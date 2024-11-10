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В Крыму произошло три пожара – один из них техногенный - РИА Новости Крым, 10.11.2024
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В Крыму произошло три пожара – один из них техногенный
В Крыму произошло три пожара – один из них техногенный - РИА Новости Крым, 10.11.2024
В Крыму произошло три пожара – один из них техногенный
За минувшие сутки в Крыму произошло три пожара, один из которых – техногенного характера, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 10.11.2024
2024-11-10T10:20
2024-11-10T10:20
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Крыму произошло три пожара, один из которых – техногенного характера, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.В селе Лозовое Симферопольского района горела сухая растительность на площади 80 квадратных метров. Еще один пожар, на тушение которого выезжали сотрудники МЧС, был связан с возгоранием мусора.Кроме того, помощь спасателей потребовалась в связи с двумя дорожно-транспортными происшествиями.Столкновение трех автомобилей произошло на улице Киевской в Симферополе, для ликвидации последствий были задействованы сотрудники МЧС, которые обеспечили пожарную безопасность.Седьмого ноября на пожаре в столице Крыма погибли два человека. Предварительная причина пожара – курение в постели, рассказали в МЧС России. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокХолодильник едва не сжег квартиру в ЕвпаторииИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека
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Новости
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РИА Новости Крым
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4.7
96
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В Крыму произошло три пожара – один из них техногенный

В Крыму сотрудники МЧС России за сутки потушили три пожара

10:20 10.11.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМЧС
МЧС - РИА Новости, 1920, 10.11.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Крыму произошло три пожара, один из которых – техногенного характера, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.

"Пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Республике Крым привлекались на тушение трех пожаров. Один техногенный пожар - в Керчи загорелся холодильник в квартире многоквартирного дома на площади 2 кв.м", - говорится в сообщении.

В селе Лозовое Симферопольского района горела сухая растительность на площади 80 квадратных метров. Еще один пожар, на тушение которого выезжали сотрудники МЧС, был связан с возгоранием мусора.
Кроме того, помощь спасателей потребовалась в связи с двумя дорожно-транспортными происшествиями.
"В Нижнегорском районе в с. Садовое произошло столкновение двух легковых автомобилей. Пострадал 1 человек. Обеспечена пожарная безопасность", – отчитались в МЧС.
Столкновение трех автомобилей произошло на улице Киевской в Симферополе, для ликвидации последствий были задействованы сотрудники МЧС, которые обеспечили пожарную безопасность.
Седьмого ноября на пожаре в столице Крыма погибли два человека. Предварительная причина пожара – курение в постели, рассказали в МЧС России. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.
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