 млн туристов посетили Крым с начала этого года – это на 17% выше уровня аналогичного периода 2023 года. Большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост – эти данные глава республики Сергей Аксенов озвучил в понедельник. В ноябре гостиницы и санатории были загружены на 41%, что также выше показателей прошлого года. По оценкам туроператоров, Крым стал самым быстрорастущим направлением отдыха в России по отношению к прошлому году.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Территориальные уступки Украины и инвестиции в Крым: главное за день

Заявление Зеленского о территориальных уступках и инвестиции в Крым – главное за день

23:02 02.12.2024
 
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Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский признал невозможность вернуть Крым, а генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности. Армия России отражала атаки украинских беспилотников на регионы России и уничтожила еще более 1500 боевиков ВСУ в зоне спецоперации. Канцлер Германии Олаф Шольц первые за два с половиной года прибыл с визитом в Киев. В Тбилиси продолжаются акции протеста. Власти Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей. Более 5,8 млн туристов посетили Крым с начала года.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Территориальные уступки Украины

Украинской армии не хватает сил для "возвращения" военным путем потерянных территорий, включая Крым, поэтому нужно "находить дипломатические решения". Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг со своей стороны допустил территориальные уступки со стороны Украины в обмен на гарантии безопасности, сообщило в понедельник немецкое издание Tagesschau.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Вчера, 14:33Эксклюзивы РИА Новости Крым
Что скрывает заявление Зеленского о Крыме

Успехи армии России

Армия России ликвидировала еще более 1500 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружение, в том числе британское, американское и французское. Авиационными, артиллерийскими, ракетными ударами и беспилотными летательными аппаратами поражены военные аэродромы, объекты энергетики и предприятия оборонного значения на Украине. Средства противовоздушной обороны за прошедшую ночь уничтожили над регионами России 15 украинских беспилотников, в том числе два – над Крымом.
Шесть спасателей МЧС пострадали при атаке БПЛА при тушении пожара в Токмаке
Вчера, 20:05
Ударом БПЛА ранены шестеро спасателей при тушении пожара в Токмаке

Шольц в Киеве

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, это его первая за два с половиной года поездка в украинскую столицу. Шольц заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским и объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 650 миллионов евро. СМИ опубликовали видео встречи германского лидера на железнодорожном вокзале в Киеве.
Флаг Европейского Союза (ЕС). Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Вчера, 13:55Радио "Спутник в Крыму"
Почему Европа боится России больше Трампа – политолог

Протесты в Грузии

В Тбилиси, где продолжаются акции протеста, после очередного митинга оппозиции госпитализировали 37 человек. Из них 12 пострадавших – сотрудники полиции, сообщил в понедельник глава Минздрава страны Михаила Сарджвеладзе. Более 200 человек задержаны после ночного митинга, среди которых лидер оппозиции Зураб Джапардизе. Несмотря на опасность, президент страны Саломе Зурабишвили призвала к участию в массовых акциях протеста школы.
Заключение под стражу - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Вчера, 13:34
Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане

Инвестиции в Крым

Власти Крыма в рамках Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ) подпишут меморандумы по реализации инвестиционных проектов на 30 миллиардов рублей, сообщил глава республики Сергей Аксенов. Соглашения охватывают широкий спектр проектов, направленных на развитие Крыма и улучшение его инфраструктуры. Среди запланированных инициатив – строительство многофункционального комплекса, создание туристических объектов, которые помогут привлечь больше гостей и улучшить экономическую ситуацию в регионе.
Внесение в Госдуму РФ проекта бюджета на 2020-2022 годы - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Вчера, 20:33Радио "Спутник в Крыму"
Бюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит Крым

Рост турпотока

Более 5,8 млн туристов посетили Крым с начала этого года – это на 17% выше уровня аналогичного периода 2023 года. Большинство гостей прибыли на автотранспорте через Крымский мост – эти данные глава республики Сергей Аксенов озвучил в понедельник. В ноябре гостиницы и санатории были загружены на 41%, что также выше показателей прошлого года. По оценкам туроператоров, Крым стал самым быстрорастущим направлением отдыха в России по отношению к прошлому году.
Крымская меховая фабрика - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
Вчера, 19:45Эксклюзивы РИА Новости Крым
Шубы для севера и юга: как меха из Крыма покорили россиян
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Заголовок открываемого материала
00:01Азиатский антициклон в Крыму: чего ждать от погоды во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 3 декабря
23:02Территориальные уступки Украины и инвестиции в Крым: главное за день
22:48Как идет строительство экотехнопарка в Белогорском районе Крыма
22:30Как в Крыму и новых регионах будут восполнять нехватку воды
22:15Новые требования к глэмпингам и пляжам
21:52Продажа дешевой икры и морепродуктов – новая схема мошенников
21:31В Крыму и Севастополе за неделю заболели коронавирусом еще 200 человек
21:16Психологическая реабилитация участников СВО в Крыму: где получить
21:01В Феодосии устранили опасную ситуацию с газоснабжением
20:48В Севастополе установили уже 60 боновых заграждений
20:33Бюджет РФ-2025: сколько потратят на оборону и сколько получит Крым
20:05Ударом БПЛА ранены шестеро спасателей при тушении пожара в Токмаке
19:51В Феодосии девушка пострадала при пожаре в автомобиле
19:45Шубы для севера и юга: как меха из Крыма покорили россиян
19:31Дом с рухнувшим лифтом в Севастополе: замгубернатора озвучил подробности
19:10Орешник в Крыму будут калибровать и обрабатывать на новом заводе
18:48На финансирование науки в России будет направляться 2% ВВП – Путин
18:34В Крыму и Севастополе гриппом и ОРВИ заболели более 10 тысяч человек
18:27ВСУ прицельно атаковали администрацию Васильевки в Запорожской области
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