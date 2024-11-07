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Ночью на пожаре в симферопольской многоэтажке погибли два человека
Ночью на пожаре в симферопольской многоэтажке погибли два человека - РИА Новости Крым, 07.11.2024
Ночью на пожаре в симферопольской многоэтажке погибли два человека
В Симферополе ночью при пожаре в пятиэтажном жилом доме погибли два человека. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 07.11.2024
2024-11-07T06:37
2024-11-07T06:37
2024-11-07T08:24
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе ночью при пожаре в пятиэтажном жилом доме погибли два человека. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Предварительная причина пожара – курение в постели, рассказали в ведомстве. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.В воскресенье двое маленьких детей и их отец погибли ночью во время пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области.В октябре в Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш. Трагедия произошла в селе Цветково Красногвардейского района, загорелся частный дом. По факту гибели ребенка глава крымского главка СК РФ поручил возбудить уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокХолодильник едва не сжег квартиру в ЕвпаторииИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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Ночью на пожаре в симферопольской многоэтажке погибли два человека
На пожаре в симферопольской многоэтажке погибли два человека
06:37 07.11.2024 (обновлено: 08:24 07.11.2024)