В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за год
Более 300 человек спасли сотрудники МЧС в Крыму за год в ходе 4500 происшествий
© МЧС РоссииВ Курскую область направлены дополнительные силы МЧС
© МЧС России
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму произошло 11 чрезвычайных ситуаций и почти 4500 происшествий, в ходе которых было спасено более трехсот человек. Такие данные в ходе расширенного заседания Коллегии МЧС озвучил министр чрезвычайных ситуаций РК Алексей Еременко.
"С начала текущего года в Крыму произошло 11 чрезвычайных ситуаций. Из 4464 происшествий: 3302 пожара, 986 ДТП, 45 происшествий на водных объектах, 59 происшествий в горно-лесной местности. Спасено более 300 человек", – перечислил министр.
Он также поднял проблемный вопрос, который предстоит решить в ближайшее время. По словам Еременко, в 25-ти пожарных частях Крыма в составе дежурного караула находятся всего два человека – водитель и пожарный.
"Конечно, этого недостаточно, два человека не могут в полном объеме обеспечить применение той техники, которая находится на вооружении. Считаем, что пришло время совершенствования штатной структуры подразделений пожарной охраны", – заявил министр.
Проблему обсудили с председателем Правительства Юрием Гоцанюком и его заместителем Игорем Михайличенко и пришли к предварительному соглашению, отметил министр.
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