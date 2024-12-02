Рейтинг@Mail.ru
Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241202/pyatero-podozrevaemykh-v-podgotovke-teraktov-zaderzhany-v-dagestane-1142301649.html
Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане
Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане
Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщает... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T13:34
2024-12-02T13:34
дагестан
теракт
антитеррор
новости
махачкала
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111398/44/1113984493_0:0:1342:755_1920x0_80_0_0_49b4c979d8e3392f16cdf63e32caeb37.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.Решением суда в Махачкале задержанные арестованы на два месяца.В конце ноября Следственный комитет РФ сообщил о задержании двух человек, которые планировали осуществить теракт в одном из госучреждений Дагестана. Они прошли обучение по изготовлению взрывных устройств, необходимых для осуществления террористической деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за призывы к терроризмуТроих подростков будут судить за терроризм в Запорожской областиВ Крыму арестовали имущество пособников терроризма
дагестан
махачкала
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111398/44/1113984493_0:0:1342:1007_1920x0_80_0_0_be97b69e25c37eccedbd2cb1426ff4e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дагестан, теракт, антитеррор, новости, махачкала, россия
Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане

В Дагестане задержали пятерых подозреваемых в подготовке терактов – РИА Новости

13:34 02.12.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкЗаключение под стражу
Заключение под стражу - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.
"Были задержаны пять человек, планировавшие теракты в Дагестане. Группа была организована в Кизлярском районе. Они приобрели компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, хранили их в тайнике", – рассказал собеседник агентства.
Решением суда в Махачкале задержанные арестованы на два месяца.
В конце ноября Следственный комитет РФ сообщил о задержании двух человек, которые планировали осуществить теракт в одном из госучреждений Дагестана. Они прошли обучение по изготовлению взрывных устройств, необходимых для осуществления террористической деятельности.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Крымчанин осужден за призывы к терроризму
Троих подростков будут судить за терроризм в Запорожской области
В Крыму арестовали имущество пособников терроризма
 
ДагестанТерактАнтитеррорНовостиМахачкалаРоссия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:56В Крыму оценили работу мировых судей
14:41Турпоток растет: в Крыму отдохнули более 5,8 миллиона туристов
14:33Что скрывает заявление Зеленского о Крыме
14:15Крымчанина осудили за передачу СБУ данных о российском авиакомплексе
13:55Почему Европа боится России больше Трампа – политолог
13:36ВТБ присоединяет РНКБ: единый бренд – новые возможности
13:34Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане
13:21На Ай-Петри на зиму закрывают туристическую стоянку и эко-маршрут
13:09В Ялте авария на энергосетях – без света более трех тысяч человек
12:55Потери на всех фронтах: ВСУ лишились еще 1,5 тысяч боевиков за сутки
12:48На Украине растет усталость от Зеленского – Кремль
12:42На Украине горят военные аэродромы и объекты энергетики
12:25Экс-главе поселка под Севастополем вынесли приговор за злоупотребления
12:04Украина может "временно уступить" территории - Столтенберг
11:25Инвестпроекты на 30 млрд рублей: что нового построят в Крыму
11:14Более 300 тысяч военных РФ прошли обучение для отправки в зону СВО
10:59Задержаны более 200 участников беспорядков в центре Тбилиси
10:42В горах над Ялтой спасатели эвакуировали раненую женщину
10:29Шольц приехал в Киев на переговоры с Зеленским
10:24В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человека
Лента новостейМолния