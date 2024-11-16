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Мать и дочь заблудились в лесу под Симферополем

Мать и дочь заблудились в лесу под Симферополем - РИА Новости Крым, 16.11.2024

Мать и дочь заблудились в лесу под Симферополем

Женщина и ее 16-летняя дочь потерялись в лесу под Симферополем, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 16.11.2024

2024-11-16T21:34

2024-11-16T21:34

2024-11-16T22:09

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Женщина и ее 16-летняя дочь потерялись в лесу под Симферополем, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.Сообщение том, что мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское в Симферопольском районе полуострова, поступило на пульт Центра управления в кризисных ситуациях вечером в субботу.В операцию по спасению потерявшихся участвовали четверо сотрудников МЧС России. В медицинской помощи оперативно найденные путешественники не нуждались.Ранее сообщалось, что на горе Аю-Даг в Крыму заблудился турист, его, замерзшего, эвакуировали спасатели. 11 ноября на плато Караби-яйла в темноте и в тумане застрял в грязи автомобиль с туристами. Двоих пострадавших эвакуировали сотрудники МЧС Республики Крым, извлечь из грязевой колеи машину не удалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за годКрым в лидерах по обеспечению запасами продовольствия на случай ЧСНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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