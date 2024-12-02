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Зеленский сделал заявление о Крыме - РИА Новости Крым, 02.12.2024
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Зеленский сделал заявление о Крыме
Зеленский сделал заявление о Крыме - РИА Новости Крым, 02.12.2024
Зеленский сделал заявление о Крыме
Украинской армии не хватает сил для "возвращения" военным путем потерянных территорий, включая Крым, поэтому нужно "находить дипломатические решения", заявил... РИА Новости Крым, 02.12.2024
2024-12-02T07:18
2024-12-02T07:18
владимир зеленский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украинской армии не хватает сил для "возвращения" военным путем потерянных территорий, включая Крым, поэтому нужно "находить дипломатические решения", заявил Владимир Зеленский."Нашей армии не хватает сил для этого ("возвращения" Крыма и других территорий - ред.). Это правда. Мы действительно должны найти дипломатические решения", - сказал он в интервью японскому агентству Kyodo.В то же время Зеленский указал, что такие шаги могут быть рассмотрены "только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны".Он также заявил, что поддержки Украины со стороны ее партнеров "недостаточно", и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев на переговоры о членстве в Североатлантическом альянсе.До этого Зеленский в интервью Sky News заявлял, что Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если находящимся под контролем Киева частям страны предложат членство в НАТО. Что касается утраченных территорий, то киевский режим, по его словам, намерен возвращать их "дипломатическим путем".Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаДля денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ
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РИА Новости Крым
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владимир зеленский, украина, крым, политика, новости, россия
Зеленский сделал заявление о Крыме

Зеленский признался в невозможности "вернуть" Крым силой

07:18 02.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 02.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украинской армии не хватает сил для "возвращения" военным путем потерянных территорий, включая Крым, поэтому нужно "находить дипломатические решения", заявил Владимир Зеленский.
"Нашей армии не хватает сил для этого ("возвращения" Крыма и других территорий - ред.). Это правда. Мы действительно должны найти дипломатические решения", - сказал он в интервью японскому агентству Kyodo.
В то же время Зеленский указал, что такие шаги могут быть рассмотрены "только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны".
Он также заявил, что поддержки Украины со стороны ее партнеров "недостаточно", и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев на переговоры о членстве в Североатлантическом альянсе.
До этого Зеленский в интервью Sky News заявлял, что Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если находящимся под контролем Киева частям страны предложат членство в НАТО. Что касается утраченных территорий, то киевский режим, по его словам, намерен возвращать их "дипломатическим путем".
Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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