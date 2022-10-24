https://crimea.ria.ru/20221024/kiev-gotovit-provokatsiyu-s-obstrelom-mirnykh-grazhdan--minoborony-1125050107.html

Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны

Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны - РИА Новости Крым, 24.10.2022

Киев готовит провокацию с обстрелом мирных граждан – Минобороны

Киевский режим готовит в Харьковской области провокацию с гибелью мирных граждан, при этом обвинить в этом планирует российских военных. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 24.10.2022

2022-10-24T08:53

2022-10-24T08:53

2022-10-24T08:53

украина

специальная военная операция рф на украине

министерство обороны рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Киевский режим готовит в Харьковской области провокацию с гибелью мирных граждан, при этом обвинить в этом планирует российских военных. Об этом сообщили в Межведомственном координационном штабе по гуманитарному реагированию на Украине, созданном на базе Национального центра управления обороной.В ведомстве подчеркнули, что "террористическая акция спланирована киевским режимом для дискредитации Вооруженных сил РФ и обвинений России в убийстве мирного населения".Ранее РИА Новости со ссылкой на собственные источники сообщило, что киевский режим готовит на территории своей страны провокацию, связанную с подрывом так называемой "грязной бомбы" с целью обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения на украинской территории и тем самым запустить в мире мощную антироссийскую кампанию.

https://crimea.ria.ru/20221018/surovikin-est-dannye-o-primenenii-kievom-zapreschennykh-metodov-voyny-1124966398.html

украина

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2022

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украина, специальная военная операция рф на украине, министерство обороны рф