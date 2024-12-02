https://crimea.ria.ru/20241202/v-chernom-more-dvoe-sutok-ischut-propavshego-rybaka-1142309279.html

В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака

В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака - РИА Новости Крым, 02.12.2024

В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака

Спасатели двое суток ищут пропавшего в Черном море рыбака, сообщает МЧС России РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T15:16

2024-12-02T15:16

2024-12-02T15:23

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

черное море

сочи

краснодарский край

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/02/1142309105_0:521:951:1056_1920x0_80_0_0_14fd34f30a44e2b160267658782c1e88.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Спасатели двое суток ищут пропавшего в Черном море рыбака, сообщает МЧС РоссииСпасатели безрезультатно обследовали акваторию моря и береговую линию. Поиски продолжаются, добавили в ведомстве.В Ленинском районе Крыма спасатели более пяти часов искали пожилую женщину, которая пошла за грибами и заблудилась. Поисковая операция завершилась успешно, в помощи врачей пенсионерка не нуждалась.Ранее сообщалось, что в Симферопольском районе мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское. Их спасатели транспортировали в безопасное место.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На Аю-Даге спасли замерзшего туристаВ горах Крыма под Судаком спасли туристаИз-за сильного тумана туристы застряли в грязи на плато Караби-Яйла

https://crimea.ria.ru/20241111/v-krymu-sotrudniki-mchs-spasli-bolee-300-chelovek-za-god-1141767307.html

черное море

сочи

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), черное море, сочи, краснодарский край, происшествия