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Ночью на пожаре в симферопольской многоэтажке погибли два человека

Ночью на пожаре в симферопольской многоэтажке погибли два человека - РИА Новости Крым, 07.11.2024

Ночью на пожаре в симферопольской многоэтажке погибли два человека

В Симферополе ночью при пожаре в пятиэтажном жилом доме погибли два человека. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России. РИА Новости Крым, 07.11.2024

2024-11-07T06:37

2024-11-07T06:37

2024-11-07T08:24

симферополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В Симферополе ночью при пожаре в пятиэтажном жилом доме погибли два человека. Об этом сообщает республиканский главк МЧС России.Предварительная причина пожара – курение в постели, рассказали в ведомстве. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.В воскресенье двое маленьких детей и их отец погибли ночью во время пожара в частном доме в селе Александровка Ростовской области.В октябре в Крыму на пожаре погиб двухлетний малыш. Трагедия произошла в селе Цветково Красногвардейского района, загорелся частный дом. По факту гибели ребенка глава крымского главка СК РФ поручил возбудить уголовное дело.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокХолодильник едва не сжег квартиру в ЕвпаторииИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека

симферополь

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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