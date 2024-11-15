Рейтинг@Mail.ru
"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия - РИА Новости Крым, 15.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241115/gryaznaya-yadernaya-bomba-u-kieva--kakim-mogut-byt-posledstviya-1141888963.html
"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия
"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия - РИА Новости Крым, 15.11.2024
"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия
При попытке киевского режима использовать "грязную" ядерную бомбу против России последует страшный ответный удар, заявил первый зампредседателя комитета Совета... РИА Новости Крым, 15.11.2024
2024-11-15T16:48
2024-11-15T16:51
"грязная" бомба
ядерное оружие
украина
политика
мнения
владимир джабаров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_0:128:1600:1028_1920x0_80_0_0_8ee6d4bb5d27abeac4e07b5359b48ff7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. При попытке киевского режима использовать "грязную" ядерную бомбу против России последует страшный ответный удар, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Джабаров выразил надежду, что в Европе поймут, что они воспитали в лице киевского режима "монстра, который ради продолжения войны готов пойти на уничтожение своей страны и других государств".Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявил, что проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, однако Киев все еще может создать "грязную" ядерную бомбу.Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники, уточнил генерал-лейтенант.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко выразил уверенность, что если киевский режим решится создать "грязную бомбу" против России, она "ударит так, что Украина исчезнет".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить РоссияКиев пытается создать "грязную бомбу" - МедведевПредупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1c/1127810924_49:0:1557:1131_1920x0_80_0_0_fb84c1fb15ce1ccc76a31a24005e5029.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
"грязная" бомба, ядерное оружие, украина, политика, мнения, владимир джабаров
"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия

При попытке Киева применить "грязную" бомбу последует страшный ответный удар – сенатор

16:48 15.11.2024 (обновлено: 16:51 15.11.2024)
 
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
Знак радиационной опасности - РИА Новости, 1920, 15.11.2024
© РИА Новости Крым
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. При попытке киевского режима использовать "грязную" ядерную бомбу против России последует страшный ответный удар, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Если Украине удастся создать ядерную бомбу, – аналог "Толстяка", который был сброшен на Нагасаки в 1945 году, – может произойти трагедия для всех стран Европы. При попытке использовать такую бомбу против России, будет страшный ответный удар", – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Джабаров выразил надежду, что в Европе поймут, что они воспитали в лице киевского режима "монстра, который ради продолжения войны готов пойти на уничтожение своей страны и других государств".
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявил, что проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, однако Киев все еще может создать "грязную" ядерную бомбу.
Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники, уточнил генерал-лейтенант.
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.
В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко выразил уверенность, что если киевский режим решится создать "грязную бомбу" против России, она "ударит так, что Украина исчезнет".
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия
Киев пытается создать "грязную бомбу" - Медведев
Предупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе
 
"Грязная" бомбаЯдерное оружиеУкраинаПолитикаМненияВладимир Джабаров
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
19:12В Абхазии оппозиция передала президенту требование об отставке
19:01Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана
18:37Солнечно и холодно: чего ждать от погоды в Крыму на выходных
18:17Что Путин сказал Шольцу: главы государств провели откровенный разговор
18:03Был патриотом России: в Севастополе простились с героем спецоперации
17:46Путин и Шольц пообщались впервые с декабря 2022 года – кабмин ФРГ
17:39Найденные в Алуште дети из Москвы рассказали о своем побеге из дома
17:33МИД РФ посоветовал российским туристам покинуть Абхазию
16:48"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия
16:25Атака на автомобиль и медпункт в Запорожье: есть раненые и погибший
16:19Крымский мост сейчас: очередь резко выросла
16:07Отставка Сырского очень вероятна и не связана с Украиной – мнение
15:54Беспорядки в Абхазии – актуальная информация к этому часу
15:40Мужчина подорвался на боеприпасе во время прогулки в Белгородской области
15:26На участках двух федеральных трасс в РФ будут штрафовать за перегруз
15:13Боевики ВСУ ударили по школе и ЛЭП на Херсонщине: есть пострадавший
15:13ВСУ потеряли больше 32 тысяч боевиков в Курской области
15:04Аэропорт Казани временно закрылся
14:53Аксенов назначил министра промышленной политики Крыма
14:52Крым накроет мощный арктический фронт - когда ждать холода и снега
Лента новостейМолния