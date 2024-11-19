https://crimea.ria.ru/20241119/v-rossii-vpervye-nachali-proizvodstvo-ubezhisch-na-sluchay-tekhnogennykh-ugroz-1141961653.html

В России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угроз

В России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угроз - РИА Новости Крым, 19.11.2024

В России впервые начали производство убежищ на случай техногенных угроз

В России впервые начали серийное производство мобильных укрытий на случай техногенных катастроф. Об этом сообщают в пресс-службе Всероссийского... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T09:59

2024-11-19T09:59

2024-11-19T09:59

укрытие

россия

безопасность

новости

внии гочс

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В России впервые начали серийное производство мобильных укрытий на случай техногенных катастроф. Об этом сообщают в пресс-службе Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и ЧС.Проект мобильных убежищ разработали специалисты института. Производство запустили в Дзержинске Нижегородской области.Отмечается, что вместимость защитного сооружения можно увеличить с помощью дополнительных модулей.По словам разработчиков, главное достоинство такого укрытия – его мобильность. Убежище можно легко транспортировать на другое место и подключать к инженерным системам."Начало серийного производства модульного убежища представляет собой важный шаг к повышению безопасности граждан. В будущем подобные разработки приведут к созданию новых эффективных систем защиты населения", - отметили в институте, добавив, что запуск серийного производства поддерживается на уровне государства.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларациюПутин: никто не гарантирует, что ядерное оружие не будет задействовано"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

укрытие, россия, безопасность, новости, внии гочс, мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)