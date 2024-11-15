"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия
При попытке Киева применить "грязную" бомбу последует страшный ответный удар – сенатор
16:48 15.11.2024 (обновлено: 16:51 15.11.2024)
© РИА Новости КрымЗнак радиационной опасности
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. При попытке киевского режима использовать "грязную" ядерную бомбу против России последует страшный ответный удар, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Если Украине удастся создать ядерную бомбу, – аналог "Толстяка", который был сброшен на Нагасаки в 1945 году, – может произойти трагедия для всех стран Европы. При попытке использовать такую бомбу против России, будет страшный ответный удар", – написал сенатор в своем Telegram-канале.
Джабаров выразил надежду, что в Европе поймут, что они воспитали в лице киевского режима "монстра, который ради продолжения войны готов пойти на уничтожение своей страны и других государств".
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявил, что проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, однако Киев все еще может создать "грязную" ядерную бомбу.
Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники, уточнил генерал-лейтенант.
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.
В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко выразил уверенность, что если киевский режим решится создать "грязную бомбу" против России, она "ударит так, что Украина исчезнет".
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