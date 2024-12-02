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Два человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Два человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь
Два человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Два человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь
Два человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей на трассе Ялта – Севастополь, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T15:20
2024-12-02T15:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей на трассе Ялта – Севастополь, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.ДТП произошло в понедельник около 11:00 в районе села Оползневое.В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир "ВАЗа" погибли.Как сообщалось, накануне в результате ДТП на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе погибли два человека. Сотрудники полиции поводят проверку по факту происшествия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В жутком ДТП на "Тавриде" погибли два человекаПод Феодосией иномарка сбила 13-летнего мальчикаВ Севастополе легковушка "обняла" столб – пострадала девушка
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РИА Новости Крым
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Два человека погибли в аварии на трассе Ялта – Севастополь

В ДТП на трассе Ялта – Севастополь в Крыму погибли два человека

15:20 02.12.2024 (обновлено: 15:24 02.12.2024)
 
© Госавтоинспекция КрымаДТП на трассе Ялта – Севастополь
ДТП на трассе Ялта – Севастополь
© Госавтоинспекция Крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости Крым. Два человека погибли в результате столкновения легковых автомобилей на трассе Ялта – Севастополь, сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства смертельной аварии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
ДТП произошло в понедельник около 11:00 в районе села Оползневое.

"62-летний водитель автомобиля "ВАЗ 2102", двигаясь со стороны Севастополя в направлении Ялты, осуществил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения. Там он допустил столкновение с Mercedes-Benz под управлением 63-летнего водителя", – говорится в сообщении Госавтоинспекции.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир "ВАЗа" погибли.
Как сообщалось, накануне в результате ДТП на трассе "Таврида" в Бахчисарайском районе погибли два человека. Сотрудники полиции поводят проверку по факту происшествия.
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