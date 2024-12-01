Рейтинг@Mail.ru
Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241201/goryat-vooruzheniya-i-tekhnika-vraga-vsu-poteryali-esche-15-tysyach-boevikov-1142282088.html
Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиков
Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 01.12.2024
Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиков
ВС РФ разбили еще 1565 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе британские и американские. Об этом сообщает в воскресенье... РИА Новости Крым, 01.12.2024
2024-12-01T13:10
2024-12-01T13:10
новости сво
министерство обороны рф
украина
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138456196_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_b047219654de6cfc806af21bdf0a2f97.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. ВС РФ разбили еще 1565 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе британские и американские. Об этом сообщает в воскресенье Минобороны России.Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки штурмовых групп врага. Противник потерял до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две гаубицы Д-30.Бойцы российской группы "Запад" улучшили тактическое положение, отразили 11 контратак, уничтожили до 500 украинских военнослужащих, два пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами.Подразделения "Южной" группировки разбили до 380 военнослужащих ВСУ, американский бронетранспортер М113, два автомобиля и британскую гаубицу FH-70.В зоне действия группировки "Центр" отражены 11 контратак, ликвидированы 470 вражеских солдат, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, орудие Д-20, одна гаубица "Мста-Б" и две Д-30.Бойцы группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника . Потери ВСУ - до 100 военнослужащих, американская боевая бронированная машина HMMWV, пять автомобилей, самоходная артустановка "Акация" и гаубица Д-20.Подразделения группировки войск "Днепр" разбили до 85 боевиков, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.Российская армия за сутки также освободила еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики - Ильинку и Петровку.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО за неделю: Украина лишилась почти 13 тысяч солдатПотери ВСУ растут: за сутки Киев лишился более 1500 боевиковВоенные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/06/1d/1138456196_0:0:999:749_1920x0_80_0_0_0f48c2e8d0f5af273a5dc92e55cf823b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, украина, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , новости
Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиков

Минобороны: еще 1565 боевиков ВСУ ликвидированы на всех фронтах спецоперации

13:10 01.12.2024
 
© Telegram Владимир ЗеленскийПотери ВСУ
Потери ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 дек - РИА Новости Крым. ВС РФ разбили еще 1565 украинских боевиков, а также вражескую технику и вооружения, в том числе британские и американские. Об этом сообщает в воскресенье Минобороны России.
Подразделения группировки войск "Север" отразили две контратаки штурмовых групп врага. Противник потерял до 30 военнослужащих, бронетранспортер, два автомобиля и две гаубицы Д-30.
Бойцы российской группы "Запад" улучшили тактическое положение, отразили 11 контратак, уничтожили до 500 украинских военнослужащих, два пикапа, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группировки разбили до 380 военнослужащих ВСУ, американский бронетранспортер М113, два автомобиля и британскую гаубицу FH-70.
В зоне действия группировки "Центр" отражены 11 контратак, ликвидированы 470 вражеских солдат, две боевые бронированные машины "Козак", два автомобиля, орудие Д-20, одна гаубица "Мста-Б" и две Д-30.
Бойцы группы "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника . Потери ВСУ - до 100 военнослужащих, американская боевая бронированная машина HMMWV, пять автомобилей, самоходная артустановка "Акация" и гаубица Д-20.
Подразделения группировки войск "Днепр" разбили до 85 боевиков, три автомобиля, станцию радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов.
Российская армия за сутки также освободила еще два населенных пункта Донецкой Народной Республики - Ильинку и Петровку.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Новости СВО за неделю: Украина лишилась почти 13 тысяч солдат
Потери ВСУ растут: за сутки Киев лишился более 1500 боевиков
Военные из Крыма уничтожили крупный пункт дислокации ВСУ на Херсонщине
 
Новости СВОМинистерство обороны РФУкраинаВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:10Сколько "Орешников" получит армия России – ответ "Роскосмоса"
15:45Какая идеология нужна России – мнение
15:13В Симферополе на сутки погаснет Вечный огонь
14:43Потери ВСУ в Курской области растут – уничтожены еще 255 боевиков
14:06Куинжи, Дейнека, Айвазовский: в Москве открылась большая выставка о Крыме
13:41Президенту Грузии придется сложить свои полномочия - Кобахидзе
13:10Горят вооружения и техника врага: ВСУ потеряли еще 1,5 тысяч боевиков
12:53Удары по Украине: разбиты аэродромы и склады БПЛА
12:34Песков рассказал о мемуарах Меркель
12:09Российская армия освободила еще два населенных пункта в Донбассе
11:37Грузинский "майдан" - что произошло в Тбилиси за ночь
11:05Последняя парусная битва - факты о легендарном Синопском сражении
10:40В горах Крыма спасли мужчину с ребенком
10:13При падении лифта в Севастополе травмировалась женщина
09:42Как создать праздничное настроение: крымчане о подготовке к Новому году
09:05За ночь уничтожены 29 украинских БПЛА над четырьмя регионами России
08:45В Крыму рассказали о нарушениях договоров участниками СЭЗ
08:15Вопросы президенту на "Прямой линии": как их решили в Крыму за год
07:41Пушков: Украина преподала Грузии полезный урок
07:28Путин утвердил федеральный бюджет на 2025-2027 годы
Лента новостейМолния