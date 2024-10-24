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"Украина исчезнет": Лукашенко о последствиях сброса Киевом грязной бомбы - РИА Новости Крым, 24.10.2024
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"Украина исчезнет": Лукашенко о последствиях сброса Киевом грязной бомбы
"Украина исчезнет": Лукашенко о последствиях сброса Киевом грязной бомбы - РИА Новости Крым, 24.10.2024
"Украина исчезнет": Лукашенко о последствиях сброса Киевом грязной бомбы
Если киевский режим решится создать "грязную бомбу" против России, она "ударит так, что Украина исчезнет". Об этом заявил президент Белоруссии Александр... РИА Новости Крым, 24.10.2024
2024-10-24T09:50
2024-10-24T09:50
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
ядерное оружие
украина
владимир зеленский
новости
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Если киевский режим решится создать "грязную бомбу" против России, она "ударит так, что Украина исчезнет". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.Кроме того, по словам Лукашенко, Владимир Зеленский "не такой смелый", чтобы решиться на применение ядерного оружия."Не такой смелый Володя Зеленский, как нам порой кажется. Для того чтобы нажать красную кнопку, нужно обладать определенной смелостью", - сказал он.Также президент Белоруссии выразил уверенность, что Европа не даст Киеву разработать такое оружие.Зеленский ранее на встрече с кандидатом в президента США Дональдом Трампом заявил, что Украине нужно или членство в НАТО, или ядерное оружие. В тот же день немецкая газета Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщила, что у Украины якобы есть для этого необходимые материалы и человеческие ресурсы, чтобы создать ядерную бомбу за несколько недель.Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.Читайте также на РИА Новости Крым:Ядерное оружие на Украине - чем должна ответить РоссияКиев пытается создать "грязную бомбу" - МедведевПредупреждение Путина о дальнобойных ракетах: что услышали на Западе
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, ядерное оружие, украина, владимир зеленский, новости, россия
"Украина исчезнет": Лукашенко о последствиях сброса Киевом грязной бомбы

Украина исчезнет в случае применения Зеленским "грязной бомбы" – Лукашенко

09:50 24.10.2024
 
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Заседание Высшего государственного совета Союзного государства - РИА Новости, 1920, 24.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 окт – РИА Новости Крым. Если киевский режим решится создать "грязную бомбу" против России, она "ударит так, что Украина исчезнет". Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Надо думать о том, что будет потом. Что, Россия рухнет от того, что ты "грязную бомбу" сбросишь, даже на Москву? Нет, Россия не погибнет. Но ударит так, что Украина исчезнет", - сказал белорусский лидер в интервью телеканалу "Россия 1".
Кроме того, по словам Лукашенко, Владимир Зеленский "не такой смелый", чтобы решиться на применение ядерного оружия.
"Не такой смелый Володя Зеленский, как нам порой кажется. Для того чтобы нажать красную кнопку, нужно обладать определенной смелостью", - сказал он.
Также президент Белоруссии выразил уверенность, что Европа не даст Киеву разработать такое оружие.
Зеленский ранее на встрече с кандидатом в президента США Дональдом Трампом заявил, что Украине нужно или членство в НАТО, или ядерное оружие. В тот же день немецкая газета Bild со ссылкой на источник в украинском правительстве сообщила, что у Украины якобы есть для этого необходимые материалы и человеческие ресурсы, чтобы создать ядерную бомбу за несколько недель.
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ ни при каких обстоятельствах не допустит создания на Украине ядерного оружия.
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Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоЯдерное оружиеУкраинаВладимир ЗеленскийНовостиРоссия
 
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