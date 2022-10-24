Рейтинг@Mail.ru
Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221024/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-obstrelom-mirnykh-grazhdan--minoborony-1125050107.html
Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны
Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны - РИА Новости Крым, 24.10.2022
Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны
Киевский режим готовит в Харьковской области провокацию с гибелью мирных граждан, при этом обвинить в этом планирует российских военных. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.10.2022
2022-10-24T08:53
2022-10-24T08:53
украина
специальная военная операция рф на украине
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893959_0:80:1024:656_1920x0_80_0_0_72af040518133f2627fc6b14e98055d2.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим готовит в Харьковской области провокацию с гибелью мирных граждан, при этом обвинить в этом планирует российских военных. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной.В ведомстве подчеркнули, что "террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооруженных сил РФ и обвинений России в убийстве мирного населения".Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинской территории и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
https://crimea.ria.ru/20221018/surovikin-est-dannye-o-primenenii-kievom-zapreschennykh-metodov-voyny-1124966398.html
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/07/13/1123893959_75:0:1024:712_1920x0_80_0_0_416173f1b33461b1e76149e6e861f33f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф
Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны

В Минобороны заявили о подготовке Киевом провокации с обстрелом гражданских

08:53 24.10.2022
 
© ANATOLII STEPANOVУкраинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО "Град". Фото AFP
Украинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО Град. Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим готовит в Харьковской области провокацию с гибелью мирных граждан, при этом обвинить в этом планирует российских военных. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной.
"Киевский режим с целью обвинения Российской Федерации в военном преступлении готовит кровавую провокацию с гибелью собственных граждан. 24 октября этого года в городе Волчанск Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что "террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооруженных сил РФ и обвинений России в убийстве мирного населения".
Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинской территории и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
Генерал-полковник Сергей Суровикин - РИА Новости, 1920, 18.10.2022
18 октября, 20:49
Суровикин заявил о запрещенных методах войны на Херсонщине
 
УкраинаСпециальная военная операция РФ на УкраинеМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:29Три поисковых операции в горах Крыма – четверо спасенных
08:55СМИ сообщили причину крушения Су-34 в Ейске
08:53Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны
08:47Как уберечь себя от негативных новостей – психологи
08:33Долой канцеляризмы: от чиновников потребовали говорить по-человечьи
08:11Ваш смартфон прослужит дольше: эксперт о главных "убийцах" гаджетов
07:23Опасности и возможности: что принесет людям солнечное затмение
07:01Хуже 1970-х: экономист предсказал миру стагфляционный долговой кризис
03:36Сколько заплатит ипотечный заемщик за кредитные каникулы по мобилизации
00:01Прогноз погоды в Крыму на понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 24 октября
21:01Главные события и заявления дня: 23 октября
19:55Без кота и жизнь не та: как и почему кошки влияют на людей - психолог
19:24Шойгу провел переговоры с министрами обороны стран НАТО
19:17Мы не чувствуем себя ущемленными: как живут греки в Крыму
18:45Когда домашняя консервация становится опасной - эксперты
18:23Какая погода ждет Крым на следующей неделе - ФОБОС
17:46В обществе растет запрос на психологическую помощь – эксперты
16:52Глава Иркутской области Кобзев прокомментировал крушение Су-30
16:36Половина крымских гостиниц не получили ни одной звезды
Лента новостейМолния