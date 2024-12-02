https://crimea.ria.ru/20241202/ukraina-mozhet-vremenno-ustupit-territorii---stoltenberg-1142298609.html
Украина может "временно уступить" территории - Столтенберг
Украина может "временно уступить" территории - Столтенберг - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Украина может "временно уступить" территории - Столтенберг
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил территориальные уступки со стороны Украины в обмен на прекращение боевых действий. Об этом сообщает... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T12:04
2024-12-02T12:04
2024-12-02T12:06
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил территориальные уступки со стороны Украины в обмен на прекращение боевых действий. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau."Важно, чтобы правительство в Киеве получило гарантии безопасности в обмен на временные территориальные уступки", - цитирует издание Столтенберга.Такими гарантиями может быть членство в НАТО, но есть и "другие способы вооружить и поддержать украинцев", утверждает бывший генсек альянса. Столтенберг признает, что отказ Украины от возвращения в свой состав новых регионов Российской Федерации - это один из возможных сценариев быстрого прекращения войны.При этом Столтенберг уточняет, что поддерживает Зеленского в стремлении не уступать России территории. Но в настоящее время считает их возвращение Украине "маловероятным".Ранее Йенс Столтенебрг уже допускал возможность потери Украиной областей, которые сейчас подконтрольны России. В начале октября он заявил, что Киеву придется смириться с территориальными потерями по итогам спецоперации, как это довелось сделать в 1939 году Финляндии по итогам советско-финской войны. Тогда в состав СССР вошла значительная часть нынешней Республики Карелия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Раздел Украины на "автономные зоны": что значат заявления в лагере ТрампаСложный выбор Запада: к чему США толкают Европу на Украине"Кубышка" пустеет: Запад планирует сократить помощь Украине
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йенс столтенберг, украина, россия, новости сво, политика
Украина может "временно уступить" территории - Столтенберг
Украина может "временно уступить" территории в обмен на прекращение огня - Столтенберг
12:04 02.12.2024 (обновлено: 12:06 02.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым.
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил территориальные уступки со стороны Украины в обмен на прекращение боевых действий. Об этом сообщает немецкое издание Tagesschau
.
"Важно, чтобы правительство в Киеве получило гарантии безопасности в обмен на временные территориальные уступки", - цитирует издание Столтенберга.
Такими гарантиями может быть членство в НАТО, но есть и "другие способы вооружить и поддержать украинцев", утверждает бывший генсек альянса. Столтенберг признает, что отказ Украины от возвращения в свой состав новых регионов Российской Федерации - это один из возможных сценариев быстрого прекращения войны.
"Нам нужна линия прекращения огня, и, конечно, в идеале она должна охватывать все территории, которые в настоящее время контролирует Россия. Но мы видим, что это не очень реалистично в ближайшем будущем", — заявил он.
При этом Столтенберг уточняет, что поддерживает Зеленского в стремлении не уступать России территории. Но в настоящее время считает их возвращение Украине "маловероятным".
Ранее Йенс Столтенебрг уже допускал возможность потери Украиной
областей, которые сейчас подконтрольны России. В начале октября он заявил, что Киеву придется смириться с территориальными потерями по итогам спецоперации, как это довелось сделать в 1939 году Финляндии по итогам советско-финской войны. Тогда в состав СССР вошла значительная часть нынешней Республики Карелия.
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