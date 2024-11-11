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В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за год

В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за год - РИА Новости Крым, 11.11.2024

В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за год

С начала года в Крыму произошло 11 чрезвычайных ситуаций и почти 4500 происшествий, в ходе которых было спасено более трехсот человек. Такие данные в ходе... РИА Новости Крым, 11.11.2024

2024-11-11T16:21

2024-11-11T16:21

2024-11-11T16:21

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму произошло 11 чрезвычайных ситуаций и почти 4500 происшествий, в ходе которых было спасено более трехсот человек. Такие данные в ходе расширенного заседания Коллегии МЧС озвучил министр чрезвычайных ситуаций РК Алексей Еременко.Он также поднял проблемный вопрос, который предстоит решить в ближайшее время. По словам Еременко, в 25-ти пожарных частях Крыма в составе дежурного караула находятся всего два человека – водитель и пожарный.Проблему обсудили с председателем Правительства Юрием Гоцанюком и его заместителем Игорем Михайличенко и пришли к предварительному соглашению, отметил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в лидерах по обеспечению запасами продовольствия на случай ЧСВ Крыму произошло три пожара – один из них техногенныйНочью на пожаре в симферопольской многоэтажке погибли два человека

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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