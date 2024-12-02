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Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским

Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским

Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, это его первая за два с половиной года поездка в украинскую столицу. Об этом сообщает агентство DPA. РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T10:29

2024-12-02T10:29

2024-12-02T10:29

олаф шольц

владимир зеленский

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, это его первая за два с половиной года поездка в украинскую столицу. Об этом сообщает агентство DPA.Шольц заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским и объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 650 миллионов евро.СМИ также опубликовали видео встречи германского лидера на железнодорожном вокзале в Киеве.В прошлый раз канцлер посещал Украину в июне 2022 года, вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.15 ноября канцлер ФРГ провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Одной из основных тем обсуждения стало урегулирование украинского кризиса.В частности, говоря о перспективах политико-дипломатического урегулирования конфликта, Путин отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку УкраиныНовый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаПора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц

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олаф шольц, владимир зеленский, украина, германия, новости, политика