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В Крыму произошло три пожара – один из них техногенный

В Крыму произошло три пожара – один из них техногенный - РИА Новости Крым, 10.11.2024

В Крыму произошло три пожара – один из них техногенный

За минувшие сутки в Крыму произошло три пожара, один из которых – техногенного характера, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым. РИА Новости Крым, 10.11.2024

2024-11-10T10:20

2024-11-10T10:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. За минувшие сутки в Крыму произошло три пожара, один из которых – техногенного характера, сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым.В селе Лозовое Симферопольского района горела сухая растительность на площади 80 квадратных метров. Еще один пожар, на тушение которого выезжали сотрудники МЧС, был связан с возгоранием мусора.Кроме того, помощь спасателей потребовалась в связи с двумя дорожно-транспортными происшествиями.Столкновение трех автомобилей произошло на улице Киевской в Симферополе, для ликвидации последствий были задействованы сотрудники МЧС, которые обеспечили пожарную безопасность.Седьмого ноября на пожаре в столице Крыма погибли два человека. Предварительная причина пожара – курение в постели, рассказали в МЧС России. Возгорание на 30 квадратных метрах ликвидировали 22 спасателя и 4 единицы техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокХолодильник едва не сжег квартиру в ЕвпаторииИз горящей многоэтажки в Симферополе эвакуировали 34 человека

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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