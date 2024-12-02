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В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака - РИА Новости Крым, 02.12.2024
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
Спасатели двое суток ищут пропавшего в Черном море рыбака, сообщает МЧС России РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T15:16
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
черное море
сочи
краснодарский край
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Спасатели двое суток ищут пропавшего в Черном море рыбака, сообщает МЧС РоссииСпасатели безрезультатно обследовали акваторию моря и береговую линию. Поиски продолжаются, добавили в ведомстве.В Ленинском районе Крыма спасатели более пяти часов искали пожилую женщину, которая пошла за грибами и заблудилась. Поисковая операция завершилась успешно, в помощи врачей пенсионерка не нуждалась.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское. Их спасатели транспортировали в безопасное место.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Аю-Даге спасли замерзшего туристаВ горах Крыма под Судаком спасли туристаИз-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, сочи, краснодарский край, происшествия
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака

На Кубани спасатели второй день ищут рыбака из перевернувшейся в Черном море лодки – МЧС

15:16 02.12.2024 (обновлено: 15:23 02.12.2024)
 
© МЧС РоссииСпасатели МЧС России двое суток ищут пропавшего в Черном море рыбака
Спасатели МЧС России двое суток ищут пропавшего в Черном море рыбака
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Спасатели двое суток ищут пропавшего в Черном море рыбака, сообщает МЧС России

"В двух километрах от берега в Лазаревском районе Сочи перевернулась лодка с двумя рыбаками. Один из мужчин доплыл до берега, другой пропал", – говорится в сообщении.

Спасатели безрезультатно обследовали акваторию моря и береговую линию. Поиски продолжаются, добавили в ведомстве.
© МЧС РоссииВ Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
1 из 3
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
© МЧС России
© МЧС РоссииВ Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
2 из 3
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
© МЧС России
© МЧС РоссииВ Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
3 из 3
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
© МЧС России
1 из 3
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
© МЧС России
2 из 3
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
© МЧС России
3 из 3
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
© МЧС России
В Ленинском районе Крыма спасатели более пяти часов искали пожилую женщину, которая пошла за грибами и заблудилась. Поисковая операция завершилась успешно, в помощи врачей пенсионерка не нуждалась.
Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское. Их спасатели транспортировали в безопасное место.
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