https://crimea.ria.ru/20241119/bogi-voyny--v-rossii-otmechayut-den-raketnykh-voysk-i-artillerii-1141947688.html

Боги войны – в России отмечают День ракетных войск и артиллерии

Боги войны – в России отмечают День ракетных войск и артиллерии - РИА Новости Крым, 19.11.2024

Боги войны – в России отмечают День ракетных войск и артиллерии

День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается в России 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении... РИА Новости Крым, 19.11.2024

2024-11-19T08:32

2024-11-19T08:32

2024-11-19T10:01

инфографика

праздники и памятные даты

вооруженные силы россии

ракетные войска

артиллерия

россия

история

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/05/1e/1137733214_0:0:1733:975_1920x0_80_0_0_78b4e5ea8bd3db95f77bfce21d9652cb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается в России 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.Этот памятный день отмечается не только в России, но еще в Белоруссии, Киргизии, Узбекистане и Казахстане.Интересные факты об этих родах Вооруженных сил России – в инфографике РИА Новости Крым.Во время Великой Отечественной войны артиллерию образно назвали "богом войны", и она оправдала свое предназначение на полях сражений: практически во всех операциях артиллерия выполняла самые главные задачи и была основным огневым средством поражения противника.Памятную дату выбрали неслучайно. 19 ноября 1942 года с мощной артиллерийской подготовки Юго-Западного и Донского фронтов Красной Армии ВС СССР началась операция "Уран" – советское контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной и всей Второй Мировой войны. Артиллерийское наступление дало возможность непрерывного обеспечения прорыва обороны противника на всю глубину фронта. В начале операции артиллерия мощным огневым ударом нанесла врагу тяжелые потери и нарушила всю систему его обороны, что позволило советским войскам начать контрнаступление, которое завершилось окружением и разгромом противника под Сталинградом.Также во Второй мировой войне появилась реактивная артиллерия, а еще получила широкое распространение зенитная, противотанковая и самоходная артиллерия.В 1961 году на основе артиллерии и ракетных формирований Сухопутных войск были образованы Ракетные войска и артиллерия как род войск Вооруженных сил СССР.Современные ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.Организационно они состоят из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, в том числе смешанных, артиллерийских дивизионов большой мощности, реактивных артиллерийских полков, отдельных разведывательных дивизионов, а также артиллерии общевойсковых бригад и военных баз.В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс "Искандер-М", не имеющий аналогов в мире. На вооружение артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в СВО, где ракетные, реактивные и артиллерийские формирования применяются в виде огневых комплексов, что обеспечивает поражение целей в режиме реального времени.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

праздники и памятные даты, инфографика, вооруженные силы россии, ракетные войска, артиллерия, россия, история