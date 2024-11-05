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Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны - РИА Новости Крым, 05.11.2024
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Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны
Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны - РИА Новости Крым, 05.11.2024
Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны
Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, однако Киев все еще может создать "грязную"... РИА Новости Крым, 05.11.2024
2024-11-05T13:27
2024-11-05T13:33
министерство обороны рф
игорь кириллов
новости
"грязная" бомба
ядерное оружие
мнения
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, однако Киев все еще может создать "грязную" ядерную бомбу. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Кириллов напомнил, что Киев декларировал намерение восстановить ядерный статус Украины еще в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности. О попытках реализовать ядерную программу говорит и резкий рост государственных расходов Киева на финансирование профильных институтов. Сейчас попытки ядерного шантажа со стороны Украины продолжают вызывать озабоченность."Несмотря на отсутствие в настоящее время технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую "грязную бомбу". Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники", – заявил Кириллов в ходе брифинга 5 ноября.Он также подчеркнул, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива, и обратил внимание на методические материалы, по которым происходит обучение представителей СБУ по применению "грязной бомбы".Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что США становятся спонсорами ядерного терроризма, поддерживая киевский режим, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.Аналогичную точку зрения выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, коллективный Запад, отрицая достоверность информации РФ о подготовке Киевом ядерной провокации с использованием "грязной бомбы", фактически поддерживает преступные действия Зеленского.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль СШАКиев готовит "грязную бомбу" для провокации на Украине – источникЯдерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия
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министерство обороны рф, игорь кириллов, новости, "грязная" бомба, ядерное оружие, мнения, украина
Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны

Киев пытается реализовать ядерную программу – Минобороны

13:27 05.11.2024 (обновлено: 13:33 05.11.2024)
 
© AFP 2016Испытание ядерного оружия на атолле Муророа. 1971 год
Испытание ядерного оружия на атолле Муророа. 1971 год
© AFP 2016
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, однако Киев все еще может создать "грязную" ядерную бомбу. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

"Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу. Ее основные исполнители – это Харьковский физико-технический институт, ученые которого принимали участие в ядерной программе СССР, а также Институт ядерных исследований при Национальной академии наук в Киеве", – цитирует Кириллова пресс-служба Минобороны.

Кириллов напомнил, что Киев декларировал намерение восстановить ядерный статус Украины еще в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности. О попытках реализовать ядерную программу говорит и резкий рост государственных расходов Киева на финансирование профильных институтов. Сейчас попытки ядерного шантажа со стороны Украины продолжают вызывать озабоченность.
"Несмотря на отсутствие в настоящее время технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую "грязную бомбу". Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники", – заявил Кириллов в ходе брифинга 5 ноября.
Он также подчеркнул, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива, и обратил внимание на методические материалы, по которым происходит обучение представителей СБУ по применению "грязной бомбы".

"В частности, моделируется ситуация с кражей источников ионизирующего излучения, изготовления взрывного устройства и его подрыва в месте массового скопления людей. Сложно представить, что подобное направление взаимодействия украинских спецслужб и управления по уменьшению угрозы минобороны США (ДИТРА) укладывается в формат "защитных мероприятий", – заявил Кириллов.

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что США становятся спонсорами ядерного терроризма, поддерживая киевский режим, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.
Аналогичную точку зрения выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, коллективный Запад, отрицая достоверность информации РФ о подготовке Киевом ядерной провокации с использованием "грязной бомбы", фактически поддерживает преступные действия Зеленского.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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