https://crimea.ria.ru/20241202/v-zhutkom-dtp-na-tavride-pogibli-dva-cheloveka-1142296360.html
В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человека
В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человека - РИА Новости Крым, 02.12.2024
В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человека
Два человека погибли в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция в Telegram-канале. РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T10:24
2024-12-02T10:24
2024-12-02T10:25
ситуация на дорогах крыма
дтп в крыму и севастополе
бахчисарайский район
новости крыма
крым
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142296245_137:0:1145:567_1920x0_80_0_0_1cafca65fe512a927fdde0b55ced76b2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция в Telegram-канале.Столкновение двух автомобилей произошло на автодороге "Таврида" на территории Бахчисарайского района 1 декабря в 21:06. Водитель 1971 года рождения, управляя транспортным средством ВАЗ 2101, двигался со стороны Севастополя в направлении Симферополя."По неустановленным причинам он осуществил движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, где допустил столкновение с транспортным средством Mercedes-Benz", - говорится в сообщении.За рулем иномарки находился водитель 1975 года рождения. Он двигался во встречном направлении.Смертельное ДТП, в котором погибли два человека и один был госпитализирован, ранее произошло в Гулькевичском районе Кубани.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Госдуме хотят упростить оформление ДТП без вызова полицииДва человека погибли и 11 пострадали в ДТП в КрымуДТП на дорогах Симферополя – из-за чего чаще всего случаются аварии
бахчисарайский район
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142296245_263:0:1019:567_1920x0_80_0_0_8407e926a4d04e978ecb568b9fd2db0f.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп в крыму и севастополе, бахчисарайский район, новости крыма, крым, происшествия
В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человека
В Крыму на трассе "Таврида" два человека погибли в ДТП
10:24 02.12.2024 (обновлено: 10:25 02.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Два человека погибли в ДТП в Бахчисарайском районе Крыма. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция в Telegram-канале.
Столкновение двух автомобилей произошло на автодороге "Таврида" на территории Бахчисарайского района 1 декабря в 21:06. Водитель 1971 года рождения, управляя транспортным средством ВАЗ 2101, двигался со стороны Севастополя в направлении Симферополя.
"По неустановленным причинам он осуществил движение во встречном направлении по дороге с односторонним движением, где допустил столкновение с транспортным средством Mercedes-Benz", - говорится в сообщении.
За рулем иномарки находился водитель 1975 года рождения. Он двигался во встречном направлении.
"В результате дорожно-транспортного происшествия 53- летний водитель и 29-летний пассажир транспортного средства ВАЗ смертельно травмированы", - сообщили в Госавтоинспекции.
Смертельное ДТП
, в котором погибли два человека и один был госпитализирован, ранее произошло в Гулькевичском районе Кубани.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: