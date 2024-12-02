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Какие квартиры чаще всего ищут для покупки в Симферополе - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Какие квартиры чаще всего ищут для покупки в Симферополе
Какие квартиры чаще всего ищут для покупки в Симферополе - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Какие квартиры чаще всего ищут для покупки в Симферополе
Жители Симферополя чаще всего интересуются покупкой однокомнатных квартир. Таковы данные исследования сервиса "Авито Недвижимость". РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T08:44
2024-12-02T08:44
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Жители Симферополя чаще всего интересуются покупкой однокомнатных квартир. Таковы данные исследования сервиса "Авито Недвижимость".Отмечается, что речь идет о квартирах на вторичном рынке. В новостройках симферопольцы выбирают "однушки" в 44% случаев, а севастопольцы еще чаще – в 47%. При этом в среднем по России как на первичном, так и на вторичном рынках жилья популярнее всего оказались двухкомнатные квартиры.Средняя цена на квартиры по России выше в новостройках. Для однокомнатных разница составляет 1,6 млн рублей, для двухкомнатных – 2,7 млн рублей. Отдельно в Симферополе разница между первичным и вторичным рынками в случае с "однушками" составила 300 тысяч рублей, с "двушками" – 1,1 млн рублей."После окончания действия массовой льготной ипотеки ставки по кредитам на первичном и вторичном рынках стали сравнимы. На фоне этого мы наблюдаем небольшой переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья. Вторичная недвижимость остается более доступным вариантом, а меньшее количество квадратных метров покупатели могут нивелировать за счет продуманного использования пространства", – цитирует пресс-служба сервиса управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Сергея Еремкина.Спрос на вторичное жилье в Симферополе за четыре месяца вырос на 23%, сообщали ранее аналитики платформы "Авито Недвижимость". В Симферополе стоимость однокомнатной квартиры по итогам октября составляет 8,3 млн рублей. В Севастополе это 8,6 млн.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ипотека в Крыму будет дорожать - как купить квартиру выгодноВ Крыму за год ввели почти миллион квадратных метров жильяВ Севастополе впервые снизилась стоимость "квадрата" жилья
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Какие квартиры чаще всего ищут для покупки в Симферополе

Жители Симферополя чаще всего покупают однокомнатные квартиры

08:44 02.12.2024
 
© РИА Новости . Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкКвартира. Архивное фото
Квартира. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Жители Симферополя чаще всего интересуются покупкой однокомнатных квартир. Таковы данные исследования сервиса "Авито Недвижимость".

"Однокомнатными квартирами чаще всего интересуются в 19 из 42 городов. Они особенно популярны в Липецке, Ставрополе и Краснодаре – доля в каждом городе по 41%, а также в Рязани и Симферополе – 38%", – сказано в релизе сервиса.

Отмечается, что речь идет о квартирах на вторичном рынке. В новостройках симферопольцы выбирают "однушки" в 44% случаев, а севастопольцы еще чаще – в 47%. При этом в среднем по России как на первичном, так и на вторичном рынках жилья популярнее всего оказались двухкомнатные квартиры.
Средняя цена на квартиры по России выше в новостройках. Для однокомнатных разница составляет 1,6 млн рублей, для двухкомнатных – 2,7 млн рублей. Отдельно в Симферополе разница между первичным и вторичным рынками в случае с "однушками" составила 300 тысяч рублей, с "двушками" – 1,1 млн рублей.
"После окончания действия массовой льготной ипотеки ставки по кредитам на первичном и вторичном рынках стали сравнимы. На фоне этого мы наблюдаем небольшой переток спроса из новостроек в сегмент готового жилья. Вторичная недвижимость остается более доступным вариантом, а меньшее количество квадратных метров покупатели могут нивелировать за счет продуманного использования пространства", – цитирует пресс-служба сервиса управляющего директора направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимость" Сергея Еремкина.
Спрос на вторичное жилье в Симферополе за четыре месяца вырос на 23%, сообщали ранее аналитики платформы "Авито Недвижимость". В Симферополе стоимость однокомнатной квартиры по итогам октября составляет 8,3 млн рублей. В Севастополе это 8,6 млн.
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