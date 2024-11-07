https://crimea.ria.ru/20241107/kak-raspad-koalitsii-v-germanii-povliyaet-na-podderzhku-ukrainy-1141680527.html
Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку Украины
Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку Украины - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку Украины
Распад правящей коалиции в немецком Бундестаге и досрочные парламентские выборы в ФРГ знаменуют собой процесс перекладывания Вашингтоном на Германию и Евросоюз... РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T18:47
2024-11-07T18:47
2024-11-07T18:47
максимилиан шепелев
мнения
германия
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политика
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дональд трамп
крым
европейский союз (ес)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Распад правящей коалиции в немецком Бундестаге и досрочные парламентские выборы в ФРГ знаменуют собой процесс перекладывания Вашингтоном на Германию и Евросоюз в целом издержек по финансированию Украины. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета, доктор политических наук Максимилиан Шепелев.По его мнению, новая администрация США во главе с Дональдом Трампом будет "ежедневно будет перекладывать на Германию и в целом на Европу издержки по украинскому кризису".В то же время ожидать каких-то серьезных изменений позиции США по украинскому конфликту после смены хозяина Белого дома вряд ли стоит, полагает Шепелев."Конфликт Штаты не прекратят сразу. Да, Трамп будет пытаться посадить за стол переговоров Россию и Украину, еще более реально будет пытаться переложить на Европу расходы на ведение войны. Но ему будет важно сохранить за собой рычаг военного и экономического влияния на РФ. Этим рычагом и является украинский конфликт", - пояснил эксперт.Правящая в немецком парламенте коалиция "Светофор", состоящая из социал-демократов, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвПД), распалась после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Вице-канцлер и министр экономики страны ("Зеленые") Роберт Хабек связал это с нежеланием главы Минфина согласовать большую сумму финансовых средств для помощи киевскому режиму на следующий год.Вслед за Линднером правительство покинут остальные три министра от СвДП – юстиции, транспорта, научных исследований и образования. Шольц заявил, что 15 января 2025 года поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия своему правительству. Досрочные выборы в парламент могут пройти до конца марта 2025 года.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Команда Трампа обсуждает план завершения конфликта на Украине – СМИТрамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнениеМедведев спрогнозировал курс Трампа по Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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максимилиан шепелев, мнения, германия, украина, политика, сша, дональд трамп, крым, европейский союз (ес)
Как распад коалиции в Германии повлияет на поддержку Украины
Распад коалиции в ФРГ приведет к перекладыванию на Европу финансирования Украины – эксперт
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Распад правящей коалиции в немецком Бундестаге и досрочные парламентские выборы в ФРГ знаменуют собой процесс перекладывания Вашингтоном на Германию и Евросоюз в целом издержек по финансированию Украины. Такое мнение в пресс-центре РИА Новости Крым высказал профессор кафедры политических наук и международных отношений Крымского федерального университета, доктор политических наук Максимилиан Шепелев.
"Победу на выборах, скорее всего, одержат христианские демократы (ХДС – ред.) в какой-то коалиции, возможно, с теми же социал-демократами. Приход к власти христианских демократов и их нынешнего лидера Фридриха Мерца, отличающегося ярой проукраинской позицией, будет означать, что Германия возьмет на себя основное бремя расходов на Украину", - сказал политолог.
По его мнению, новая администрация США во главе с Дональдом Трампом будет "ежедневно будет перекладывать на Германию и в целом на Европу издержки по украинскому кризису".
В то же время ожидать каких-то серьезных изменений позиции США по украинскому конфликту после смены хозяина Белого дома вряд ли стоит, полагает Шепелев.
"Конфликт Штаты не прекратят сразу. Да, Трамп будет пытаться посадить за стол переговоров Россию и Украину, еще более реально будет пытаться переложить на Европу расходы на ведение войны. Но ему будет важно сохранить за собой рычаг военного и экономического влияния на РФ. Этим рычагом и является украинский конфликт", - пояснил эксперт.
Правящая в немецком парламенте коалиция "Светофор", состоящая из социал-демократов, "зеленых" и Свободной демократической партии (СвПД), распалась
после того, как канцлер ФРГ Олаф Шольц уволил министра финансов Кристиана Линднера. Вице-канцлер и министр экономики страны ("Зеленые") Роберт Хабек связал это с нежеланием главы Минфина согласовать большую сумму финансовых средств для помощи киевскому режиму на следующий год.
Вслед за Линднером правительство покинут остальные три министра от СвДП – юстиции, транспорта, научных исследований и образования. Шольц заявил, что 15 января 2025 года поднимет в Бундестаге вопрос о вотуме доверия своему правительству. Досрочные выборы в парламент могут пройти до конца марта 2025 года.
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