https://crimea.ria.ru/20241107/kak-raspad-koalitsii-v-germanii-povliyaet-na-podderzhku-ukrainy-1141680527.html

Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку Украины

Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку Украины - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку Украины

Распад правящей коалиции в немецком Бундестаге и досрочные парламентские выборы в ФРГ знаменуют собой процесс перекладывания Вашингтоном на Германию и Евросоюз... РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T18:47

2024-11-07T18:47

2024-11-07T18:47

максимилиан шепелев

мнения

германия

украина

политика

сша

дональд трамп

крым

европейский союз (ес)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Распад правящей коалиции в немецком Бундестаге и досрочные парламентские выборы в ФРГ знаменуют собой процесс перекладывания Вашингтоном на Германию и Евросоюз в целом издержек по финансированию Украины. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета, доктор политических наук Максимилиан Шепелев.По его мнению, новая администрация США во главе с Дональдом Трампом будет "ежедневно будет перекладывать на Германию и в целом на Европу издержки по украинскому кризису".В то же время ожидать каких-то серьезных изменений позиции США по украинскому конфликту после смены хозяина Белого дома вряд ли стоит, полагает Шепелев."Конфликт Штаты не прекратят сразу. Да, Трамп будет пытаться посадить за стол переговоров Россию и Украину, еще более реально будет пытаться переложить на Европу расходы на ведение войны. Но ему будет важно сохранить за собой рычаг военного и экономического влияния на РФ. Этим рычагом и является украинский конфликт", - пояснил эксперт.Правящая в немецком парламенте коалиция "Светофор", состоящая из социал-демократов, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвПД), распалась после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Вице-канцлер и министр экономики страны ("Зеленые") Роберт Хабек связал это с нежеланием главы Минфина согласовать большую сумму финансовых средств для помощи киевскому режиму на следующий год.Вслед за Линднером правительство покинут остальные три министра от СвДП – юстиции, транспорта, научных исследований и образования. Шольц заявил, что 15 января 2025 года поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия своему правительству. Досрочные выборы в парламент могут пройти до конца марта 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Команда Трампа обсуждает план завершения конфликта на Украине – СМИТрамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнениеМедведев спрогнозировал курс Трампа по Украине

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сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

максимилиан шепелев, мнения, германия, украина, политика, сша, дональд трамп, крым, европейский союз (ес)