В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
На Кубани спасатели второй день ищут рыбака из перевернувшейся в Черном море лодки – МЧС
15:16 02.12.2024 (обновлено: 15:23 02.12.2024)
© МЧС РоссииСпасатели МЧС России двое суток ищут пропавшего в Черном море рыбака
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Спасатели двое суток ищут пропавшего в Черном море рыбака, сообщает МЧС России
"В двух километрах от берега в Лазаревском районе Сочи перевернулась лодка с двумя рыбаками. Один из мужчин доплыл до берега, другой пропал", – говорится в сообщении.
Спасатели безрезультатно обследовали акваторию моря и береговую линию. Поиски продолжаются, добавили в ведомстве.
© МЧС РоссииВ Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
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В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
© МЧС России
© МЧС РоссииВ Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
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В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
© МЧС России
© МЧС РоссииВ Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
3 из 3
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
© МЧС России
1 из 3
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
© МЧС России
2 из 3
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
© МЧС России
3 из 3
В Черном море двое суток ищут пропавшего рыбака
© МЧС России
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