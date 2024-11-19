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В России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угроз - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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В России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угроз
В России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угроз - РИА Новости Крым, 19.11.2024
В России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угроз
В России впервые начали серийное производство мобильных укрытий на случай техногенных катастроф. Об этом сообщают в пресс-службе Всероссийского... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T09:59
2024-11-19T09:59
укрытие
россия
безопасность
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В России впервые начали серийное производство мобильных укрытий на случай техногенных катастроф. Об этом сообщают в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС.Проект мобильных убежищ разработали специалисты института. Производство запустили в Дзержинске Нижегородской области.Отмечается, что вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей.По словам разработчиков, главное достоинство такого укрытия – его мобильность. Убежище можно легко транспортировать на другое место и подключать к инженерным системам."Начало серийного производства модульного убежища представляет собой важный шаг к повышению безопасности граждан. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения", - отметили в институте, добавив, что запуск серийного производства поддерживается на уровне государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларациюПутин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия
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укрытие, россия, безопасность, новости, внии гочс, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
В России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угроз

Производство мобильных убежищ на случай техногенных угроз начато в России

09:59 19.11.2024
 
© ВНИИ ГОЧСВ России начали производство убежищ на случай техногенных угроз
В России начали производство убежищ на случай техногенных угроз
© ВНИИ ГОЧС
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В России впервые начали серийное производство мобильных укрытий на случай техногенных катастроф. Об этом сообщают в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС.
Проект мобильных убежищ разработали специалисты института. Производство запустили в Дзержинске Нижегородской области.
"Мобильное убежище – это многофункциональное сооружение, которое обеспечивает защиту людей от различных угроз, включая природные бедствия и техногенные происшествия. В стандартной комплектации укрытие состоит из двух модулей: помещения для укрываемых на 54 человека и технического блока", - говорится в сообщении.
Отмечается, что вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей.
© ВНИИ ГОЧСВ России начали производство убежищ на случай техногенных угроз
В России начали производство убежищ на случай техногенных угроз
© ВНИИ ГОЧС
В России начали производство убежищ на случай техногенных угроз
По словам разработчиков, главное достоинство такого укрытия – его мобильность. Убежище можно легко транспортировать на другое место и подключать к инженерным системам.
"Начало серийного производства модульного убежища представляет собой важный шаг к повышению безопасности граждан. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения", - отметили в институте, добавив, что запуск серийного производства поддерживается на уровне государства.
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