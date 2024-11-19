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Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию
Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию
Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию, в которой отразили, что необходимо достичь устойчивого мира через конструктивное... РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T08:14
2024-11-19T08:18
новости
саммит g20
образование в крыму и севастополе
политика
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию, в которой отразили, что необходимо достичь устойчивого мира через конструктивное урегулирование кризиса на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.Также лидеры G20 отметили негативные последствия для людей украинского конфликта в области продовольственной и энергобезопасности.Обратили внимание члены "Группы двадцати" и на гуманитарную ситуацию в секторе Газа и эскалацию в Ливане и отметили, что необходимо расширять поток гуманитарной помощи, а также выступили за прекращение огня.Высказались они в итоговой декларации и за создание мира, который свободен от ядерного оружия.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Лавров поддержал инициативу создать Глобальный альянс по борьбе с голодомВ России самая низкая безработица среди стран G20Цели СВО будут достигнуты любым путем – какое решение устроит Россию
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РИА Новости Крым
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новости, саммит g20, образование в крыму и севастополе, политика, в мире
Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию

На саммите G20 в Рио-де-Жанейро участники выступили за урегулирование кризиса на Украине

08:14 19.11.2024 (обновлено: 08:18 19.11.2024)
 
© МИД РФ / Перейти в фотобанкСаммит G20 в Бразилии
Саммит G20 в Бразилии
© МИД РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию, в которой отразили, что необходимо достичь устойчивого мира через конструктивное урегулирование кризиса на Украине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.

"Мы приветствуем все актуальные и конструктивные инициативы, направленные на поддержку всеобъемлющего, справедливого и устойчивого мира в соответствии со всеми целями и принципами Устава ООН для продвижения мирных, дружественных и добрососедских отношений между народами", – говорится в документе.

Также лидеры G20 отметили негативные последствия для людей украинского конфликта в области продовольственной и энергобезопасности.
Обратили внимание члены "Группы двадцати" и на гуманитарную ситуацию в секторе Газа и эскалацию в Ливане и отметили, что необходимо расширять поток гуманитарной помощи, а также выступили за прекращение огня.
Высказались они в итоговой декларации и за создание мира, который свободен от ядерного оружия.
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Заголовок открываемого материала
08:14Участники саммита G20 в Рио-де-Жанейро приняли итоговую декларацию
07:54Цели СВО будут достигнуты любым путем – какое решение устроит Россию
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