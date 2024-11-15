https://crimea.ria.ru/20241115/gryaznaya-yadernaya-bomba-u-kieva--kakim-mogut-byt-posledstviya-1141888963.html

"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия

"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия - РИА Новости Крым, 15.11.2024

"Грязная" ядерная бомба у Киева – каким могут быть последствия

При попытке киевского режима использовать "грязную" ядерную бомбу против России последует страшный ответный удар, заявил первый зампредседателя комитета Совета... РИА Новости Крым, 15.11.2024

2024-11-15T16:48

2024-11-15T16:48

2024-11-15T16:51

"грязная" бомба

ядерное оружие

украина

политика

мнения

владимир джабаров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости Крым. При попытке киевского режима использовать "грязную" ядерную бомбу против России последует страшный ответный удар, заявил первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Джабаров выразил надежду, что в Европе поймут, что они воспитали в лице киевского режима "монстра, который ради продолжения войны готов пойти на уничтожение своей страны и других государств".Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов ранее заявил, что проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, однако Киев все еще может создать "грязную" ядерную бомбу.Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники, уточнил генерал-лейтенант.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.В свою очередь белорусский лидер Александр Лукашенко выразил уверенность, что если киевский режим решится создать "грязную бомбу" против России, она "ударит так, что Украина исчезнет".Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить РоссияКиев пытается создать "грязную бомбу" - МедведевПредупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

"грязная" бомба, ядерное оружие, украина, политика, мнения, владимир джабаров