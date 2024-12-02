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В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человека

В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человека - РИА Новости Крым, 02.12.2024

В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человека

Два человека погибли в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T10:24

2024-12-02T10:24

2024-12-02T10:25

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дтп в крыму и севастополе

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происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция в Telegram-канале.Столкновение двух автомобилей произошло на автодороге "Таврида" на территории Бахчисарайского района 1 декабря в 21:06. Водитель 1971 года рождения, управляя транспортным средством ВАЗ 2101, двигался со стороны Севастополя в направлении Симферополя."По неустановленным причинам он осуществил движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, где допустил столкновение с транспортным средством Mercedes-Benz", - говорится в сообщении.За рулем иномарки находился водитель 1975 года рождения. Он двигался во встречном направлении.Смертельное ДТП, в котором погибли два человека и один был госпитализирован, ранее произошло в Гулькевичском районе Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полицииДва человека погибли и 11 пострадали в ДТП в КрымуДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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