https://crimea.ria.ru/20241119/mat-i-dvoe-detey-pogibli-v-goryaschem-dome-v-bryanskoy-oblasti-1141960731.html

Мать и двое детей погибли в горящем доме в Брянской области

Мать и двое детей погибли в горящем доме в Брянской области - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Мать и двое детей погибли в горящем доме в Брянской области

Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T09:09

2024-11-19T09:09

2024-11-19T09:09

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)

происшествия

пожар

новости

брянская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0b/13/1141960620_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_e0c692d9df3ce693cac799822879b03f.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Семья погибла во время пожара в частном доме в селе Борщово в Брянской области. Об этом сообщает МЧС России.По информации чрезвычайного ведомства, от огня получила ожоги 45-летняя женщина, которую доставили в больницу. Причину возгорания будут устанавливать дознаватели МЧС России.Два дня назад двое малолетних детей погибли на пожаре в частном доме в городе Сальске Ростовской области.В Новосибирской области при пожаре погибли мать и четверо детей, еще один человек был госпитализирован.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокУснула с сигаретой в постели: сотрудники МЧС спасли женщину в Крыму

брянская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, новости, брянская область