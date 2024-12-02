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Потери на всех фронтах: ВСУ лишились еще 1,5 тысяч боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Потери на всех фронтах: ВСУ лишились еще 1,5 тысяч боевиков за сутки
Потери на всех фронтах: ВСУ лишились еще 1,5 тысяч боевиков за сутки - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Потери на всех фронтах: ВСУ лишились еще 1,5 тысяч боевиков за сутки
Армия России ликвидировала еще 1 515 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружение, в том числе британское, американское и французское. Об этом... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T12:55
2024-12-02T12:55
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
потери всу
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Армия России ликвидировала еще 1 515 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружение, в том числе британское, американское и французское. Об этом сообщает Минобороны РФ.Подразделения группировки войск "Север" отразили три контратаки штурмовых групп врага. Противник потерял 35 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.Бойцы группы "Запад" улучшили тактическое положение, отразили девять контратак, уничтожили до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, шесть пикапов и четыре склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 260 военнослужащих, три автомобиля, САУ "Гвоздика" и два склада с боеприпасами.В зоне действия группировки "Центр" отражены девять контратак, ликвидированы более 525 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины "Козак" и MaxxPro, два пикапа, три гаубицы "МСТА-Б", орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.Бойцы группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили две контратаки. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк Leopard, четыре боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, 14 автомобилей, три САУ – Caesar, "Богдана" и "Акация".Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили 55 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и склад с боеприпасами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Более 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВОАрмия России не дает ВСУ закрепиться на новых рубежах в ДНР – ПушилинГорят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысячи боевиков
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, потери всу , новости, инфографика
Потери на всех фронтах: ВСУ лишились еще 1,5 тысяч боевиков за сутки

Более 1,5 тысяч боевиков ВСУ ликвидированы на фронтах спецоперации – Минобороны

12:55 02.12.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Армия России ликвидировала еще 1 515 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружение, в том числе британское, американское и французское. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Подразделения группировки войск "Север" отразили три контратаки штурмовых групп врага. Противник потерял 35 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, два орудия Д-20 и гаубицу Д-30.
Бойцы группы "Запад" улучшили тактическое положение, отразили девять контратак, уничтожили до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, шесть пикапов и четыре склада с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки заняли более выгодные рубежи и позиции, разбили до 260 военнослужащих, три автомобиля, САУ "Гвоздика" и два склада с боеприпасами.
Сводка Минобороны РФ от 2.12.24Сводка Минобороны РФ от 2.12.24
В зоне действия группировки "Центр" отражены девять контратак, ликвидированы более 525 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины "Козак" и MaxxPro, два пикапа, три гаубицы "МСТА-Б", орудие Д-20 и три гаубицы Д-30.
Бойцы группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили две контратаки. Потери ВСУ составили до 150 военнослужащих, танк Leopard, четыре боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro, 14 автомобилей, три САУ – Caesar, "Богдана" и "Акация".
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили 55 военнослужащих ВСУ, два автомобиля и склад с боеприпасами.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииПотери ВСУНовости
 
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