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Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане
Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане
Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщает... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T13:34
2024-12-02T13:34
2024-12-02T13:34
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теракт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.Решением суда в Махачкале задержанные арестованы на два месяца.В конце ноября Следственный комитет РФ сообщил о задержании двух человек, которые планировали осуществить теракт в одном из госучреждений Дагестана. Они прошли обучение по изготовлению взрывных устройств, необходимых для осуществления террористической деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за призывы к терроризмуТроих подростков будут судить за терроризм в Запорожской областиВ Крыму арестовали имущество пособников терроризма
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дагестан, теракт, антитеррор, новости, махачкала, россия
Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане
В Дагестане задержали пятерых подозреваемых в подготовке терактов – РИА Новости