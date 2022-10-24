Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны
В Минобороны заявили о подготовке Киевом провокации с обстрелом гражданских
© ANATOLII STEPANOVУкраинский военнослужащий стоит рядом с ракетами для РСЗО "Град". Фото AFP
© ANATOLII STEPANOV
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим готовит в Харьковской области провокацию с гибелью мирных граждан, при этом обвинить в этом планирует российских военных. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной.
"Киевский режим с целью обвинения Российской Федерации в военном преступлении готовит кровавую провокацию с гибелью собственных граждан. 24 октября этого года в городе Волчанск Харьковской области во время раздачи продуктовой помощи жителям подразделением иностранных наемников будет произведен обстрел места скопления гражданских лиц из артиллерийских орудий", - говорится в сообщении.
В ведомстве подчеркнули, что "террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооруженных сил РФ и обвинений России в убийстве мирного населения".
Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинской территории и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.
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