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"Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль США - РИА Новости Крым, 24.10.2022
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"Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль США
"Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль США - РИА Новости Крым, 24.10.2022
"Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль США
Поддерживая киевский режим, США становятся спонсорами ядерного терроризма, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*, заявил председатель Госдумы РФ РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T10:37
2022-10-24T10:37
украина
российская федерация (россия, рф)
политика
в мире
вячеслав володин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Поддерживая киевский режим, США становятся спонсорами ядерного терроризма, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.Он напомнил, что именно Вашингтон 20 лет назад распространил информацию о подготовке террористами "Аль-Каиды"* создания "грязной бомбы", на этом фоне угроза заражения существенных территорий стояла вплоть до 2011 года, пока не был уничтожен Усама бен Ладен. По его мнению, сегодняшний Киев действуют аналогичными террористическими методами.Аналогичную точку зрения выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, который заметил, что коллективный Запад не просто без всяких расследований отрицает достоверность информации РФ о подготовке Киевом ядерной провокации с использованием "грязной бомбы", но и фактически поддерживает преступные действия Зеленского."Украину на Западе продолжают покрывать огульно и без оглядки на последствия, исходя из порочного принципа "чем хуже, тем лучше". Ведь это по русским ударят, что с того?", - констатирует Косачев.При этом сенатор подчеркивает роль РФ в предотвращении возможных страшных последствий террористических замыслов Киева: "Оперативные и инициативные действия российской стороны, надеюсь, сорвали готовившуюся Киевом провокацию с "грязной бомбой". А значит - в очередной раз спасены люди. Как и сегодня в Волчанске Харьковской области, где украинские националисты, по заявлению российского Координационного штаба, планировали прицельно обстрелять скопление гражданских людей из артиллерийских орудий", - написал он в своем Telegram-канале.Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств четырех стран НАТО, он довел свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы" до главы Пентагона Ллойда Остина, а также министров обороны Франции, Турции и Великобритании. По мнению западных коллег, "Киев не будет принимать действий по эскалации конфликта".Ранее проверенные источники сообщили, что Зеленский поставил задачу руководству Восточного горно-обогатительного комбината и Киевского Института ядерных исследований изготовить "грязную бомбу". Цель – обвинить Россию и потребовать ее исключения из Совбеза ООН.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://crimea.ria.ru/20221023/shoygu-provel-peregovory-s-ministrami-oborony-stran-nato-1125049648.html
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украина, российская федерация (россия, рф), политика, в мире, вячеслав володин
"Грязная бомба" киевского режима - в РФ подчеркивают роль США

Володин: поддерживая киевский режим, США спонсируют ядерный терроризм

10:37 24.10.2022
 
© Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© Пресс-служба Госдумы РФ
Перейти в фотобанк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт - РИА Новости Крым. Поддерживая киевский режим, США становятся спонсорами ядерного терроризма, при этом методы Киева аналогичны методам "Аль-Каиды"*, заявил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
Он напомнил, что именно Вашингтон 20 лет назад распространил информацию о подготовке террористами "Аль-Каиды"* создания "грязной бомбы", на этом фоне угроза заражения существенных территорий стояла вплоть до 2011 года, пока не был уничтожен Усама бен Ладен. По его мнению, сегодняшний Киев действуют аналогичными террористическими методами.
"Киевский режим поручил ученым-атомщикам создать "грязную бомбу". Продолжает обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, провоцируя гуманитарную катастрофу. Президент США и главы европейских государств, оказывая финансовую и военную помощь режиму Зеленского, становятся спонсорами и пособниками ядерного терроризма", - написал Володин в своем Telegram-канале.
Аналогичную точку зрения выразил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, который заметил, что коллективный Запад не просто без всяких расследований отрицает достоверность информации РФ о подготовке Киевом ядерной провокации с использованием "грязной бомбы", но и фактически поддерживает преступные действия Зеленского.
"Украину на Западе продолжают покрывать огульно и без оглядки на последствия, исходя из порочного принципа "чем хуже, тем лучше". Ведь это по русским ударят, что с того?", - констатирует Косачев.
При этом сенатор подчеркивает роль РФ в предотвращении возможных страшных последствий террористических замыслов Киева: "Оперативные и инициативные действия российской стороны, надеюсь, сорвали готовившуюся Киевом провокацию с "грязной бомбой". А значит - в очередной раз спасены люди. Как и сегодня в Волчанске Харьковской области, где украинские националисты, по заявлению российского Координационного штаба, планировали прицельно обстрелять скопление гражданских людей из артиллерийских орудий", - написал он в своем Telegram-канале.
Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные переговоры с главами военных ведомств четырех стран НАТО, он довел свои озабоченности по поводу возможных провокаций со стороны Украины с применением "грязной бомбы" до главы Пентагона Ллойда Остина, а также министров обороны Франции, Турции и Великобритании. По мнению западных коллег, "Киев не будет принимать действий по эскалации конфликта".
Ранее проверенные источники сообщили, что Зеленский поставил задачу руководству Восточного горно-обогатительного комбината и Киевского Института ядерных исследований изготовить "грязную бомбу". Цель – обвинить Россию и потребовать ее исключения из Совбеза ООН.
Министр обороны РФ С. Шойгу провел селекторное совещание
Вчера, 19:24
Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО
* Террористическая организация, запрещенная в России.
 
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