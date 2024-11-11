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В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за год - РИА Новости Крым, 11.11.2024
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В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за год
В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за год - РИА Новости Крым, 11.11.2024
В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за год
С начала года в Крыму произошло 11 чрезвычайных ситуаций и почти 4500 происшествий, в ходе которых было спасено более трехсот человек. Такие данные в ходе... РИА Новости Крым, 11.11.2024
2024-11-11T16:21
2024-11-11T16:21
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму произошло 11 чрезвычайных ситуаций и почти 4500 происшествий, в ходе которых было спасено более трехсот человек. Такие данные в ходе расширенного заседания Коллегии МЧС озвучил министр чрезвычайных ситуаций РК Алексей Еременко.Он также поднял проблемный вопрос, который предстоит решить в ближайшее время. По словам Еременко, в 25-ти пожарных частях Крыма в составе дежурного караула находятся всего два человека – водитель и пожарный.Проблему обсудили с председателем Правительства Юрием Гоцанюком и его заместителем Игорем Михайличенко и пришли к предварительному соглашению, отметил министр.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым в лидерах по обеспечению запасами продовольствия на случай ЧСВ Крыму произошло три пожара – один из них техногенныйНочью на пожаре в симферопольской многоэтажке погибли два человека
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РИА Новости Крым
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В Крыму сотрудники МЧС спасли более 300 человек за год

Более 300 человек спасли сотрудники МЧС в Крыму за год в ходе 4500 происшествий

16:21 11.11.2024
 
© МЧС РоссииВ Курскую область направлены дополнительные силы МЧС
В Курскую область направлены дополнительные силы МЧС
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. С начала года в Крыму произошло 11 чрезвычайных ситуаций и почти 4500 происшествий, в ходе которых было спасено более трехсот человек. Такие данные в ходе расширенного заседания Коллегии МЧС озвучил министр чрезвычайных ситуаций РК Алексей Еременко.

"С начала текущего года в Крыму произошло 11 чрезвычайных ситуаций. Из 4464 происшествий: 3302 пожара, 986 ДТП, 45 происшествий на водных объектах, 59 происшествий в горно-лесной местности. Спасено более 300 человек", – перечислил министр.

Он также поднял проблемный вопрос, который предстоит решить в ближайшее время. По словам Еременко, в 25-ти пожарных частях Крыма в составе дежурного караула находятся всего два человека – водитель и пожарный.

"Конечно, этого недостаточно, два человека не могут в полном объеме обеспечить применение той техники, которая находится на вооружении. Считаем, что пришло время совершенствования штатной структуры подразделений пожарной охраны", – заявил министр.

Проблему обсудили с председателем Правительства Юрием Гоцанюком и его заместителем Игорем Михайличенко и пришли к предварительному соглашению, отметил министр.
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