https://crimea.ria.ru/20241106/tramp-mozhet-poyti-na-obostrenie-po-ukraine-posle-inauguratsii--mnenie-1141651388.html
Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение
Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение - РИА Новости Крым, 06.11.2024
Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение
Дональд Трамп в случае своего официального вступления в должность президента США в первые месяцы может пойти на обострение украинского конфликта, но в конечном... РИА Новости Крым, 06.11.2024
2024-11-06T15:22
2024-11-06T15:22
2024-11-06T15:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Дональд Трамп в случае своего официального вступления в должность президента США в первые месяцы может пойти на обострение украинского конфликта, но в конечном итоге он будет сбрасывать эту "токсичную карту". Такое мнение высказал политолог-американист Дмитрий Евстафьев в интервью "Sputnik на русском".В то же время, по словам Евстафьева, Украина является "самой слабой картой" в руках возможного будущего президента США.Рассуждая о том, какие проблемы действующая американская администрация может создать Трампу, пока он не вступил в должность официально, Евстафьев предположил, что это может быть Ближний Восток. В частности, по словам американиста, жена Джо Байдена Джил Байден, ставшая на данный момент главным человеком в семье действующего президента США, очень сильно желает вписать своего супруга в историю в качестве лауреата Нобелевской премии мира. Поэтому в последние месяцы президентства Байдена, у которого теперь "абсолютная свобода рук", Белый дом может попытаться осуществить "миротворческую операцию" в секторе Газа.Евстафьев также добавил, что если произойдет такая операция в Газе, политически она будет направлена против израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который "все это время играл в пользу Трампа".В США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.По данным американских СМИ, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев спрогнозировал курс Трампа по УкраинеТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявления"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах
https://crimea.ria.ru/20241106/priblizit-li-pobeda-trampa-dostizhenie-mira-na-ukraine--mnenie-1141643756.html
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дональд трамп, украина, россия, политика, сша, мнения, дмитрий евстафьев, sputnik
Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение
Трамп в первые месяцы президентства может пойти на обострение на Украине – политолог
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым.
Дональд Трамп в случае своего официального вступления в должность президента США в первые месяцы может пойти на обострение украинского конфликта, но в конечном итоге он будет сбрасывать эту "токсичную карту". Такое мнение высказал политолог-американист Дмитрий Евстафьев в интервью "Sputnik на русском".
"Трамп в первые месяцы своего легитимного президентства может пойти на некоторое обострение на Украине, потому что он хочет договариваться с нами с позиции силы, а не слабости, которая сейчас происходит на фронте", - сказал эксперт.
В то же время, по словам Евстафьева, Украина является "самой слабой картой" в руках возможного будущего президента США.
"Сбрасывать сразу Трамп, конечно, не будет. Но он понимает, что это самая слабая карта, которую нужно сбрасывать первой, чтобы не пришлось сбрасывать все остальные. А нам с точки зрения циничной геополитики нужно, чтобы эта токсичная карта оставалась в руках американцев как можно дольше", – считает политолог.
Рассуждая о том, какие проблемы действующая американская администрация может создать Трампу, пока он не вступил в должность официально, Евстафьев предположил, что это может быть Ближний Восток. В частности, по словам американиста, жена Джо Байдена Джил Байден, ставшая на данный момент главным человеком в семье действующего президента США, очень сильно желает вписать своего супруга в историю в качестве лауреата Нобелевской премии мира. Поэтому в последние месяцы президентства Байдена, у которого теперь "абсолютная свобода рук", Белый дом может попытаться осуществить "миротворческую операцию" в секторе Газа.
"Миротворческая операция" в Газе, которая будет являться крупнейшим американским геополитическим проектом и против которой не выступит никто, становится все более возможной. И Трампу, если будет подтверждено его президентство, придется с этим жить, особенно если она будет относительно успешной", - полагает аналитик.
Евстафьев также добавил, что если произойдет такая операция в Газе, политически она будет направлена против израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который "все это время играл в пользу Трампа".
В США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.
По данным американских СМИ, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.
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