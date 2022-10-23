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Киев готовит "грязную бомбу" для провокации на Украине – источник - РИА Новости Крым, 23.10.2022
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Киев готовит "грязную бомбу" для провокации на Украине – источник
Киев готовит "грязную бомбу" для провокации на Украине – источник - РИА Новости Крым, 23.10.2022
Киев готовит "грязную бомбу" для провокации на Украине – источник
Киев готовится к провокации с использованием так называемой "грязной бомбы" на территории страны. Цель – обвинить Россию и потребовать ее исключения из Совбеза... РИА Новости Крым, 23.10.2022
2022-10-23T11:16
2022-10-23T11:47
владимир зеленский (президент украины)
всу (вооруженные силы украины)
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Киев готовится к провокации с использованием так называемой "грязной бомбы" на территории страны. Цель – обвинить Россию и потребовать ее исключения из Совбеза ООН. Об этом со ссылкой на несколько доверенных источников, в том числе украинских, пишет РИА Новости.Подготовка ведется под руководством западных кураторов. Уточняется, что Киев уже начал практическую реализацию этого плана.В это же время представители Офиса президента Украины по его поручению проводят переговоры с представителями Англии о возможности передачи киевскому режиму компонентов ядерного оружия.Организаторы рассчитывают, что в случае удачной провокации мировое сообщество жестко отреагирует на "ядерный инцидент" на Украине. Это не только лишит Москву поддержки многих ключевых партнеров и нарастит антироссийскую риторику, но и позволит западной коалиции еще раз попытаться поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена Совбеза ООН.В ходе выступления на Мюнхенской конференции Зеленский заявил о намерении инициировать переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, Украина "будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", сказал он.
https://crimea.ria.ru/20221022/zatopit-vsyu-oblast-vlasti-o-masshtabakh-razrusheniya-plotiny-kakhovskoy-ges-1125037385.html
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владимир зеленский (президент украины), всу (вооруженные силы украины), украина
Киев готовит "грязную бомбу" для провокации на Украине – источник

Киевский режим вышел на завершающую стадию подготовки провокации с "грязной бомбой"

11:16 23.10.2022 (обновлено: 11:47 23.10.2022)
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанкМужчина на заброшенной Крымской атомной электростанции вблизи города Щелкино в Крыму. В 1990-е годы заброшенная АЭС стала площадкой фестиваля "Республика КаZантип"
Мужчина на заброшенной Крымской атомной электростанции вблизи города Щелкино в Крыму. В 1990-е годы заброшенная АЭС стала площадкой фестиваля Республика КаZантип - РИА Новости, 1920, 23.10.2022
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Киев готовится к провокации с использованием так называемой "грязной бомбы" на территории страны. Цель – обвинить Россию и потребовать ее исключения из Совбеза ООН. Об этом со ссылкой на несколько доверенных источников, в том числе украинских, пишет РИА Новости.
Подготовка ведется под руководством западных кураторов. Уточняется, что Киев уже начал практическую реализацию этого плана.
"Руководству Восточного горно-обогатительного комбината, расположенного в городе Желтые Воды Днепропетровской области, а также Киевского Института ядерных исследований поставлена задача изготовить ту самую "грязную бомбу". Работы над ней уже находятся на завершающей стадии", – говорится в сообщении.
В это же время представители Офиса президента Украины по его поручению проводят переговоры с представителями Англии о возможности передачи киевскому режиму компонентов ядерного оружия.
Организаторы рассчитывают, что в случае удачной провокации мировое сообщество жестко отреагирует на "ядерный инцидент" на Украине. Это не только лишит Москву поддержки многих ключевых партнеров и нарастит антироссийскую риторику, но и позволит западной коалиции еще раз попытаться поднять вопрос лишения России статуса постоянного члена Совбеза ООН.
В ходе выступления на Мюнхенской конференции Зеленский заявил о намерении инициировать переговоры участников Будапештского меморандума по обеспечению безопасности. Если они не состоятся или по их результатам не будет гарантий безопасности для Киева, Украина "будет иметь полное право считать, что Будапештский меморандум не работает, и все пакетные решения 1994 года будут поставлены под сомнение", сказал он.
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