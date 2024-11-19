https://crimea.ria.ru/20241119/uchastniki-sammita-g20-v-rio-de-zhaneyro-prinyali-itogovuyu-deklaratsiyu-1141959458.html

Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию

Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию

Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию, в которой отразили, что необходимо достичь устойчивого мира через конструктивное... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T08:14

2024-11-19T08:14

2024-11-19T08:18

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию, в которой отразили, что необходимо достичь устойчивого мира через конструктивное урегулирование кризиса на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.Также лидеры G20 отметили негативные последствия для людей украинского конфликта в области продовольственной и энергобезопасности.Обратили внимание члены "Группы двадцати" и на гуманитарную ситуацию в секторе Газа и эскалацию в Ливане и отметили, что необходимо расширять поток гуманитарной помощи, а также выступили за прекращение огня.Высказались они в итоговой декларации и за создание мира, который свободен от ядерного оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодомВ России самая низкая безработица среди стран G20Цели СВО будут достигнуты любым путем – какое решение устроит Россию

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, саммит g20, образование в крыму и севастополе, политика, в мире