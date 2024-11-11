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Крым в лидерах по обеспечению запасами продовольствия на случай ЧС
Крым в лидерах по обеспечению запасами продовольствия на случай ЧС - РИА Новости Крым, 11.11.2024
Крым в лидерах по обеспечению запасами продовольствия на случай ЧС
Крым в числе лидеров по обеспечению запасами продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава МЧС республики Алексей Еременко на заседание... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T14:18
2024-11-11T14:18
2024-11-11T14:18
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Крым в числе лидеров по обеспечению запасами продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава МЧС республики Алексей Еременко на заседание коллегии ведомства в Совете министров республики.По словам министра, в Крыму на случай ЧС создан республиканский материальный резерв, состоящий из продовольственных товаров.Кроме того, в республике уделяют особое внимание гражданской защите, добавил министр. Так, по его данным, в этом году было выделено 155 миллионов рублей на развитие систем оповещения."До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию 153 оконечных устройства. Таким образом, мы считаем, что система сможет охватывать до 84 процентов населения Республики", - отметил министр."В лучшую сторону по введению оконечных устройств и в целом по строению систем оповещений, могу отметить Первомайский, Черноморский, Симферопольский районы", - добавил Еременко.При этом, по его словам, недостаточное внимание в этом направлении уделено в Бахчисарайском районе.Также министр проинформировал, что на сегодняшний день на территории республики зарегистрировано 382 защитных сооружения гражданской обороны.До конца года в населенных пунктах Крыма добавятся более 150 точек экстренного оповещения на 11 млн рублей, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как пройдет проверка систем оповещения в Крыму и СевастополеНа Крымском мосту усилили меры безопасности - Аксенов
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Крым в лидерах по обеспечению запасами продовольствия на случай ЧС
Крым на втором месте в ЮФО по обеспечению запасами продовольствия на случай ЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт – РИА Новости Крым. Крым в числе лидеров по обеспечению запасами продовольствия на случай чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщил глава МЧС республики Алексей Еременко на заседание коллегии ведомства в Совете министров республики.
По словам министра, в Крыму на случай ЧС создан республиканский материальный резерв, состоящий из продовольственных товаров.
"Республика Крым занимает второе место в Южном федеральном округе и 17-е место среди регионов РФ", - уточнил Еременко.
Кроме того, в республике уделяют особое внимание гражданской защите, добавил министр. Так, по его данным, в этом году было выделено 155 миллионов рублей на развитие систем оповещения.
"До конца этого года планируется ввести в эксплуатацию 153 оконечных устройства. Таким образом, мы считаем, что система сможет охватывать до 84 процентов населения Республики", - отметил министр.
"В лучшую сторону по введению оконечных устройств и в целом по строению систем оповещений, могу отметить Первомайский, Черноморский, Симферопольский районы", - добавил Еременко.
При этом, по его словам, недостаточное внимание в этом направлении уделено в Бахчисарайском районе.
Также министр проинформировал, что на сегодняшний день на территории республики зарегистрировано 382 защитных сооружения гражданской обороны.
До конца года в населенных пунктах Крыма добавятся более 150 точек экстренного оповещения
на 11 млн рублей, сообщил ранее глава республики Сергей Аксенов.
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