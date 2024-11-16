Мать и дочь заблудились в лесу под Симферополем
В Крыму спасатели вывели из леса заблудившихся мать и дочь
21:34 16.11.2024 (обновлено: 22:09 16.11.2024)
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Партизанское водохранилище
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Женщина и ее 16-летняя дочь потерялись в лесу под Симферополем, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.
Сообщение том, что мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское в Симферопольском районе полуострова, поступило на пульт Центра управления в кризисных ситуациях вечером в субботу.
"Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытии к месту происшествия спасатели, провели мероприятия по поиску потерявшихся и транспортировке их в безопасное место", - говорится в сообщении.
В операцию по спасению потерявшихся участвовали четверо сотрудников МЧС России. В медицинской помощи оперативно найденные путешественники не нуждались.
Ранее сообщалось, что на горе Аю-Даг в Крыму заблудился турист, его, замерзшего, эвакуировали спасатели. 11 ноября на плато Караби-яйла в темноте и в тумане застрял в грязи автомобиль с туристами. Двоих пострадавших эвакуировали сотрудники МЧС Республики Крым, извлечь из грязевой колеи машину не удалось.
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