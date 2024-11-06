https://crimea.ria.ru/20241106/tramp-mozhet-poyti-na-obostrenie-po-ukraine-posle-inauguratsii--mnenie-1141651388.html

Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение

Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение - РИА Новости Крым, 06.11.2024

Трамп может пойти на обострение по Украине после инаугурации – мнение

Дональд Трамп в случае своего официального вступления в должность президента США в первые месяцы может пойти на обострение украинского конфликта, но в конечном... РИА Новости Крым, 06.11.2024

2024-11-06T15:22

2024-11-06T15:22

2024-11-06T15:22

дональд трамп

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политика

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мнения

дмитрий евстафьев

sputnik

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 ноя – РИА Новости Крым. Дональд Трамп в случае своего официального вступления в должность президента США в первые месяцы может пойти на обострение украинского конфликта, но в конечном итоге он будет сбрасывать эту "токсичную карту". Такое мнение высказал политолог-американист Дмитрий Евстафьев в интервью "Sputnik на русском".В то же время, по словам Евстафьева, Украина является "самой слабой картой" в руках возможного будущего президента США.Рассуждая о том, какие проблемы действующая американская администрация может создать Трампу, пока он не вступил в должность официально, Евстафьев предположил, что это может быть Ближний Восток. В частности, по словам американиста, жена Джо Байдена Джил Байден, ставшая на данный момент главным человеком в семье действующего президента США, очень сильно желает вписать своего супруга в историю в качестве лауреата Нобелевской премии мира. Поэтому в последние месяцы президентства Байдена, у которого теперь "абсолютная свобода рук", Белый дом может попытаться осуществить "миротворческую операцию" в секторе Газа.Евстафьев также добавил, что если произойдет такая операция в Газе, политически она будет направлена против израильского премьера Беньямина Нетаньяху, который "все это время играл в пользу Трампа".В США прошли очередные всеобщие выборы. Американцы избирали президента, треть сената и всю палату представителей Конгресса США, а также губернаторов 11 штатов и двух территорий. На пост главы государства баллотировались экс-президент Дональд Трамп и действующий вице-президент Камала Харрис.По данным американских СМИ, Трамп набирает 277 голосов выборщиков при необходимых 270. Сам он уже объявил себя 47-м президентом США. Спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон назвал его избранным главой государства. Трампу уже начали поступать поздравления от иностранных лидеров.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Медведев спрогнозировал курс Трампа по УкраинеТрамп выступил перед сторонниками во Флориде: главные заявления"Друг России" Дональд Трамп - что будет в случае победы на выборах

https://crimea.ria.ru/20241106/priblizit-li-pobeda-trampa-dostizhenie-mira-na-ukraine--mnenie-1141643756.html

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россия

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дональд трамп, украина, россия, политика, сша, мнения, дмитрий евстафьев, sputnik