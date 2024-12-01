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Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиков

Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 01.12.2024

Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиков

ВС РФ разбили еще 1565 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе британские и американские. Об этом сообщает в воскресенье... РИА Новости Крым, 01.12.2024

2024-12-01T13:10

2024-12-01T13:10

2024-12-01T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. ВС РФ разбили еще 1565 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе британские и американские. Об этом сообщает в воскресенье Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки штурмовых групп врага. Противник потерял до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Бойцы российской группы "Запад" улучшили тактическое положение, отразили 11 контратак, уничтожили до 500 украинских военнослужащих, два пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки разбили до 380 военнослужащих ВСУ, американский бронетранспортер М113, два автомобиля и британскую гаубицу FH-70.В зоне действия группировки "Центр" отражены 11 контратак, ликвидированы 470 вражеских солдат, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, орудие Д-20, одна гаубица "Мста-Б" и две Д-30.Бойцы группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника . Потери ВСУ - до 100 военнослужащих, американская боевая бронированная машина HMMWV, пять автомобилей, самоходная артустановка "Акация" и гаубица Д-20.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили до 85 боевиков, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Российская армия за сутки также освободила еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики - Ильинку и Петровку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО за неделю: Украина лишилась почти 13 тысяч солдатПотери ВСУ растут: за сутки Киев лишился более 1500 боевиковВоенные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости