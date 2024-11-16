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Мать и дочь заблудились в лесу под Симферополем - РИА Новости Крым, 16.11.2024
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Мать и дочь заблудились в лесу под Симферополем
Мать и дочь заблудились в лесу под Симферополем - РИА Новости Крым, 16.11.2024
Мать и дочь заблудились в лесу под Симферополем
Женщина и ее 16-летняя дочь потерялись в лесу под Симферополем, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает крымский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 16.11.2024
2024-11-16T21:34
2024-11-16T22:09
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Женщина и ее 16-летняя дочь потерялись в лесу под Симферополем, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.Сообщение том, что мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское в Симферопольском районе полуострова, поступило на пульт Центра управления в кризисных ситуациях вечером в субботу.В операцию по спасению потерявшихся участвовали четверо сотрудников МЧС России. В медицинской помощи оперативно найденные путешественники не нуждались.Ранее сообщалось, что на горе Аю-Даг в Крыму заблудился турист, его, замерзшего, эвакуировали спасатели. 11 ноября на плато Караби-яйла в темноте и в тумане застрял в грязи автомобиль с туристами. Двоих пострадавших эвакуировали сотрудники МЧС Республики Крым, извлечь из грязевой колеи машину не удалось.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за годКрым в лидерах по обеспечению запасами продовольствия на случай ЧСНа Крымском мосту усилили меры безопасности – Аксенов
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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Мать и дочь заблудились в лесу под Симферополем

В Крыму спасатели вывели из леса заблудившихся мать и дочь

21:34 16.11.2024 (обновлено: 22:09 16.11.2024)
 
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько Партизанское водохранилище
Партизанское водохранилище - РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© РИА Новости Крым . Александр Полегенько
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 ноя - РИА Новости Крым. Женщина и ее 16-летняя дочь потерялись в лесу под Симферополем, им потребовалась помощь спасателей. Об этом сообщает крымский главк МЧС России.
Сообщение том, что мать и ее 16-летняя дочь заблудились в лесу у села Партизанское в Симферопольском районе полуострова, поступило на пульт Центра управления в кризисных ситуациях вечером в субботу.
"Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда ГУ МЧС России по Республике Крым. По прибытии к месту происшествия спасатели, провели мероприятия по поиску потерявшихся и транспортировке их в безопасное место", - говорится в сообщении.
В операцию по спасению потерявшихся участвовали четверо сотрудников МЧС России. В медицинской помощи оперативно найденные путешественники не нуждались.
Ранее сообщалось, что на горе Аю-Даг в Крыму заблудился турист, его, замерзшего, эвакуировали спасатели. 11 ноября на плато Караби-яйла в темноте и в тумане застрял в грязи автомобиль с туристами. Двоих пострадавших эвакуировали сотрудники МЧС Республики Крым, извлечь из грязевой колеи машину не удалось.
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