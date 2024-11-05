https://crimea.ria.ru/20241105/kiev-mozhet-sozdat-gryaznuyu-yadernuyu-bombu--minoborony-1141621957.html

Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны

Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны - РИА Новости Крым, 05.11.2024

Киев может создать "грязную" ядерную бомбу – Минобороны

Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, однако Киев все еще может создать "грязную"... РИА Новости Крым, 05.11.2024

2024-11-05T13:27

2024-11-05T13:27

2024-11-05T13:33

министерство обороны рф

игорь кириллов

новости

"грязная" бомба

ядерное оружие

мнения

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110784/38/1107843842_0:3:640:363_1920x0_80_0_0_c305d95fa0d65684dacf0237ca82009e.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. Проведение специальной военной операции не позволило украинской стороне реализовать собственную ядерную программу, однако Киев все еще может создать "грязную" ядерную бомбу. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Кириллов напомнил, что Киев декларировал намерение восстановить ядерный статус Украины еще в феврале 2022 года на Мюнхенской конференции по безопасности. О попытках реализовать ядерную программу говорит и резкий рост государственных расходов Киева на финансирование профильных институтов. Сейчас попытки ядерного шантажа со стороны Украины продолжают вызывать озабоченность."Несмотря на отсутствие в настоящее время технического потенциала по созданию ядерных боеприпасов, имеющиеся возможности позволяют Киеву создать так называемую "грязную бомбу". Для создания подобных устройств может быть использовано отработавшее ядерное топливо, промышленные и градуировочные радиоактивные источники", – заявил Кириллов в ходе брифинга 5 ноября.Он также подчеркнул, что Украина стала одним из основных импортеров отработавшего ядерного топлива, и обратил внимание на методические материалы, по которым происходит обучение представителей СБУ по применению "грязной бомбы".Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин ранее заявил, что США становятся спонсорами ядерного терроризма, поддерживая киевский режим, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*.Аналогичную точку зрения выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. По его словам, коллективный Запад, отрицая достоверность информации РФ о подготовке Киевом ядерной провокации с использованием "грязной бомбы", фактически поддерживает преступные действия Зеленского.* Террористическая организация, запрещенная в РоссииСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль СШАКиев готовит "грязную бомбу" для провокации на Украине – источникЯдерное оружие на Украине - чем должна ответить Россия

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, игорь кириллов, новости, "грязная" бомба, ядерное оружие, мнения, украина