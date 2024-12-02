https://crimea.ria.ru/20241202/zelenskiy-sdelal-zayavlenie-o-kryme-1142291334.html

Зеленский сделал заявление о Крыме

Зеленский сделал заявление о Крыме - РИА Новости Крым, 02.12.2024

Зеленский сделал заявление о Крыме

Украинской армии не хватает сил для "возвращения" военным путем потерянных территорий, включая Крым, поэтому нужно "находить дипломатические решения", заявил... РИА Новости Крым, 02.12.2024

2024-12-02T07:18

2024-12-02T07:18

2024-12-02T07:18

владимир зеленский

украина

крым

политика

новости

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/19/1140627985_0:0:2969:1670_1920x0_80_0_0_9f34178b03145c4bcd5c464227b1a219.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек – РИА Новости Крым. Украинской армии не хватает сил для "возвращения" военным путем потерянных территорий, включая Крым, поэтому нужно "находить дипломатические решения", заявил Владимир Зеленский."Нашей армии не хватает сил для этого ("возвращения" Крыма и других территорий - ред.). Это правда. Мы действительно должны найти дипломатические решения", - сказал он в интервью японскому агентству Kyodo.В то же время Зеленский указал, что такие шаги могут быть рассмотрены "только тогда, когда мы будем знать, что мы достаточно сильны".Он также заявил, что поддержки Украины со стороны ее партнеров "недостаточно", и призвал НАТО как можно скорее пригласить Киев на переговоры о членстве в Североатлантическом альянсе.До этого Зеленский в интервью Sky News заявлял, что Украина согласится на прекращение горячей стадии конфликта по линии фронта при условии, если находящимся под контролем Киева частям страны предложат членство в НАТО. Что касается утраченных территорий, то киевский режим, по его словам, намерен возвращать их "дипломатическим путем".Президент России Владимир Путин ранее заявил, что РФ готова к переговорам с Украиной на условиях, которые были изложены в июне этого года. Они включают в себя признание Украиной вхождения Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России и вывод формирований ВСУ с территории Донбасса и Новороссии; нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус для Украины; ее демилитаризация и денацификация. При этом Запад должен отказаться от антироссийских санкций.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:США поддержат Зеленского в решении вступить в мирный диалог с РФ - госдепГде должна проходить граница Украины – ответ ПутинаДля денацификации Украины нужно устранить киевский режим – ветеран ГРУ

украина

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир зеленский, украина, крым, политика, новости, россия