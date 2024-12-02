https://crimea.ria.ru/20241202/pyatero-podozrevaemykh-v-podgotovke-teraktov-zaderzhany-v-dagestane-1142301649.html

Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане

Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Пятеро подозреваемых в подготовке терактов задержаны в Дагестане

Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщает... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T13:34

2024-12-02T13:34

2024-12-02T13:34

дагестан

теракт

антитеррор

новости

махачкала

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Пять человек задержаны по подозрению в подготовке серии терактов в Дагестане, у них изъяли компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах.Решением суда в Махачкале задержанные арестованы на два месяца.В конце ноября Следственный комитет РФ сообщил о задержании двух человек, которые планировали осуществить теракт в одном из госучреждений Дагестана. Они прошли обучение по изготовлению взрывных устройств, необходимых для осуществления террористической деятельности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымчанин осужден за призывы к терроризмуТроих подростков будут судить за терроризм в Запорожской областиВ Крыму арестовали имущество пособников терроризма

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дагестан, теракт, антитеррор, новости, махачкала, россия