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Мать и двое детей погибли в горящем доме в Брянской области - РИА Новости Крым, 19.11.2024
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Мать и двое детей погибли в горящем доме в Брянской области
Мать и двое детей погибли в горящем доме в Брянской области - РИА Новости Крым, 19.11.2024
Мать и двое детей погибли в горящем доме в Брянской области
Об этом сообщает МЧС России. РИА Новости Крым, 19.11.2024
2024-11-19T09:09
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации)
происшествия
пожар
новости
брянская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Семья погибла во время пожара в частном доме в селе Борщово в Брянской области. Об этом сообщает МЧС России.По информации чрезвычайного ведомства, от огня получила ожоги 45-летняя женщина, которую доставили в больницу. Причину возгорания будут устанавливать дознаватели МЧС России.Два дня назад двое малолетних детей погибли на пожаре в частном доме в городе Сальске Ростовской области.В Новосибирской области при пожаре погибли мать и четверо детей, еще один человек был госпитализирован.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:На пожаре в Севастополе погибли два человека – Следком проводит проверкуНа пожаре в центре Симферополя спасены 7 взрослых и ребенокУснула с сигаретой в постели: сотрудники МЧС спасли женщину в Крыму
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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мчс рф (министерство чрезвычайных ситуаций российской федерации), происшествия, пожар, новости, брянская область
Мать и двое детей погибли в горящем доме в Брянской области

Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Брянской области

09:09 19.11.2024
 
© МЧС РоссииНа пожаре в Брянской области погибли мать и двое детей
На пожаре в Брянской области погибли мать и двое детей
© МЧС России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя - РИА Новости Крым. Семья погибла во время пожара в частном доме в селе Борщово в Брянской области. Об этом сообщает МЧС России.
"Пламя охватило одноэтажный частный жилой дом. При тушении огнеборцы обнаружили тела 23-летней девушки, 4-летнего мальчика и 2-летней девочки", - говорится в сообщении.
По информации чрезвычайного ведомства, от огня получила ожоги 45-летняя женщина, которую доставили в больницу. Причину возгорания будут устанавливать дознаватели МЧС России.
Два дня назад двое малолетних детей погибли на пожаре в частном доме в городе Сальске Ростовской области.
В Новосибирской области при пожаре погибли мать и четверо детей, еще один человек был госпитализирован.
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МЧС РФ (Министерство чрезвычайных ситуаций Российской Федерации)ПроисшествияПожарНовостиБрянская область
 
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