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Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским
Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским
Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, это его первая за два с половиной года поездка в украинскую столицу. Об этом сообщает агентство DPA. РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T10:29
2024-12-02T10:29
2024-12-02T10:29
олаф шольц
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, это его первая за два с половиной года поездка в украинскую столицу. Об этом сообщает агентство DPA.Шольц заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским и объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 650 миллионов евро.СМИ также опубликовали видео встречи германского лидера на железнодорожном вокзале в Киеве.В прошлый раз канцлер посещал Украину в июне 2022 года, вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.15 ноября канцлер ФРГ провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Одной из основных тем обсуждения стало урегулирование украинского кризиса.В частности, говоря о перспективах политико-дипломатического урегулирования конфликта, Путин отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку УкраиныНовый "мирный план" от Германии по Украине: политолог раскрыл цели ЗападаПора говорить о завершении конфликта на Украине – Шольц
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олаф шольц, владимир зеленский, украина, германия, новости, политика
Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским
Канцлер Германии Шольц впервые за два с половиной года приехал в Киев к Зеленскому – СМИ
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Канцлер Германии Олаф Шольц прибыл с визитом в Киев, это его первая за два с половиной года поездка в украинскую столицу. Об этом сообщает агентство DPA.
"Канцлер Германии Олаф Шольц впервые за два с половиной года прибыл в Киев на переговоры с… Владимиром Зеленским", - говорится в сообщении.
Шольц заявил, что планирует встретиться с Владимиром Зеленским и объявить о новом пакете военной помощи Киеву на 650 миллионов евро.
СМИ также опубликовали видео встречи германского лидера на железнодорожном вокзале в Киеве.
В прошлый раз канцлер посещал Украину в июне 2022 года, вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
15 ноября канцлер ФРГ провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным
. Одной из основных тем обсуждения стало урегулирование украинского кризиса.
В частности, говоря о перспективах политико-дипломатического урегулирования конфликта, Путин отметил, что российская сторона никогда не отказывалась и по-прежнему открыта к возобновлению переговоров, которые были прерваны киевским режимом.
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